Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Mobile
Vào lúc 0h00 ngày 06/03, hệ thống Di Động Việt đã chính thức diễn ra sự kiện trả hàng sớm Galaxy S26 series tại cửa hàng 77 Trần Quang Khải (phường Tân Định, TP.HCM).

'Thốc ga' kiểm tra khí thải xe diesel: Khi nào chủ xe thực sự cần lo cho động cơ?

Xe 365
Việc áp dụng phương pháp “đạp thốc chân ga” khi kiểm tra khí thải xe diesel tại các trung tâm đăng kiểm từ tháng 3/2026 đang khiến nhiều chủ xe lo ngại nguy cơ ảnh hưởng động cơ.
OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

Mobile
Thông tin này vừa chính thức được OPPO xác nhận.
DJI Romo ra mắt tại Việt Nam: Hãng drone lần đầu lấn sân robot hút bụi thông minh

Gia dụng
Ngày 5/3 tại TP.HCM, DJI chính thức công bố robot hút bụi lau nhà thông minh DJI Romo, đánh dấu lần đầu tiên hãng drone nổi tiếng mở rộng sang lĩnh vực thiết bị gia dụng.
Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G

Viễn thông - Internet
Bộ Khoa học và Công nghệ đang xin ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT, vạch lộ trình thu hồi băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G. Các đài phải chuyển đổi trước 31/12/2028 hoặc ngừng phát sóng sau 6 tháng.
Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump

CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series

Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

REV.News

Tin tức của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam
Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo
Các chuyên gia của Hội REV đề xuất ba giải pháp đột phá: cải tổ giáo dục đại học, tập trung ba công nghệ chiến lược chip bán dẫn - mạng 5G/6G - vệ tinh, xây dựng chứng chỉ nghề nghiệp kết nối trường, doanh nghiệp và nhà nước.
Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam: Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Đổi mới sáng tạo
Với bề dày 60 năm truyền thống và gần 40 năm thành lập, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) đã khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối khoa học, doanh nghiệp và nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ. Năm 2025 ghi nhận nhiều bước chuyển mìn
Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

RevNews
Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Giấy khen cho Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong năm 2025.
REV-ECIT 2025: Bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW

RevNews
REV-ECIT 2025 không chỉ là diễn đàn khoa học thường niên quan trọng mà còn là minh chứng sống động cho việc triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Công trình khoa học
Một công trình nghiên cứu của sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giới thiệu một phương pháp mới giúp ước lượng chính xác các thông số kênh vô tuyến
Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Đổi mới sáng tạo
Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2025 sẽ diễn ra ngày 20/12/2025 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút 153 công trình nghiên cứu từ hơn hơn 60 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên toàn quốc. Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và mạng 5G/6G
IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Đổi mới sáng tạo
Đội IDS PTIT đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đoạt giải nhất cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 với đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu".
VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Đổi mới sáng tạo
Mười sản phẩm điện tử lọt vào chung kết cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 - VEDC 2025 đạt chất lượng tiệm cận sản thị trường, các giải pháp từ điện tử y sinh đến an toàn giao thông đều có tiềm năng ứng dụng ngay vào thực tế.

TechSpotlight

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Nghị quyết 79-NQ/TW: Kinh tế nhà nước dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam đến 2030

Hà Tĩnh: Triển khai ứng dụng i-HaTinh, thúc đẩy xây dựng chính quyền số

Samsung Music Studio 5 chinh phục Giải Vàng tại iF Design Award 2026

Huawei ra mắt loạt sản phẩm mới tại Madrid

'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới

Cuộc sống số
Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ bao gồm 244 sự kiện, trong đó: 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; 117 sự kiện phối hợp từ 22 tỉnh/thành phố trong cả nước; 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai thực hiệ
Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Phần mềm - Ứng dụng
Ngày 5/3, chính quyền xã Hương Sơn (Hà Nội) phối hợp với Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro – Bộ Quốc phòng) tổ chức bay thực nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý
8/3 và thông điệp

AI
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bà Sujatha S Iyer, Quản lý AI trong Bảo mật tại ManageEngine cho rằng: Trong ngành công nghệ, sự thăng tiến không chỉ đến từ năng lực mà còn từ mức độ hiện diện trong các cuộc thảo luận chiến lược.
PGS.TS. Bùi Anh Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

Đổi mới sáng tạo
Chiều 5/3, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm Bùi Anh Tuấn giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời ký kết hợp tác toàn diện với nhiều đối tác chiến lược và trao học bổng cho sinh viên.
ASUS ra mắt loạt máy tính để bàn ASUS V501 Series mới

Computing
Với thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng mạnh mẽ cùng bảo hành tận nơi, dòng máy tính để bàn mới của ASUS sẽ mang đến lựa chọn mới cho người dùng.
Cô giáo người Ơ Đu 24 tuổi ứng cử Quốc hội

Cuộc sống số
Sinh ra trong gia đình nông dân tại bản Văng Môn, Nghệ An, cô giáo Lo Thị Bảo Vy lớn lên với những tháng ngày học nội trú xa nhà từ bậc tiểu học. Ở tuổi 24, cô trở thành người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam với hơn 700 nhân khẩu, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.
BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

Cuộc sống số
UNIQLO vừa bổ sung vào BST Xuân/ Hè 2026 loạt sản phẩm mang tên Nhịp Điệu Sắc Màu
MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

Điện tử tiêu dùng
MacBook Neo gây chú ý khi sử dụng chip A18 Pro vốn dành cho smartphone, đánh dấu bước đi táo bạo của Apple trong việc đưa Apple silicon và AI xuống phân khúc laptop phổ thông.
Không gian số

5G thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

9.000 vệ tinh Starlink: Cuộc chinh phục bầu trời của Elon Musk và 9 triệu khách hàng (Bài 1)

Điện tử và Ứng dụng

MultiMedia

Video Infographics Podcast Emagazine
Theo dõi trên:
tang cuong noi luc vat chat va cung co noi luc tinh than

Tăng cường 'nội lực vật chất' và củng cố 'nội lực tinh thần'

Sáng 25/2, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị.
phat bieu chi dao cua tong bi thu to lam tai hoi nghi quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 7/2/2026, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan trên cả nước. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
truliva ur61096h may loc nuoc ro am tu bep cua nam

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

Máy lọc nước âm tủ bếp đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn, nhờ tính tiện nghi, phù hợp lối sống hiện đại.
66 doanh nghiep thieu tu tin bao ve dam may

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

Báo cáo Tổng quan An ninh đám mây năm 2026 dựa trên khảo sát 1.163 chuyên gia an ninh mạng toàn cầu, cho thấy 74% tổ chức thiếu nhân lực và 69% bị quá tải công cụ bảo mật.
oppo find x9 series smartphone cao cap cua nam

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Chính thức ra mắt vào tháng 10 năm 2025, chỉ sau 10 ngày mở bán Find X9 Series đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gấp 5 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump

Chính sách số
Sau khi các cuộc thương lượng đổ vỡ và Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công cụ của Anthropic, CEO Dario Amodei được cho là đã quay lại bàn đàm phán với Bộ Quốc phòng Mỹ. Diễn biến mới cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty AI để giành vị trí trong hệ thống công nghệ quân sự của Washington.

'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới

Cuộc sống số
Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ bao gồm 244 sự kiện, trong đó: 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; 117 sự kiện phối hợp từ 22 tỉnh/thành phố trong cả nước; 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai thực hiệ
Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Phần mềm - Ứng dụng
Ngày 5/3, chính quyền xã Hương Sơn (Hà Nội) phối hợp với Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro – Bộ Quốc phòng) tổ chức bay thực nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý
8/3 và thông điệp

AI
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bà Sujatha S Iyer, Quản lý AI trong Bảo mật tại ManageEngine cho rằng: Trong ngành công nghệ, sự thăng tiến không chỉ đến từ năng lực mà còn từ mức độ hiện diện trong các cuộc thảo luận chiến lược.
PGS.TS. Bùi Anh Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

Đổi mới sáng tạo
Chiều 5/3, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm Bùi Anh Tuấn giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời ký kết hợp tác toàn diện với nhiều đối tác chiến lược và trao học bổng cho sinh viên.

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
DJI Romo ra mắt tại Việt Nam: Hãng drone lần đầu lấn sân robot hút bụi thông minh

Gia dụng
Ngày 5/3 tại TP.HCM, DJI chính thức công bố robot hút bụi lau nhà thông minh DJI Romo, đánh dấu lần đầu tiên hãng drone nổi tiếng mở rộng sang lĩnh vực thiết bị gia dụng.
Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Mobile
Vào lúc 0h00 ngày 06/03, hệ thống Di Động Việt đã chính thức diễn ra sự kiện trả hàng sớm Galaxy S26 series tại cửa hàng 77 Trần Quang Khải (phường Tân Định, TP.HCM).
CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series

Thị trường
Đúng 0h ngày 6/3/2026 hệ thống CellphoneS đã chính thức mở bán Galaxy S26 series đồng loạt tại hơn 160 cửa hàng trên toàn quốc.
ASUS ra mắt loạt máy tính để bàn ASUS V501 Series mới

Computing
Với thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng mạnh mẽ cùng bảo hành tận nơi, dòng máy tính để bàn mới của ASUS sẽ mang đến lựa chọn mới cho người dùng.
Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Thị trường
Omdia dự báo doanh số smartphone toàn cầu năm 2026 giảm 7% do bộ nhớ khan hiếm khiến chi phí linh kiện tăng cao, trong khi xung đột địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên các hãng điện thoại.
MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

Điện tử tiêu dùng
MacBook Neo gây chú ý khi sử dụng chip A18 Pro vốn dành cho smartphone, đánh dấu bước đi táo bạo của Apple trong việc đưa Apple silicon và AI xuống phân khúc laptop phổ thông.
OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

Mobile
Thông tin này vừa chính thức được OPPO xác nhận.
Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

Mobile
Vivo X300 Ultra xuất hiện tại MWC 2026 với hệ thống camera 200MP, zoom quang 17x và dải tiêu cự tối đa 1600mm, đánh dấu bước tiến toàn cầu của dòng Ultra.

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump

Chính sách số
Sau khi các cuộc thương lượng đổ vỡ và Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công cụ của Anthropic, CEO Dario Amodei được cho là đã quay lại bàn đàm phán với Bộ Quốc phòng Mỹ. Diễn biến mới cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty AI để giành vị trí trong hệ thống công nghệ quân sự của Washington.
Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Phần mềm - Ứng dụng
Ngày 5/3, chính quyền xã Hương Sơn (Hà Nội) phối hợp với Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro – Bộ Quốc phòng) tổ chức bay thực nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý
8/3 và thông điệp

AI
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bà Sujatha S Iyer, Quản lý AI trong Bảo mật tại ManageEngine cho rằng: Trong ngành công nghệ, sự thăng tiến không chỉ đến từ năng lực mà còn từ mức độ hiện diện trong các cuộc thảo luận chiến lược.
Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G

Viễn thông - Internet
Bộ Khoa học và Công nghệ đang xin ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT, vạch lộ trình thu hồi băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G. Các đài phải chuyển đổi trước 31/12/2028 hoặc ngừng phát sóng sau 6 tháng.
Google Tasks đang trở thành mô hình lừa đảo mới của nhóm tội phạm doanh nghiệp

Công nghệ số
Theo các chuyên gia của Kaspersky, một hình thức lừa đảo (phishing) mới vừa xuất hiện.
Việt Nam - Hàn Quốc nâng tầm hợp tác AI, hướng tới làm chủ công nghệ lõi

Đổi mới sáng tạo
Ngày 4/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã làm việc với ông Park Yunkyu - Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT quốc gia Hàn Quốc (NIPA)
Huawei lần đầu mang siêu máy tính AI ra thị trường quốc tế

AI
Tại triển lãm MWC Barcelona 2026, Huawei chính thức giới thiệu các cụm máy tính AI mạnh nhất của mình đến khách hàng toàn cầu.
Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Kết nối sáng tạo
Ngày 4/3/2026, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) - thành viên thuộc Viettel Group, đã công bố thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược với Intel, AMD và ID Quantique tại Hội nghị Di động Thế giới MWC 2026.

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX đang điều chỉnh trọng tâm chiến lược dài hạn khi chuyển ưu tiên từ mục tiêu chinh phục sao Hỏa sang xây dựng một “thành phố tự phát triển” trên Mặt Trăng.
Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khoa học
Hệ thống lai điện-diesel cho phép tàu ngầm hoạt động nhiều tuần liền dưới đáy đại dương mà không cần nổi lên mặt nước.
Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Vũ trụ - Thiên văn
Kính viễn vọng không gian Hubble từng mở ra những bí ẩn vũ trụ giờ đối mặt viễn cảnh rơi xuống Trái Đất sớm hơn nhiều so với tính toán ban đầu.
Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Công trình khoa học
Các nhà khoa học Đan Mạch phát triển quy trình hóa học biến bùn thải chứa asen từ xử lý nước ngầm và khai thác mỏ thành vật liệu kim loại phục vụ công nghiệp bán dẫn và năng lượng sạch.
Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc vừa nộp hồ sơ xin triển khai phóng 200.000 vệ tinh internet lên quỹ đạo Trái Đất, viện dẫn nguy cơ va chạm từ mạng lưới Starlink của SpaceX đang mở rộng nhanh chóng.
Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Khoa học
Phương pháp thu hồi vàng từ thiết bị điện tử bỏ đạt hiệu suất tách chiết vàng trên 98,2% ở nhiệt độ phòng, trong vòng chưa đầy 20 phút.
Nhà toán học trẻ Hàn Quốc hóa giải bài toán hình học tồn tại suốt 60 năm

Công trình khoa học
Baek Jin-eon dành bảy năm để giải quyết câu đố "moving sofa" từng khiến các nhà toán học thế giới bó tay gần sáu thập kỷ qua.
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Công trình khoa học
Một công trình nghiên cứu của sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giới thiệu một phương pháp mới giúp ước lượng chính xác các thông số kênh vô tuyến

Editor'sChoice

Điện tử đa dụng - Công nghệ thời đại - Thế giới kỹ thuật số
Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Editor's Choice
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Ford Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu SUV điện Ford Mustang Mach-E với mức giá gần 2,6 tỷ đồng.
TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

Editor's Choice
Máy lọc nước âm tủ bếp đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn, nhờ tính tiện nghi, phù hợp lối sống hiện đại.
OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Editor's Choice
Chính thức ra mắt vào tháng 10 năm 2025, chỉ sau 10 ngày mở bán Find X9 Series đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gấp 5 lần so với thế hệ tiền nhiệm.
Xiaomi 15T Series: smartphone cận cao cấp xuất sắc nhất

Editor's Choice
Trong ngày đầu tiên mở bán, Xiaomi 15T Series đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, với doanh số đạt 150% so với thế hệ tiền nhiệm.
HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

Editor's Choice
HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới chính thức ra mắt thị trường vào cuối tháng 10 năm 2025 và đã nhanh chóng được người dùng đón nhận nhờ mức giá hấp dẫn cùng bộ phụ kiện đáng giá.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Editor's Choice
Bosch, thương hiệu máy công cụ cầm tay sử dụng pin hiệu suất cao hàng đầu thị trường.
ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Editor's Choice
ASUS Zenbook S16 là một trong những mẫu laptop AI hàng đầu của ASUS
Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Editor's Choice
Được nâng cấp toàn diện so với thế hệ tiền nhiệm, Sony WH-1000XM6 không chỉ cải thiện khả năng chống ồn mà còn sở hữu thiết kế gấp gọn mới, cùng công nghệ Bluetooth codec LC3 cho âm thanh chất lượng cao.
Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Editor's Choice
Là phiên bản cao cấp nhất của dòng Redmi Note 14 Series, Redmi Note 14 Pro+ 5G sở hữu sức mạnh vượt trội cả về hiệu năng, camera và công cụ AI, góp phần định hình nên dòng sản phẩm tầm trung thế hệ mới.

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Chuyển đổi số
Samsung Electronics cho biết sẽ chuyển đổi các nhà máy trong và ngoài nước sang mô hình AI tự chủ vào năm 2030, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ quy trình sản xuất.
CES 2026: Khi

Công nghệ số
Las Vegas những ngày đầu năm 2026 không chỉ rực rỡ bởi ánh đèn neon của các sòng bài, mà còn nóng rực bởi sự sôi động từ Trung tâm Hội nghị Las Vegas, nơi vừa khép lại triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) lớn nhất trong thập kỷ qua.
Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số
Chuyển đổi số đang tạo ra giá trị gì? Ai là chủ thể hưởng lợi? Nhà nước đóng vai trò kiến tạo - điều phối - bảo đảm ra sao? Và đặc biệt: AI và blockchain đang tái định hình quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội như thế nào? Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu bài viết của PGS. TS. Trần Minh Tuấn về vai trò trung tâm của AI và Blockchain trong Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.
Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Chuyển đổi số
Giáo dục số tại Hà Nội và TP.HCM đang định hình thế hệ công dân số, đưa dữ liệu học đường trở thành nền tảng vận hành đô thị thông minh.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Y tế số
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, việc ứng dụng UAV tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở là rất đáng hoan nghênh.

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Mobile
Vào lúc 0h00 ngày 06/03, hệ thống Di Động Việt đã chính thức diễn ra sự kiện trả hàng sớm Galaxy S26 series tại cửa hàng 77 Trần Quang Khải (phường Tân Định, TP.HCM).
CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series

Thị trường
Đúng 0h ngày 6/3/2026 hệ thống CellphoneS đã chính thức mở bán Galaxy S26 series đồng loạt tại hơn 160 cửa hàng trên toàn quốc.
Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Thị trường
Lĩnh vực tín dụng tư nhân, nơi từng thu hút hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư trong hơn một thập kỷ qua đang đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, làm dấy lên những câu hỏi mới về tính thanh khoản và độ bền vững của mô hình tăng trưởng dựa trên dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân.
Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Thị trường
Omdia dự báo doanh số smartphone toàn cầu năm 2026 giảm 7% do bộ nhớ khan hiếm khiến chi phí linh kiện tăng cao, trong khi xung đột địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên các hãng điện thoại.
MiniMax lỗ 250 triệu USD nhưng giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt

Thị trường
Năm 2025, công ty AI MiniMax thu 79 triệu USD, phục vụ 236 triệu người dùng toàn cầu. Mục tiêu tới là hoàn thiện hệ thống tự hành cho mọi khách hàng.

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Kết nối sáng tạo
Ngày 4/3/2026, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) - thành viên thuộc Viettel Group, đã công bố thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược với Intel, AMD và ID Quantique tại Hội nghị Di động Thế giới MWC 2026.
Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Doanh nghiệp số
Thị trường truyền thông - giải trí toàn cầu vừa chứng kiến một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử khi Paramount chính thức đạt thỏa thuận thâu tóm Warner Bros. Discovery (WBD) trong giao dịch trị giá 110 tỷ USD.
Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Khởi nghiệp
Cảnh báo mới nhất từ Nvidia rằng các đối thủ Trung Quốc có thể “làm đảo lộn thế giới” không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chip. Trên thực tế, làn sóng khởi nghiệp AI tại Trung Quốc đang cho thấy một xu hướng rõ rệt: họ không còn tập trung vào thị trường nội địa, mà nhắm thẳng ra toàn cầu ngay từ ngày đầu thành lập.
5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

Kết nối sáng tạo
Năm nhà mạng toàn cầu góp 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI, có trụ sở tại Anh và hướng tới xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn dành riêng cho viễn thông, xử lý cuộc gọi lừa đảo và nâng hiệu quả vận hành mạng.
FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

Kết nối sáng tạo
FPT tham gia liên minh 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng tại MWC Barcelona 2026, đặt mục tiêu đồng hành thương mại hóa 6G từ năm 2029, tăng tốc chiến lược giao thông thông minh, thiết bị bay tự hành và sản xuất số.

Chủ đề

Đại hội XIV của Đảng CES 2026 Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 Giá vàng hôm nay IFA 2025 Computex 2025 công nghệ 5G Nghị quyết 57-NQ/TW Phát triển mạng 5G Hạ tầng số Cẩm nang ứng dụng công nghệ số trên mạng 5G
Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Cuộc sống số
Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia ra mắt nền tảng DARA nhằm hỗ trợ phòng ngừa, tư vấn, xử lý nghiện game ở trẻ em, thanh thiếu niên.
Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Esports
Đội tuyển eFootball Việt Nam xác nhận tham dự FIFAe World Cup 2026, tiếp tục hành trình tại sân chơi thể thao điện tử cấp độ thế giới sau những kết quả tích cực ở mùa giải trước.
Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Điện tử tiêu dùng
Tại Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), Lenovo tiếp tục khẳng định tham vọng dẫn dắt thị trường PC toàn cầu khi trình làng hàng loạt dự án và sản phẩm mới với phân khúc trải rộng từ tiêu dùng đến doanh nghiệp.
Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Esports
Ngày 1/3, Đội tuyển Team Secret Whales (TSW) đã tạo nên dấu mốc quan trọng cho thể thao điện tử Việt Nam khi đánh bại Deep Cross Gaming (DCG) với tỷ số 3-0 trong trận chung kết LCP 2026 Split 1.
Nhà vô địch giải đấu LCK Cup 2026 gọi tên Gen.G

Gaming
Tối 1/3 tại nhà thi đấu Kai Tak Arena (Hong Kong), Gen.G khẳng định vị thế số một khi đánh bại BNK FearX với tỷ số 3-0 trong trận chung kết LCK Cup 2026.
Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Gaming
Bộ môn Free Fire tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao điện tử khi chính thức góp mặt tại Esports World Cup 2026 (EWC 2026) với quy mô mở rộng và ý nghĩa chiến lược trong hệ thống thi đấu toàn cầu.
Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Game news
Tập đoàn game Valve đang trở thành tâm điểm của một vụ kiện quy mô lớn tại bang New York, sau khi Tổng chưởng lý bang đệ đơn cáo buộc cơ chế “loot box” trong các trò chơi của hãng mang bản chất cờ bạc trái phép.
Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Gaming
Phần thứ 9 của dòng game Resident Evil nhanh chóng nhận “cơn mưa điểm số” tích cực, cho thấy sự đồng thuận cao về chất lượng tổng thể.

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Thốc ga' kiểm tra khí thải xe diesel: Khi nào chủ xe thực sự cần lo cho động cơ?

Xe 365
Việc áp dụng phương pháp “đạp thốc chân ga” khi kiểm tra khí thải xe diesel tại các trung tâm đăng kiểm từ tháng 3/2026 đang khiến nhiều chủ xe lo ngại nguy cơ ảnh hưởng động cơ.
Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Xe 365
Tại Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), Xiaomi thu hút sự chú ý của giới công nghệ và người yêu xe khi giới thiệu Vision GT, mẫu hypercar thuần điện được phát triển từ thiết kế trong tựa game Gran Turismo 7 trên nền tảng PlayStation 5.
Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Xe 365
Các đại lý Volvo trong nước đã chính thức nhận đặt cọc mẫu Volvo XC90 phiên bản Ultra B5 và dự kiến công bố ra thị trường vào cuối tháng 3.
VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Xe và phương tiện
VinFast chính thức triển khai nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin mới gồm Viper và Feliz II từ ngày 1/3.
Geely Việt Nam nhận đặt cọc EX5 EM-i: chạy thuần điện 200km, ăn xăng ngang xe máy

Xe 365
Geely đã bắt đầu nhận đặt hàng EX5 EM-i với ba phiên bản gồm Pro, Max và Ultra. Mức giá tạm tính lần lượt từ hơn 840 triệu đồng, trên 950 triệu đồng và trên 1 tỷ đồng, tùy cấu hình.
Ford Việt Nam triển khai chương trình

Xe 365
Như thường lệ, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cho tháng mới.
Lạc Hồng 800S và 900S: Xe sang Việt Nam ra mắt năm 2027

Xe và phương tiện
VinFast dự kiến mở bán thương mại hai mẫu xe hạng sang Lạc Hồng 800S và 900S vào năm 2027, đánh dấu bước ngoặt lớn của thương hiệu ô tô Việt khi tiến vào phân khúc hạng sang, phân khúc vốn là sân chơi độc quyền của Mercedes-Benz, BMW hay Rolls-Royce.
LG hợp tác Qualcomm phát triển công nghệ ô tô thông minh 6G

Xe 365
LG Electronics gia nhập liên minh 6G toàn cầu do Qualcomm dẫn dắt, hướng tới triển khai hệ thống thương mại vào năm 2029 với trọng tâm phát triển xe hơi điều khiển bằng phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Tạp chí in

tap chi dien tu va ung dung so 12 chao xuan 2026

CES 2026: Khi

Bức tranh thế giới công nghệ 2026: Khi AI ngừng

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Điện thoại

Khoa học công nghệ Việt Nam 2026: Bứt phá từ chính sách đến thực thi

MacBook Air M3 và MacBook Pro M4: Sự thống trị tuyệt đối của Apple Silicon

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Xiaomi 15T Series: smartphone cận cao cấp xuất sắc nhất

Xiaomi 15T Series: smartphone cận cao cấp xuất sắc nhất