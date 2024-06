An toàn, bền vững hạ tầng internet trước sự phát triển các công nghệ mới

Sự kiện thu hút, kết nối hơn 400 lãnh đạo, đông đảo chuyên gia, kỹ sư internet trong và ngoài nước thảo luận về cơ hội, thách thức, giải pháp, ứng dụng công nghệ, định hình chiến lược phát triển an toàn, bền vững hạ tầng internet cũng như định hướng phát triển hạ tầng internet trong kỷ nguyên mới.

Đây là năm thứ ba liên tiếp sự kiện được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng cùng thảo luận về cơ hội, thách thức và định hướng phát triển hạ tầng Internet trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những quan điểm phát triển đó là: "Hạ tầng thông tin và truyền thông là hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội, gắn kết sự phát triển trên không gian số với không gian phát triển vật lý truyền thống, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia."

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã tổng quát hóa: "Hạ tầng viễn thông là tầng đáy. Trên hạ tầng viễn thông là hạ tầng Internet. Trên hạ tầng Internet là hạ tầng số. Trên hạ tầng số là hạ tầng chuyển đổi số". Internet là một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nhân loại thúc đẩy phát triển dữ liệu số, công nghệ số và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, hiện nay, sự phát triển, cải tiến của công nghệ Internet diễn ra ngày càng mạnh mẽ, gắn với các công nghệ mới như Internet of Things (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing), Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, 5G/6G, Cloud, dữ liệu lớn (big data)... Internet được chuyển đổi sang thế hệ mới hoạt động với IPv6; Kết nối Internet được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, trở thành Internet của vạn vật (Internet of Things).

Với mục tiêu xây dựng, phát triển Internet Việt Nam an toàn, bền vững, xây dựng cộng đồng chuyên gia Internet Việt Nam, trên nền tảng sự kiện VNIX-NOG theo mô hình NOG quốc tế (Network Operators Group) mà VNNIC đã triển khai thường niên từ năm 2016 đến nay, Bộ TT&TT đã giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) xây dựng và triển khai chuỗi sự kiện lớn hơn, chuyên sâu về Internet - VNNIC Internet Conference. Hiện tại, sự kiện đã trở thành diễn đàn chuyên sâu về công nghệ, tài nguyên, hạ tầng Internet, nhận được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, kể từ thời điểm chính thức kết nối với Internet toàn cầu vào năm 1997, Internet Việt Nam đã phát triển như vũ bão, lớn hơn về quy mô, nhanh hơn về kết nối, hiện đại hơn về công nghệ. Từ một mạng độc lập duy nhất, đã phát triển lên tới gần 1000 mạng có IP và số hiệu mạng độc lập kết nối với nhau. Tỷ lệ chuyển đổi sử dụng địa chỉ Internet mới IPv6 đạt 60% thuộc top 10 quốc gia cao nhất toàn cầu.

Để đáp ứng sự phát triển của các dịch vụ Internet, công nghệ mới, hạ tầng Internet Việt Nam cần thay đổi, cải tiến, tương thích với sự phát triển của các công nghệ mới nhưng phải đảm bảo sự an toàn, bền vững. Sự phát triển, đảm bảo an toàn, bền vững hạ tầng là nền tảng từ gốc của sự phát triển. Thứ trưởng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia quốc tế và trong nước sẽ cùng thảo luận, kết nối, hợp tác, tập trung vào các nội dung sau:

Hệ thống Internet Việt Nam: Cần phải mở rộng kết nối Internet trong nước thông qua các kết nối trực tiếp ngang hàng (peering), kết nối tới trạm trung chuyển Internet (IXP), tới trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX; Mở rộng kết nối Internet khu vực và quốc tế, đặc biệt là phát triển các tuyến cáp quang biển, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm kết nối, trung tâm dữ liệu khu vực; Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6); Thúc đẩy việc xây dựng nền tảng giám sát hiệu suất truy cập Internet trong nước và quốc tế và nâng cao khả năng đảm bảo chất lượng mạng Internet Việt Nam.

Phát triển hạ tầng Internet nhanh, mạnh, thông minh; tạo ra, quản lý và khai thác nhiều dữ liệu giá trị; phát triển các công nghệ mới, ứng dụng các giải pháp mới (5G, IoT, Cloud, IPv6+, AI), đảm bảo tài nguyên (IPv6) cho môi trường số …

Hạ tầng quyết định sự phát triển của công nghệ, nền tảng và dịch vụ. Mạng Internet muốn phát triển thông minh, an toàn cần phải giải quyết từ nền tảng lõi. Do vậy, đảm bảo sự an toàn, tin cậy, bền vững cho Internet thông qua các giải pháp, công nghệ phát triển và đảm bảo an toàn cho hạ tầng Internet, an toàn kết nối, an toàn cho các hạ tầng trọng yếu như DNS, VNIX.Thúc đẩy người sử dụng lên môi trường số, song song với đem lại các giá trị cho người sử dụng và bảo vệ người sử dụng trên môi trường số.

Các diễn giả Việt Nam và nước ngoài tại phiên tọa đàm.

Thứ trưởng khẳng định: Các giải pháp hướng tới phát triển hạ tầng Internet Việt Nam hiện đại, thông minh, an toàn, là nền tảng cốt lõi cho Internet Việt Nam phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn; bảo vệ, đem lại các giá trị cho người sử dụng, cho toàn thể xã hội.

Tại hội nghị các diễn giả trong và ngoài nước đã trao đổi, chia sẻ về việc ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới trong quản lý, phát triển hạ tầng Internet; ứng dụng công nghệ trong đánh giá, giám sát, đo lường và khai thác dữ liệu Internet phục vụ việc xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số quốc gia; hạ tầng Internet và các công nghệ mới (IPv6, 5G, 6G, AI,…).

Sự kiện còn có hoạt động dành riêng, mở rộng cho sinh viên nhằm tạo điều kiện giới trẻ ứng dụng, khai thác giá trị Internet và tài nguyên Internet, tên miền quốc gia ".vn" trong học tập và khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra phiên tọa đàm "An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới" với sự tham gia của các diễn giả Việt Nam và nước ngoài.