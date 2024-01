Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, em dâu của bà Đặng Thị Hoàng Yến bị UBCKNN phạt 1 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, em dâu của bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị và là vợ của ông Đặng Quang Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tân Tạo (ITA), đã bị phạt 1 tỷ đồng bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do thực hiện bán chui hơn 6,4 triệu cổ phiếu ITA trong thời gian cổ phiếu này đang giảm giá mạnh.

Bà Mỹ Hạnh đã thực hiện giao dịch mua hơn 1,1 triệu cổ phiếu và bán gần 4,7 triệu cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào tháng 6/2022. Tiếp theo, trong tháng 7/2022, bà Hạnh tiếp tục bán ra 88.000 cổ phiếu và trong tháng 9/2022, bà bán thêm 520.000 cổ phiếu ITA.

Ngoài khoản phạt tiền 1 tỷ đồng, UBCKNN cũng áp đặt biện pháp kỷ luật bổ sung bằng cách đình chỉ giao dịch chứng khoán của bà Hạnh trong vòng 3,5 tháng.

Hành động bán chui cổ phiếu ITA đã giúp bà Hạnh tránh khỏi sự sụp đổ của giá cổ phiếu ITA. Trong tháng 6/2022, giá cổ phiếu ITA dao động trong khoảng 7.180-12.750 đồng/cổ phiếu, sau đó có đà giảm mạnh. Đến tháng 11/2022, giá cổ phiếu đã giảm xuống hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.

Trong báo cáo quản trị nửa đầu năm 2023 của ITA, bà Đặng Thị Hoàng Yến nắm giữ 54,35 triệu cổ phiếu (5,79%), trong khi ông Đặng Thành Tâm (em trai của bà Yến và ông Đặng Quang Hạnh) nắm giữ 29,06 triệu cổ phiếu (3,1%). Bà Mỹ Hạnh và ông Đặng Quang Hạnh không giữ bất kỳ cổ phiếu nào.

Về tình hình kinh doanh, ITA báo cáo doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vượt 186 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ đồng trong quý III/2023, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu giảm 28,8% xuống 332,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 25% xuống 114,8 tỷ đồng. Giá cổ phiếu ITA vào ngày 25/1 đạt 6.270 đồng/cổ phiếu.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* CRC: BCTC quý IV/2023 của CTCP Create Capital Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 103 tỷ đồng, tăng 33%; lãi ròng đạt hơn 6 tỷ đồng, tăng 73%.

* DC4: Quý IV/2023 của CTCP Xây dựng DIC Holdings có kết quả kinh doanh đột biến nhất và đạt kỷ lục, với doanh thu thuần gần 321 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Lãi ròng hơn 100 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 500 triệu đồng).

* TBC: Trong quý IV/2023, CTCP Thủy điện Thác Bà đạt 109 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn cùng kỳ 42%; lãi ròng 27 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Doanh thu cả năm 2023 đạt 431 tỷ đồng, giảm 41% so với năm trước; lãi sau thuế 169 tỷ đồng giảm 61% so với năm 2022.

* MSB: BCTC hợp nhất cho thấy Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam thu được gần 607 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý IV/2023, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước vì tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

* SBH: CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 53,25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/1, thời gian dự kiến chi trả vào 15/5.

* VNB: Kết thúc năm 2023, CTCP Sách Việt Nam đạt doanh thu 34 tỷ đồng, chênh lệch không nhiều so với năm trước. Nhờ doanh thu hoạt động tài chính lên đến 99 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí, công ty vẫn lãi sau thuế gần 69 tỷ đồng, tăng 72% so với năm trước.

* NTP: Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đạt 1.351 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2023 là hơn 164,66 tỷ đồng, tăng 137,83% so với cùng kỳ.

* PEN: BCTC IV/2023 của Xây lắp III Petrolimex (PEN) cho biết, trong quý này, công ty ghi nhận doanh thu 67 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 3,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lãi 7 tỷ đồng.

* HCD: Trong quý IV/2023, CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại ghi nhận doanh thu thuần 258 tỷ đồng và lãi ròng 28 tỷ đồng, tăng tương ứng 41% và 71% so với cùng kỳ.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 25/1/2024 , VN-Index giảm 2,6 điểm (-0,22%) xuống 1.170,37 điểm, HNX-Index giảm 0,01 điểm, xuống 228,52 điểm, UpCOM-Index tăng 0,04 điểm (+0,04%), lên 87,68 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, thị trường đang điều chỉnh trước ngưỡng kháng cự tâm lý 1.200 điểm. Trường hợp tiêu cực, VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.150-1.160 điểm trước đó. Chứng khoán SHS cho rằng thị trường sẽ trở lại tích cực sau điều chỉnh và hoàn toàn có khả năng vượt ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm.

Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho rằng, nhịp điều chỉnh hiện tại vẫn chủ yếu do sự luân chuyển dòng tiền hướng đến các nhóm ngành đã điều chỉnh trước đó hoặc tập trung vào các mã tăng sau trong nhóm ngành tăng giá và tiêu biểu hôm nay là nhóm bán lẻ.

Với việc thu hẹp đà giảm phiên 25/1, chỉ số cũng cho thấy tín hiệu kết thúc nhịp điều chỉnh và dự sẽ sớm bật tăng trở lại. Mốc kháng cự có thể gây ra rung lắc cho thị trường trước mắt có thể là quanh ngưỡng 1.200 điểm.