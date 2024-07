Bí quyết kiếm tiền của Viettel: Lợi nhuận "khủng" năm 2023

Các thành tựu của lĩnh vực viễn thông trong nước đã đóng góp giúp Viettel tăng trưởng ấn tượng, gặt hái thành tựu, kết thúc 2023, Viettel đạt doanh thu hợp nhất 172,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%.

Viettel đã đạt doanh thu hợp nhất năm 2023 là 172.519,7 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 102,2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của tập đoàn đạt 46.330,7 tỷ đồng, tăng hơn 2,6% so với năm 2022. Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Viettel là 35.266,5 tỷ đồng, tăng gần 1% so với năm 2022.

Tài sản và nợ phải trả

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Viettel đạt mức 296.249,9 tỷ đồng, tăng thêm 11.658,9 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 77,6%, đạt 230.067 tỷ đồng, tăng 8,66% so với đầu năm. Nợ phải trả của công ty ở mức 106.595 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm, với nợ ngắn hạn là 74.064 tỷ đồng, chiếm 69% nợ phải trả và nợ dài hạn là 32.531 tỷ đồng, chiếm 31%. Vốn chủ sở hữu của Viettel tại cuối năm 2023 ở mức 189.654 tỷ đồng.

Duy trì vị thế dẫn đầu

Với thị phần viễn thông tăng 1,64%, Viettel tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tại Việt Nam với 56,5%. Thị phần này không chỉ đến từ sự phát triển trong nước mà còn từ doanh thu từ các thị trường nước ngoài, tăng 20,5%, duy trì tốc độ tăng trưởng cao suốt 7 năm liên tục. Đặc biệt, Natcom - thương hiệu của Viettel ở Haiti, đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất tại nước này.

Phát triển sản phẩm mới

Ngoài lĩnh vực viễn thông, Viettel cũng chú trọng phát triển các sản phẩm trên nền tảng số. Các sản phẩm mới này đều ghi nhận sự phát triển tốt, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn.

Bí quyết thành công

Thành công của Viettel đến từ nhiều yếu tố, bao gồm chiến lược kinh doanh linh hoạt, sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và hạ tầng, cùng với việc mở rộng thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc nắm bắt xu hướng số hóa và phát triển các sản phẩm công nghệ mới cũng giúp Viettel duy trì tốc độ tăng trưởng và vị thế dẫn đầu.

Tương lai tươi sáng

Với những kết quả ấn tượng trong năm 2023, Viettel không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu mà còn mở ra nhiều triển vọng tươi sáng cho tương lai. Tập đoàn này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo để duy trì đà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Viettel đã chứng minh rằng với chiến lược đúng đắn và sự nỗ lực không ngừng, họ có thể đạt được những thành tựu ấn tượng, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.