CES 2024: Samsung trình diễn loạt TV và loa âm thanh tích hợp công nghệ AI

Cụ thể, Neo QLED 8K sẽ được nâng chất lượng hình ảnh và âm thanh lên một tầm cao mới với Bộ xử lý NQ8 AI Gen3 tân tiến. Neo QLED 4K sẽ sở hữu bộ xử lý mạnh mẽ hơn, công nghệ OLED sáng hơn và các màn hình MICRO LED được chế tạo một cách tinh tế nhằm nâng cao trải nghiệm màn hình. Và dòng TV Lifestyle sẽ được bổ sung thêm sản phẩm loa kiểu dáng khung tranh Music Frame và The Premiere 8K, máy chiếu 8K không dây đầu tiên trong ngành.

Đây đều là các dòng TV mới nhất, được ra mắt trước thềm sự kiện CES® 2024, ghi dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên AI thông qua bộ xử lý AI thế hệ mới, sẵn sàng tái định nghĩa về khả năng hiển thị thông minh. Bên cạnh chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn, các dòng TV thế hệ mới còn cung cấp cho người tiêu dùng các tính năng hỗ trợ AI được bảo mật bởi Samsung Knox.

Chia sẻ về dòng TV mới ra mắt trước thềm sự kiện CES 2024, SW Yong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Mảng Kinh doanh Màn hình Hiển thị tại Samsung Electronics, cho biết: “Giờ đây, khi chúng ta đang sống trong thời đại siêu kết nối, ngoài việc mang lại trải nghiệm hình ảnh chất lượng, các sản phẩm màn hình còn hỗ trợ nâng cao cuộc sống của chúng ta vượt xa đa nhiệm. Màn hình AI của Samsung, hỗ trợ bởi công nghệ AI tích hợp trên thiết bị, được thiết kế để trở thành trung tâm kết nối trong ngôi nhà của người dùng, liên kết tất cả các thiết bị tương thích nhằm mang lại trải nghiệm phong cách sống đa dạng và linh hoạt.”

Cụ thể, công nghệ AI sẽ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh Neo QLED 8K

TV Neo QLED 8K và 4K thế hệ mới mang đến trải nghiệm toàn diện với chất lượng hình ảnh sống động như thật, công nghệ âm thanh cao cấp cùng loạt ứng dụng và dịch vụ đa dạng.

TV Neo QLED 8K 2024 sở hữu bộ xử lý mới nhất và tân tiến nhất của Samsung, theo đó NQ8 AI Gen3 là bộ xử lý thần kinh (NPU) nhanh gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm. Số lượng mạng lưới thần kinh cũng tăng gấp 8 lần từ 64 lên 512, đảm bảo mọi chi tiết trên màn hình được hiển thị với độ nét tối đa. Nhờ bộ xử lý tân tiến này, dòng sản phẩm 2024 được trang bị hiệu suất chưa từng có. Dòng Neo QLED cũng mang đến một loạt các tính năng nâng cao chất lượng hình ảnh và thiết kế như:

8K AI Upscaling Pro: Tận dụng NQ8 AI Gen3 để nâng cấp chất lượng hình ảnh lên 8K, làm sắc nét nội dung có độ phân giải thấp để hiển thị nội dung đó ở độ phân giải cực cao.

AI Motion Enhancer Pro: Giải quyết các vấn đề thường gặp trong nội dung thể thao ví dụ như tốc độ nhanh khiến hình dạng quả bóng bị biến dạng, với sự hỗ trợ của NQ8 AI Gen3, tính năng này giúp tự động phát hiện loại hình thể thao và sử dụng công nghệ học sâu để áp dụng mô hình nhận diện quả bóng.

Real Depth Enhancer Pro: Thêm chi tiết vào các cảnh chuyển động nhanh bằng AI để điều khiển chính xác các đèn LED mini. Nhờ khả năng phát hiện những chi tiết mà mắt người tập trung nhất để đưa lên tiền cảnh, toàn bộ khung hình sẽ trở nên sống động và đa chiều hơn.

Infinity Air Design: Nâng tầm chất lượng hình ảnh hoàn hảo của Neo QLED 8K với thiết kế viền mỏng chỉ 12,9mm, mang lại trải nghiệm chìm đắm trọn vẹn để người dùng tập trung vào độ phân giải cao và chất lượng âm thanh vượt trội. Đồng thời thiết kế chân đế có hiệu ứng gương độc đáo khiến TV trông như đang treo lơ lửng giữa không gian xung quanh.

Hiệu suất của Neo QLED 8K cũng được hoàn thiện nhờ chất lượng âm thanh hoàn hảo cùng chất lượng hình ảnh 8K tuyệt đỉnh.

2024 Q-Symphony: Cho phép người dùng kết nối nhiều loa không dây và loa thanh với TV hoặc máy chiếu để đồng bộ âm thanh hoàn hảo giữa các chương trình, phim ảnh và danh sách phát. Đây chính là công nghệ đồng bộ hoàn hảo giữa TV với loa không dây và loa thanh.

Active Voice Amplifier Pro: Công cụ tăng cường hội thoại AI độc quyền, sử dụng công nghệ học sâu độc đáo nhằm cải thiện chất lượng cuộc hội thoại và giọng nói trên màn hình. Tính năng này có thể phân tách giọng nói từ âm thanh hỗn hợp, tăng cường đầu thu giọng nói để người dùng có thể dễ dàng theo dõi cuộc trò chuyện trên màn hình với bất kỳ âm lượng nào.

Hệ điều hành Tizen 2024 cũng được tối ưu hóa trải nghiệm TV tại nhà và trở thành trái tim của dòng TV Neo QLED 8K. Thông qua việc cung cấp trải nghiệm dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa trên các tài khoản khác nhau khi thiết lập TV thông minh. Giờ đây, mỗi thành viên trong gia đình đều có thể thiết lập tài khoản để nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện hơn trên chiếc TV thông minh Samsung.

Cùng với Samsung TV Plus, Giao diện người dùng (UI) được cập nhật, màn hình chính mới với các nội dung có sẵn và các danh mục bổ sung sẽ giúp người dùng có thể khám phá nội dung nhanh chóng hơn. Dịch vụ cũng sẽ kết nối với tài khoản Samsung để người dùng dễ dàng truy cập các kênh và nội dung yêu thích, đồng thời đưa ra các đề xuất nội dung phù hợp dựa trên lịch sử xem.

Ngoài ra, bộ điều khiển 'Được thiết kế cho Samsung Gaming Hub' là thành quả của Samsung với nhà cung cấp phụ kiện chơi game Performance Designed Products (PDP) để phát triển bộ điều khiển “Được thiết kế cho Samsung Gaming Hub” đầu tiên, dự kiến ra mắt tại CES 2024. Đây là bộ điều khiển không dây mới của PDP đã được tích hợp viên pin có thể sạc lại, cung cấp thời gian sử dụng lên tới 40 giờ cho mỗi lần sạc, kết nối không dây Bluetooth có độ trễ thấp chỉ 30 foot, nút trang chủ Samsung Gaming Hub có khả năng khởi chạy Gaming Hub, nút điều khiển âm lượng TV dễ sử dụng và còn nhiều tính năng khác.

Để trải nghiệm liền mạch và đa dạng với Hệ sinh thái Samsung, các dòng TV của Samsung sẽ là trung tâm kết nối, nơi người dùng có thể tận dụng những lợi ích từ những cải tiến mới nhất cùng khả năng kết nối liền mạch giữa các thiết bị trong cuộc sống hằng ngày. Và trong năm 2024, Samsung cũng sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm kết nối với Samsung Daily+, một trung tâm dành cho các hoạt động tại nhà. Nơi đây sẽ cung cấp nhiều dịch vụ và tính năng, từ huấn luyện cá nhân, chăm sóc sức khỏe từ xa đến cuộc gọi video và giải pháp máy tính từ xa trong một giao diện duy nhất. Theo đó, các tính năng sẵn có như:

Workout Tracker: Dịch vụ miễn phí cung cấp dữ liệu bài tập rèn luyện thể chất theo thời gian thực tế – ví dụ như thời gian tập luyện và nhịp tim từ các thiết bị đeo - thành nội dung trên màn hình TV để giúp người dùng kết hợp việc giải trí và cập nhật thông tin tập luyện tại nhà.

TechnoGym: Nâng cấp quá trình tập luyện tại nhà của bạn với các video tập thể dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao từ các giảng viên đẳng cấp thế giới tại TechnoGym. Khám phá những nội dung được chọn lọc để đạt hiệu suất rèn luyện tối đa, chỉ có trên TV Samsung.

F45: Người dùng có thể trải nghiệm các bài tập HIIT nổi tiếng toàn cầu của F45 ngay tại phòng khách ở nhà thông qua các video tập luyện cường độ cao và thử thách sức khỏe.

FlexIt: Các buổi học trực tiếp với các chuyên gia thể hình và chăm sóc sức khỏe hàng đầu

Tail: Cung cấp cho người dùng những video tư vấn theo thời gian thực tế với bác sĩ thú y ngay tại nhà. Từ các mẹo chăm sóc cơ bản đến lời khuyên chuyên môn, Dr.Tail sẽ giải đáp được rất nhiều câu hỏi về thú cưng. Người dùng cũng có thể kết nối với các chuyên gia thú y bất cứ khi nào họ cần.

Multi Control: Giúp người dùng làm việc tại nhà hiệu quả hơn bằng cách cho phép họ kiểm soát tất cả màn hình - bao gồm TV, điện thoại thông minh và màn hình máy tính - bằng bàn phím hoặc chuột Bluetooth. Người dùng sẽ có một trải nghiệm làm việc mới mẻ thông qua việc sao chép và dán, đọc tài liệu, và nhiều thao tác khác nữa trên nhiều thiết bị khác nhau.

Cùng với khả năng tương thích rộng rãi hơn, với nhiều thiết bị khác trong hệ sinh thái, cũng như nâng cao khả năng kết nối tích hợp giữa TV và điện thoại thông minh hoặc thiết bị đeo để đem đến mức độ tùy chỉnh, truy cập và tiện ích cao hơn.

Mobile Smart Connect: Tất cả các ứng dụng và dịch vụ nổi bật mới đều có thể dễ dàng được kiểm soát bằng SmartThings Mobile Plugin với khả năng biến chiếc điện thoại thông minh thành một chiếc điều khiển đa chức năng, giúp người dùng kiểm soát màn hình của họ tốt hơn. Với giao diện pop-up đơn giản và có khả năng tùy chỉnh, ứng dụng này mang đến sự tiện lợi và khả năng truy cập nâng cao.

360 Audio: Tính năng âm thanh này trước đây chỉ xuất hiện trên các thiết bị Galaxy, nay đã được mở rộng sang TV và màn hình Samsung. Giờ đây, Samsung Galaxy Buds mang đến trải nghiệm kết nối mượt mà với TV để tạo ra âm thanh đồng bộ cho các bộ phim, chương trình truyền hình và thậm chí cả game, để người dùng thực sự đắm chìm trong nội dung phim ảnh và trò chơi.

Vibrary: Tận hưởng hình ảnh chất lượng cao của các nghệ sĩ yêu thích qua màn hình TV lớn. Với Chế độ Ambient, bạn sẽ được chào đón mỗi ngày với nghệ sĩ yêu thích. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận hưởng trải nghiệm xem liền mạch với hình ảnh và âm nhạc từ TV hay các thiết bị di động thông qua tính năng Casting.

Dòng TV và màn hình mới cũng cung cấp nhiều trợ năng hơn, mở ra cơ hội cho nhiều người dùng tận hưởng nội dung yêu thích của mình trên Samsung Neo QLED một cách tối ưu và phong phú như

Phụ đề Âm thanh: Tính năng đầu tiên tích hợp trên TV sử dụng công nghệ AI và Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) để cung cấp hướng dẫn bằng giọng nói cho phụ đề hiển thị theo thời gian thực tế.

Tính năng đầu tiên tích hợp trên TV sử dụng công nghệ AI và Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) để cung cấp hướng dẫn bằng giọng nói cho phụ đề hiển thị theo thời gian thực tế. Điều khiển từ xa dành cho người khuyết tật: Một ứng dụng được thiết kế cho người dùng có khuyết tật thị giác, thính giác hoặc vật lý, bằng cách cho phép điều khiển TV thông minh hơn qua điện thoại thông minh. Ứng dụng có khả năng tùy chỉnh cao, bao gồm các cải tiến giao diện người dùng như sắp xếp nút bấm trực quan, màu sắc rõ ràng và phản hồi xúc giác, đồng thời tích hợp các tính năng tiếp cận mới nhất của Samsung như hướng dẫn bằng giọng nói để dễ dàng truy cập ngay từ điện thoại thông minh.

Một ứng dụng được thiết kế cho người dùng có khuyết tật thị giác, thính giác hoặc vật lý, bằng cách cho phép điều khiển TV thông minh hơn qua điện thoại thông minh. Ứng dụng có khả năng tùy chỉnh cao, bao gồm các cải tiến giao diện người dùng như sắp xếp nút bấm trực quan, màu sắc rõ ràng và phản hồi xúc giác, đồng thời tích hợp các tính năng tiếp cận mới nhất của Samsung như hướng dẫn bằng giọng nói để dễ dàng truy cập ngay từ điện thoại thông minh. Chế độ Relumino Together: Relumino là một tính năng cho phép người có thị lực kém tận hưởng các chương trình TV, phim ảnh và trò chơi yêu thích mà không cần phải sử dụng thiết bị đeo. Với công nghệ AI vẽ nét động các cạnh của nội dung trên màn hình và cân bằng màu sắc, tính năng này giúp người dùng có thị lực kém nhìn rõ người và vật hơn. Chế độ Relumino Together cung cấp các màn hình tiêu chuẩn và màn hình hiển thị Chế độ Relumino cùng một lúc, để họ và gia đình có thể cùng nhau thưởng thức trên một thiết bị TV.

Trong khi đó, với dòng MICRO LED trong suốt mới, Samsung đã cho thấy có vô vàn khả năng cho màn hình. Chiếc màn hình này không chỉ giống như một mảnh kính trong suốt mà còn sở hữu một chip MICRO LED cực nhỏ với quy trình sản xuất có độ chính xác cao, loại bỏ các đường nối và khúc xạ ánh sáng. Điều này cho phép MICRO LED tạo ra hình ảnh rõ ràng, không bị che khuất, đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng khác nhau trong cả môi trường gia đình lẫn doanh nghiệp ngay như các mẫu TV thông thường.

Không chỉ tự hào với thiết kế mô-đun linh hoạt, MICRO LED mang đến khả năng cá nhân hóa hình dạng, kích thước và tỷ lệ của màn hình để phù hợp với mọi không gian, MICRO LED thực sự là một bước tiến đột phá trong công nghệ màn hình. Trải qua thời gian dài nghiên cứu và phát triển, Samsung đã tạo ra một quy trình hiệu quả tối đa, cho phép đặt mạch hoạt động chip LED trực tiếp lên kính, giảm thiểu việc thiếu độ sáng mà người dùng thường gặp phải với các loại màn hình thông thường.

TV Samsung OLED 2024 tiếp tục được phát triển dựa trên thành tựu của các phiên bản trước, với mẫu S95D cung cấp trải nghiệm hình ảnh vô cùng chi tiết trên màn hình rộng lên đến 77inch, độ phân giải và tốc độ khung hình cao, tạo ra những video sống động như thật. Màn hình sáng hơn 20% so với các mẫu trước đó, với màu đen sâu thẳm cùng màu sắc chuẩn xác được tăng cường bởi AI, thiết bị đạt chứng nhận Pantone Validated™. Đồng thời, Samsung cũng giới thiệu hai mẫu khác là S90D và S85D với nhiều kích thước khác nhau, từ 42 inch đến 83 inch.

Công nghệ ‘OLED Glare Free’ mới - được thiết kế riêng cho màn hình OLED năm 2024 - bảo toàn độ chính xác về màu sắc và giảm phản sáng, duy trì độ sắc nét của hình ảnh, đảm bảo trải nghiệm hoàn hảo ngay cả với ánh sáng ban ngày. Lớp phủ chống phản sáng tối ưu hóa cho màn hình OLED sẽ giải quyết vấn đề giữa độ sáng và phản chiếu ánh sáng thông qua việc áp dụng một lớp phủ đặc biệt tân tiến.

TV OLED S95D hứa hẹn mang đến trải nghiệm xem đỉnh cao với công nghệ nâng cao chất lượng hình ảnh độc quyền, đảm bảo độ tương phản, sắc trắng thuần khiết, sắc đen sâu thẳm và độ chính xác về các dải màu khác. Ngoài việc là màn hình OLED sáng nhất của Samsung từ trước đến nay, S95D còn có tần số quét cao lên đến 144Hz, để người hâm mộ thể thao và game thủ có thể tận hưởng chuyển động mượt mà và các pha hành động rõ nét trên màn hình.

Các mẫu TV Lifestyle thế hệ mới mang đến các giải pháp cá nhân hóa giúp đa dạng mọi phong cách sống. Theo đó, The Frame, The Serif và The Terrace, Samsung còn tái khẳng định cam kết “Màn hình ở mọi nơi, Màn hình cho mọi người” với nhiều sản phẩm khác nhau trong dòng sản phẩm Lifestyle mới nhất. Những nâng cấp này cung cấp mức độ tùy chỉnh và cá nhân hóa chuyên sâu hơn.

Cụ thể, ở dòng TV The Frame: là sản phẩm TV Lifestyle bán chạy nhất của Samsung, The Frame đi kèm những cải tiến mới nhằm nâng cao trải nghiệm nghệ thuật. Giờ đây, với hơn 2.500 tác phẩm nghệ thuật từ các bảo tàng và phòng trưng bày nổi tiếng thế giới trong Art Store, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm Art Store khác đi vớitính năng phát trực tuyến, chế độ này sẽ cho phép hiển thị luân phiên 20 tác phẩm nghệ thuật tự chọn mỗi tháng miễn phí. The Frame 2024 còn giúp giảm tiêu thụ năng lượng lên tới 10% với khả năng thay đổi tần số quét trong Chế độ Art Mode.

Máy chiếu Premiere 8K là máy chiếu đầu tiên trên thế giới cung cấp khả năng kết nối không dây. Loại bỏ nhu cầu về dây cáp, giải pháp này cho phép người dùng giữ không gian sống gọn gàng và ngăn nắp. Máy chiếu với khoảng cách cực ngắn được trang bị các tính năng thông minh - như trở thành thiết bị loa khi không chiếu hình, nội dung game phong phú trên cloud, điều khiển bằng giọng nói với micrô khoảng cách xa và chế độ đa màn hình lên tới 4 màn hình, mở rộng đáp ứng hầu hết các nhu cầu sử dụng. Máy chiếu tích hợp công nghệ "Âm thanh trên màn hình" (Sound-on-Screen) - được cấp bằng sáng chế của Samsung, tích hợp mô-đun loa hàng đầu và Dolby Atmos để mang lại trải nghiệm âm thanh sống động.

Và The Freestyle Thế hệ 2 với tính năng kết hợp màn hình màn hình 2 máy chiếu (Smart Edge Blending), hỗ trợ khả năng kết hợp liền mạch các hình chiếu từ hai thiết bị The Freestyle, nhằm tạo ra màn hình lớn cho hình ảnh và video, cho phép hai thiết bị chiếu hình ảnh gộp kích thước lớn lên tới 160 inch với tỷ lệ màn hình 21:9 mà không cần điều chỉnh thủ công.

Để hoàn thiện hệ thống giải trí gia đình, dòng loa thanh 2024 cũng chính thức được ra mắt để mang đến trải nghiệm âm thanh sống động hơn, đặc biệt với sự hỗ trợ của công nghệ AI tân tiến Music Frame, chiếc loa kiểu dáng khung tranh, sẽ tương thích với SmartThings và đem đến chất lượng âm thanh vòm khi ghép nối với TV và loa thanh của Samsung.

Music Frame cũng có thể hoạt động như một loa không dây độc lập hoặc kết nối với TV Samsung và loa thanh thông qua Q-Symphony để tăng cường âm trầm và tạo âm thanh vòm. Hòa quyện hoàn hảo với môi trường xung quanh với thiết kế như khung ảnh hiện đại, Music Frame mang đến âm thanh chất lượng tuyệt vời và thẩm mỹ cao nâng tầm nội thất không gian.

Trong khi đó, HW-Q990D là mẫu loa thanh có cấu hình 11.1.4 kênh, âm thanh Dolby Atmos sống động và hỗ trợ truyền tải nội dung ở chất lượng 4K 120Hz. Thiết bị phân tích và sử dụng AI để tối ưu hóa chất lượng âm thanh nhằm mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho mọi loại nội dung.

Còn HW-S800D là mẫu loa thanh siêu mỏng, với kích thước chiều rộng chỉ 1,6inch được thiết kế để phù hợp hoàn hảo với mọi không gian và mang đến âm thanh phong phú đắm chìm. Tùy kích thước chỉ bằng một phần ba các loa thanh thông thường, S800D được trang bị 10 kênh loa, bao gồm các kênh loa đánh trần và một kênh giữa tập trung cho các nội dung âm thanh như giọng hát chính, hội thoại. Sự kết hợp giữa loa siêu trầm cùng bộ khuếch đại âm lượng giúp nâng cao trải nghiệm nghe tuyệt đỉnh trong một thiết kế nhỏ gọn tinh tế.

Các sản phẩm TV và loa âm thanh mới 2024 của Samsung hướng đến sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ đỉnh cao và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, mang đến những trải nghiệm vượt chuẩn, đề cao cá nhân hóa, thay đổi lối sống và cách người dùng tương tác với thiết bị.