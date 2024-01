Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico bị xử phạt về thuế gần trăm tỷ đồng

Theo quyết định xử phạt, Khoáng sản TKV đã có các hành vi vi phạm: Khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp năm 2020 (sử dụng hóa đơn có dấu hiệu rủi ro cao về thuế); khai sai dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên phải nộp năm 2020; khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2020.

Theo đó, TKV bị xử phạt 20% đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT, thuế tài nguyên (số tiền hơn 12,2 tỷ đồng). Cùng với đó, công ty cũng bị truy thu tổng số tiền gần 62,3 tỷ đồng và gần 13,1 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Như vậy, tổng số tiền Khoáng sản TKV bị xử phạt và truy thu thuế là gần 87,6 tỷ đồng. Số tiền phạt xấp xỉ lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm nay của doanh nghiệp này.

Được biết Vimico là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), với tỷ lệ sở hữu hơn 98% vốn.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu gần 8.900 tỷ đồng - tăng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (8.792 tỷ), tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm xuống mức 102 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 287 tỷ đồng).

Lý giải lợi nhuận 9 tháng sụt giảm Vimico cho biết, chủ yếu là do một số sản phẩm của Tổng công ty giảm sản lượng tiêu thụ như: Đồng, Vàng, Kẽm thỏi; một số sản phẩm giảm giá bán như: Đồng tấm, Tinh quặng Manhetit, Phôi thép, Kẽm thỏi.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất cũng tăng do nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất tại một số đơn vị không ổn định khi sản lượng khai thác bị hạn chế bởi giấy phép, một số mỏ trong giai đoạn tận thu, hàm lượng quặng giảm, nguồn nguyên liệu mua ngoài thiếu hụt về sản lượng, giảm về chất lượng.

Trong quá trình phát triển, thông tin cho biết Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico) có tiền thân là Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, một đơn vị Nhà nước được thành lập theo quyết định của Bộ Công nghiệp nặng vào ngày 27/10/1995 (nay là Bộ Công Thương).

Năm 2005, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) được hình thành thông qua việc sáp nhập Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, theo điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 11/10/2006. Từ đó, Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam trở thành Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin, là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, sở hữu hơn 98% vốn.

Năm 2006, Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty – Công ty con, và sau đó, vốn điều lệ tăng lên mức hơn 719,7 tỷ đồng vào tháng 5/2007. Trong quá trình phát triển, tên công ty đã trải qua nhiều thay đổi, cuối cùng là thành lập Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP vào năm 2015, chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, với vốn điều lệ lên đến 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, Vimico đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 từ ngày 28/4/2021, với vốn điều lệ vào ngày 30/9/2023 là 2.000 tỷ đồng.

Trụ sở chính của Vimico nằm tại số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Hoạt động chính của công ty tập trung vào sản xuất kim loại màu và kim loại quý, dưới sự lãnh đạo của ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Về tình hình tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023 cho thấy doanh thu thuần của Vimico là hơn 3.343 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng tăng đáng kể lên mức 265,4 tỷ đồng, tăng 73,2%. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của công ty đã tăng lên 7.812 tỷ đồng, cao gấp 2,72 lần vốn chủ sở hữu, có sự tăng hơn 220 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm giảm xuống mức gần 102 tỷ đồng, giảm 64,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm sản lượng và giá bán sản phẩm cũng như tăng chi phí sản xuất.

Một đơn vị khác là Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã chứng khoán HNX: TVD) mới đây đã bị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh xử phạt với quyết định ngày 08/12/2023 về vi phạm hành chính về thuế. Tổng số tiền phạt và tiền khắc phục hậu quả lên tới hơn 1.8 tỷ đồng.

Cụ thể, TVD bị phạt do việc khai sai thông tin dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Phạt hành chính cho Công ty là gần 287 triệu đồng. Đồng thời, TVD phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế thiếu, với hơn 1.4 tỷ đồng, và tiền chậm nộp là hơn 106 triệu đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Tổng cộng, số tiền phạt và tiền khắc phục hậu quả và chậm nộp của TVD lên đến hơn 1.8 tỷ đồng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/12/2023.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024 diễn ra ngày 25/12, TVD đã công bố kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính năm 2023. Cụ thể, công ty đã vượt qua kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) với khai thác trên 4 triệu tấn than nguyên khai, đào trên 40,000 mét lò chuẩn bị sản xuất, và tiêu thụ trên 3.57 triệu tấn than.

Doanh thu của TVD trong năm 2023 đạt trên 6,400 tỷ đồng, tăng 8.7% so với năm 2022, vượt kế hoạch. Tiền lương bình quân người lao động đạt 20 triệu đồng/người/tháng, tăng 16.6% so với kế hoạch. Tuy nhiên, về lợi nhuận, kế hoạch lãi trước thuế của TVD giảm hơn 29% so với năm 2022, và đến 9 tháng, công ty chỉ đạt gần 60% kế hoạch năm.

Đối với kế hoạch năm 2024, TVD đặt chỉ tiêu khai thác trên 4.1 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ xấp xỉ 3.7 triệu tấn, và đào mới trên 41,000 mét lò. Tính đến ngày 08/01/2024, giá cổ phiếu TVD ghi nhận đà hồi phục, tăng hơn 35% so với đáy gần nhất và tăng 70% sau 1 năm, đạt mức 14,700 đồng/cổ phiếu.