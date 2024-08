Chiến dịch truyền thông “Tết A.I. cũng có quà” đạt giải Vàng Marketing

Đây là hạng mục mới nhất năm 2024, dành cho các chiến dịch sử dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và ChatBot. Giải thưởng Mob-Ex năm nay cũng vinh danh các thương hiệu như Samsung, HSBC, Unilever, Mc Donald’s, Grab…

Hiện tại, Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được áp dụng nhiều cho hoạt động marketing trong việc sáng tạo nội dung, hình ảnh quảng cáo v.v. Nhưng A.I còn có thể ứng dụng được nhiều hơn thế, đặc biệt trong việc tương tác trải nghiệm với khách hàng. “Tết A.I. cũng có quà” là chương trình ưu đãi nhân dịp Tết Nguyên đán vừa qua của Viettel Telecom, được đánh giá là chương trình “bắt trend” xu hướng AI đang diễn ra trên toàn thế giới và áp dụng vào một lĩnh vực mới mẻ là tặng quà tri ân khách hàng.

Đại diện Viettel chia sẻ, ý tưởng của chiến dịch lần này đến từ trăn trở của nhiều doanh nghiệp thời chuyển đổi số: Làm thế nào để ghi dấu trong tâm trí khách hàng khi trên thị trường đa dạng các ưu đãi cho khách hàng mỗi khi Tết đến? Để trả lời câu hỏi này, chương trình Tết công nghệ đã mang đến một trải nghiệm mới lạ: Đó là ứng dụng AI vào trải nghiệm toàn trình của khách hàng - từ việc tư vấn sản phẩm, quà tặng phù hợp nhất, cho đến hoạt động trải nghiệm offline tương tác với khách hàng.

“Số hóa” Tết truyền thống là xu hướng mà Viettel luôn theo đuổi trong các chiến dịch tri ân khách hàng nhân dịp Tết. Năm 2021, Viettel Telecom cũng thành công với chương trình Táo Quân Tiền Truyện trở thành video Top 1 Trending YouTube trong 5 ngày liên tục, 23 triệu lượt xem với 3,5 triệu người mua sản phẩm.

Năm nay, Viettel tiếp tục ‘bắt trend’ áp dụng công nghệ hiện đại để làm mới văn hóa tặng quà với phương châm: A.I cũng có quà, cá thể hóa với từng người. Chương trình mang tên “Tết A.I cũng có quà” thể hiện được thông điệp xuyên suốt của Viettel, khi dung hòa được yếu tố truyền thống, nhân văn của người Việt trong câu chuyện tri ân mọi khách hàng trong dịp cuối năm, đồng thời ứng dụng công nghệ số hoá, trí tuệ nhân tạo AI trong hành trình trải nghiệm này. Tên chiến dịch cũng là một lối chơi chữ sáng tạo: A.I vừa mang nghĩa “trí thông minh nhân tạo”, vừa là “ai” (bất cứ ai cũng được nhận quà từ Viettel). Viettel tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để xây dựng chiến dịch marketing hoàn chỉnh từ thiết kế sản phẩm đến các hoạt động truyền thông tích hợp (IMC).

Với sự sáng tạo hoàn chỉnh đó, chiến dịch đã thu về những kết quả đáng ghi nhận: tỷ lệ ghi nhớ quảng cáo cao hơn 30% trong khu vực và cao hơn trung bình ngành; Đạt 392 triệu lượt xem, tiếp cận 55 triệu khách hang, 28,3 triệu lượt tương tác trên facebook; 682 triệu lượt xem trên tiktok, tiếp cận 23 triệu khách hang trên kênh này; Đặc biệt, có tới 2,7 triệu khách hàng nhắn tin tham gia chương trình, giúp tăng trưởng 20% doanh thu bán gói cước qua kênh AI.

Người Hà Nội thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm AI Human của Viettel.

Giải thưởng Mob-Ex tôn vinh các chiến dịch trên thiết bị di động hiệu quả, sáng tạo và đổi mới giúp cho tất cả mọi người được tiếp cận/tương tác trên nền tảng di động. Giải thưởng được tổ chức bởi Marketing-Interactive – đơn vị báo chí/đào tạo nhân lực uy tín trong lĩnh vực marketing tại Châu Á Thái Bình Dương, được thành lập từ năm 2002. Các đơn vị tham gia giải thưởng có các “ông lớn” thuộc nhiều ngành nghề như: ngành tiêu dùng như Cocacola, Unilever, SevenEleven, Công nghệ như Grab, tài chính ngân hàng như Visa, HSBC…

Ngoài giải Vàng hạng mục Best Mobile AI & Chatbot Integration, Viettel cũng vào lọt vào vòng cuối giải Mobex các hạng mục sau: Best Mobile Growth Strategy (dành cho chiến dịch TV360) và Best Awareness Campaign (dành cho chiến dịch Tết AI cũng có quà).

Trước đó, hai sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI và Big Data của Viettel Telecom là CCAI và RAS đã lọt chung kết của giải Real IT Awards 2024 cho hai hạng mục: Dự án AI của năm và Dự án phân tích dữ liệu của năm.