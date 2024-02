Chợ Viềng 2024: Phiên chợ độc đáo mua may bán rủi

Không khí khách phương xa về dự phiên chợ đặc biệt, duy nhất chỉ có một ngày trong năm.

Theo Điện tử & Ứng dụng, từ chiều ngày 16/2 (mùng 7 Tết), du khách đã đổ về đường đến chợ Viềng tại huyện Vụ Bản, TP. Nam Định. Tất cả đều rất hào hứng và vui vẻ, mong muốn tham gia vào hội chợ này. Không chỉ dân địa phương mà còn có du khách từ các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa... tất cả đều tỏ ra phấn khởi khi tham gia mua bán và trải nghiệm không khí độc đáo của hội chợ này.

Hội chợ Viềng đầu năm được coi là một phần không thể thiếu của văn hóa dân gian vùng đồng bằng sông Hồng, nơi mà chủ yếu là trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp, cây trồng, đồ cổ và đồ cũ.

Đặc điểm nổi bật của chợ Viềng là không có việc thương lượng giá cả, cả người bán và người mua đều không quan trọng việc mua được giá rẻ hay bán được giá cao. Mỗi người đến đây đều mang trong lòng niềm tin "mua may bán rủi", mong muốn có một năm mới an lành và may mắn.

Trong ngày 16/2, ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc tổ chức hội chợ, đồng thời đảm bảo an ninh cho Chợ Viềng Xuân năm 2024 tại huyện Vụ Bản. Ông cũng yêu cầu lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với huyện Vụ Bản để đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách và người dân tham dự hội chợ này.

Các biện pháp đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, đồng thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc, trộm cắp. Ngoài ra, việc tuyên truyền và quảng bá về giá trị của Chợ Viềng Xuân cũng được thúc đẩy, nhằm để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

Ông Túc cũng nhấn mạnh rằng, Chợ Viềng Xuân ở Vụ Bản không chỉ là điểm đến du xuân của dân địa phương mà còn thu hút đông đảo du khách từ nhiều nơi khác. Hội chợ này hàng năm được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, đồng thời là cơ hội để người dân thể hiện và quảng bá văn hóa đặc trưng của mình.

Mặc dù đông đúc, tấp nập nhưng người dân hào hứng khi đi chợ Viềng và lễ Phủ Dầy.

Theo dân gian, Viềng là đọc chệch của từ "về", mang ý nghĩa sum họp, đoàn tụ. Chợ Viềng chỉ họp một phiên vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8, được coi là nơi mua may bán rủi.

Chợ Viềng nổi tiếng là phiên chợ cầu may dịp đầu Xuân mới.

Chợ Viềng Xuân diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/2/2024, được coi là nơi mua may bán rủi và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm không khí Tết đậm đà văn hóa dân tộc.

Bởi tính chất đặc thù, cả năm chỉ diễn ra một lần nên dù chưa khai hội nhưng du khách từ khắp mọi tỉnh, thành đã hướng về phía chợ Viềng. Điều kiện thời tiết thuận lợi càng khiến phiên chợ Viềng xuân Giáp Thìn thêm đông khách. Các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm của Chợ Viềng, Phủ Dầy đều chật cứng phương tiện và người đi chợ. Nhiều du khách năm nào cũng đến phiên chợ cầu may như một điểm hẹn đầu năm.

Phiên chợ không chỉ độc đáo về thời gian, quan niệm cầu may mà cũng rất đặc biệt về các mặt hàng được bày bán. Ngay từ sáng mùng 7 tháng Giêng, chợ Viềng đã rất đông du khách tìm đến để mua những vật dụng, nông cụ, cây giống, cây cảnh… phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Chuẩn bị các phương án đón tiếp du khách về chợ Viềng du Xuân, công an tỉnh Nam Định đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Không có cảnh chen lấn xô đẩy tại các điểm tín ngưỡng tâm linh, đền, chùa, miếu... xung quanh Chợ Viềng 2024.

Những lá tử vi 2024 được thủ nhang đồng đền trao tặng khách thập phương trong dịp lễ cầu may.