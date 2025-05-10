Cô chủ 'An An Coffee' lan tỏa yêu thương qua chương trình phát gạo từ thiện

Không chỉ được biết đến là cô chủ quán cà phê trẻ trung, năng động với không gian xanh mộc mạc, cô gái trẻ Huỳnh Thúy An, còn khiến cộng đồng cảm mến bởi tấm lòng thiện nguyện. Mới đây, chị đã tự tay trao nhiều phần quà ý nghĩa đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ.

Huỳnh Thúy An cô gái trẻ giàu lòng yêu thương

Sinh ra và lớn lên ở miền sông nước, Thúy An thấu hiểu nỗi vất vả của người lao động nghèo. Sau nhiều năm bươn chải, gây dựng thương hiệu An An Coffee trở thành điểm hẹn yêu thích của giới trẻ, cô gái 9x vẫn luôn đau đáu một điều: "Khi mình đủ đầy, hãy học cách sẻ chia".

Từ suy nghĩ đó, chương trình "An An chia sẻ yêu thương" ra đời. Cô cùng tập thể nhân viên An An Coffee thực hiện hoạt động này định kỳ. Trong đợt phát quà lần này, 100 phần quà, mỗi phần 10 kg gạo, đã được trao tận tay cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các phường, xã vùng ven Cần Thơ.

“Tôi chỉ mong những phần quà nhỏ này giúp bà con vơi bớt gánh nặng mưu sinh. Sống tốt và lan tỏa lòng nhân ái - đó là cách tôi cảm ơn cuộc đời vì những gì mình đang có”. Huỳnh Thúy An chia sẻ.

Với cô, hoạt động từ thiện không chỉ là trao quà, mà còn là cách để “chạm” đến trái tim con người bằng sự chân thành. Nhiều người dân xúc động khi nhận quà từ tay cô chủ trẻ, không chỉ bởi giá trị vật chất, mà bởi nụ cười, sự gần gũi và tấm lòng của một người con xa quê trở về.

Nhiều phần quà là các suất gạo được trao đến những hoàn cảnh khó khăn

Trong bối cảnh nhiều người trẻ chọn con đường khởi nghiệp bằng đam mê, Huỳnh Thúy An chọn cho mình hướng đi bền vững hơn, kinh doanh song hành cùng cộng đồng. Cô cho rằng, giá trị của một thương hiệu không chỉ nằm ở doanh thu hay hình ảnh, mà còn ở cách thương hiệu đó góp phần làm đẹp cuộc sống.

Thúy An tận tay trao những suất quà đến những hoàn cảnh khó khăn

Chính nhờ tinh thần ấy, An An Coffee không chỉ là điểm đến của những người yêu cà phê, mà còn trở thành “ngôi nhà nhỏ của lòng nhân ái”, nơi tình người được sẻ chia qua từng hành động giản dị.