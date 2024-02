Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất bao bì Tuấn Ngọc bị xử phạt 130 triệu đồng

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Bao bì Tuấn Ngọc tiền thân là cơ sở sản xuất Bao Bì Tuấn Ngọc, thành lập năm 1986 và trở thành Công ty TNHH ĐTTM & SX Bao Bì Tuấn Ngọc năm 2011. Bao Bì Tuấn Ngọc hiện áp dụng 2 công nghệ in chính là in ống đồng và in lưới. Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất bao bì Tuấn Ngọc là ông Hầu Đức Hào, hiện ông Hào đồng thời cũng là đại diện pháp luật của hai công ty khác, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Nam Đô và công ty cổ phần XD và TM Đức Phát đều đăng ký tại cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín.