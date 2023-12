Đánh giá tổng quan ngành Thông tin và Truyền thông tháng 11/2023

Ngày 7/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 12 nhằm cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông trong tháng 11/2023. Theo đó trong tháng 11/2023, Doanh thu toàn ngành ước đạt: 358.291 tỷ đồng, tương đương với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 3.360.217 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, người phát ngôn của Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ trì buổi họp báo.

Tổng quan ngành Thông tin và Truyền thông tháng 11/2023

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 11/2023, doanh thu toàn ngành ước đạt 358.291 tỷ đồng, tương đương với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 3.360.217 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8.311 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10%% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 87.170 tỷ đồng.

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành

Bộ TTTT đã tham mưu, trình Chính phủ:

- Ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

- Trình phê duyệt Đề án phát triển kinh tế số vùng Tây Nguyên đến năm 2030 (Tờ trình số 71/TTr-BTTTT ngày 24/11/2023).

- Trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Tờ trình số 70/TTr-BTTTT ngày 24/11/2023).

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (Tờ trình số 68/TTr-BTTTT ngày 17/11/2023).

Bộ TTTT đã ban hành:

- Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23/11/2023 quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

- Thông tư số 14/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz”

- Thông tư số 15/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” (cập nhật)

- Thông tư số 16/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến”

- Thông tư số 17/2023/TT-BTTTT ngày 27/11/2023 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz”

- QĐ số 2136/QĐ-BTTTT ngày 3/11/2023 Công nhận nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia -Viettel Meeting (VMP)

- QĐ số 2135/QĐ-BTTTT nghày 3/11/2023 Công nhận nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia - Gomeet (VNPT)

- QĐ số 2134/QĐ-BTTTT ngày 3/11/2023 Công nhận nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia - Mobifone Meet

- QĐ số 2294/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022

- QĐ số 2319/QĐ-BTTTT ngày 23/11/2023 Công nhận nền tảng học trực tuyến mở đại trà One Touch của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia

- QĐ số 2318/QĐ-BTTTT ngày 23/11/2023 Công nhận nền tảng học trực tuyến mở đại trà MobiEdu của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đạt tiêu chí Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia

Một số hoạt động và số liệu nổi bật

Một số hoạt động nổi bật

- Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

- Ngày 07/11/2023, BTTTT phối hợp tổ chức Hội thảo “Kích hoạt nền kinh tế hội tụ ảo” trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023.

- Ngày 18/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 192/NQ-CP về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản Viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

- Ngày 30/11/2023, Trong khuôn khổ Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023, Bộ TTTT đã chính thức khai trương "Nền tảng Hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ" giúp các bộ, ngành, địa phương trên cả nước quản lý và thực thi pháp luật, giám sát, đo lường hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Một số vấn đề và số liệu đáng chú ý

Công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực Tần số: Công tác thanh kiểm tra các đối tượng sử dụng tần số VTĐ tiếp tục được triển khai nhằm đảm bảo sự chấp hành các quy định pháp luật về tần số. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện một số vụ vi phạm về sử dụng thiết bị vô tuyến điện như không có giấy phép, sử dụng thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định trong giấy phép...v.v.

Trong tháng 11/2023, đã xử lý 40 vụ vi phạm về sử dụng tần số. Ngày 06/12 phát hiện 01 vụ cá nhân thực hiện hành vi dùng xe máy chở thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác rà quét, phát hiện và cảnh báo an toàn thông tin mạng: Trong tháng 11/2023, Bộ TTTT (Cục ATTT) đã rà soát và ghi nhận 47 website bị chèn nội dung quảng cáo (18 website thuộc 07 Bộ/ Ngành, 29 website thuộc 13 Tỉnh/Thành phố), đã gửi cảnh báo đến các đơn vị chủ quản để xử lý.

Công tác đấu tranh với các nền tảng MXH xuyên biên giới: Trong tháng 11/2023, Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 246 bài viết vi phạm; gỡ bỏ 06 tài khoản giả mạo và 66 group vi phạm với số lượng thành viên lên đến hơn 200 nghìn người; gỡ 17 trang quảng cáo, mua bán hóa đơn trái phép (tỷ lệ 90%).

Google đã gỡ 262 videos vi phạm trên Youtube (tỷ lệ 96%); gỡ 03 tài khoản có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước chứa hơn 11.366 video. Trong khi đó, TikTok đã chặn gỡ 12 nội dung vi phạm (tỷ lệ 92%), xóa 10 tài khoản có nội dung vi phạm.

Công tác giám sát tỷ lệ thông tin trên báo chí

Trong tháng 11/2023, tỷ lệ thông tin tiêu cực trên báo chí là 22,85%, tăng 1,9% so với tháng trước; tỷ lệ thông tin tích cực trên báo chí là 61,25%, giảm 1,7% so với tháng trước.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực báo chí - phát thanh truyền hình

Ngày 28/11/2023, Bộ TTTT (Cục PTTH&TTĐT) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty WPP do có hành vi đặt sản phẩm quảng cáo tại kênh có nội dung vi phạm pháp luật.

Ngày 06/12/2023, Bộ TTTT (Cục PTTH&TTĐT) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần VNG do cung cấp dịch vụ 06 trò chơi điện tử G1, bao gồm: Tú Lơ Khơ, Poker Việt Nam, Crazy Tiến Lên, Tiến Lên Miền Nam, Cờ Cá Ngựa, Cờ Tướng không đúng với nội dung kịch bản đã được phê duyệt.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số 03/QĐ-TCTT ngày 16/01/2009 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp cho Công ty Cổ phần VNG 02 (hai) tháng đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12

Hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tổ chức Hội nghị quản lý nhà nước về bưu chính năm 2023 với các Sở TTTT; Triển khai các công việc chuẩn bị đấu giá băng tần dành cho 4G, 5G để cấp phép cho doanh nghiệp.

Hoàn thiện, ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0; Sơ kết Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V và Lễ trao giải Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023.

Công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023; Tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” dành cho người Việt Nam và người nước ngoài năm 2023.

Phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện các công tác tổ chức liên quan đến Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ Sáu; Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2023.