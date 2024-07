DIC Corp (DIG) chuyển nhượng một phần dự án 5.600 tỷ đồng cho công ty con

Phối cảnh tổng thể dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh (Ảnh: DIC Corp).

Theo đó, lô đất có ký hiệu TMDV1, diện tích 3.560,5 m2, toạ lạc trên trục đường đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Phân khu 1 Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Theo quy hoạch, lô đất này được sử dụng để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 1 tổ hợp công trình có chiều cao từ 1 - 2 tầng theo quy hoạch, công trình cấp 3 và có công suất phục vụ từ 300 - 500 người.

Thời gian dự kiến chuyển nhượng là sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Được biết, dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh có tổng quy mô hơn 83 ha, vốn đầu tư 5.649 tỷ đồng, nằm tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang do DIG làm chủ đầu tư.

Về phần DIC Vision, doanh nghiệp này được được thành lập năm 2021 tại Vũng Tàu, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng công trình nhà ở, công trình giao thông, bất động sản. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Tính đến 31/3/2024, DIC Corp đang sở hữu 98,67% vốn tại DIC Vision, hạch toán là khoản đầu tư vào công ty con và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật hiện tại của DIC Vision là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Bà Huyền là con gái của Chủ tịch DIG Nguyễn Thiện Tuấn. Tại DIG, bà hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch.

Trong phiên họp sơ kết công tác kinh doanh nửa đầu năm, lãnh đạo công ty cho biết nếu tiến độ bàn giao và chuyển nhượng các dự án thuận lợi, công ty có thể ghi nhận 874 tỷ doanh thu và 160 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý II.

Ước tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất ước đạt khoảng 875 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do mức lỗ lớn quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 40 tỷ đồng, giảm 66% so với giai đoạn nửa đầu năm 2023.