DIC Corp muốn vay 1.500 tỷ đồng làm dự án Cap Saint Jacques tại Vũng Tàu

Theo đó, số vốn vay trên sẽ được DIC Corp dùng để thanh toán các chi phí, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện giai đoạn 2 (khối khách sạn 5 sao) và giai đoạn 3 (khối căn hộ du lịch và khách sạn) của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques, bao gồm lãi vay trong thời gian thi công được tính trong tổng mức đầu tư dự án.

Thời gian dự kiến thực hiện vay vốn từ quý III. Lãi suất vay vốn và phí sẽ tính heo quy định hiện hành của ngân hàng. Thời hạn vay tối đa 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Khu phức hợp Cap Saint Jacques là dự án trọng điểm của DIC Corp tại Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 3.600 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Khối căn hộ du lịch - Cap Saint Jacques Tower Vũng Tàu - quy mô 372 căn hộ và khu thương mại tích hợp đầy đủ chuỗi dịch vụ đa dạng như hồ bơi, khu nhà hàng, trung tâm hội nghị và tiệc cưới Aurora… Cuối tháng 11/2021, doanh nghiệp đã tiến hành khởi công giai đoạn 2.

Về tình hình kinh doanh của DIC Corp, trong phiên họp sơ kết công tác kinh doanh nửa đầu năm, lãnh đạo công ty cho biết nếu tiến độ bàn giao và chuyển nhượng các dự án thuận lợi, công ty có thể ghi nhận 874 tỷ doanh thu và 160 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý II/2024.

Ước tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của DIC Corp ước đạt khoảng 875 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do mức lỗ lớn quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 40 tỷ đồng, giảm 66% so với giai đoạn nửa đầu năm 2023.