Đưa "Made in Vietnam” sang Canada

Gần đây, An Trung Industries và Costco, một trong những hãng bán lẻ lớn nhất thế giới, đã cùng nhau hợp tác để đưa sản phẩm hộp nhựa gia dụng chất lượng cao "Made in Vietnam" sang thị trường Canada.

Dây chuyền sản xuất hộp đựng thực phẩm bằng nhựa PP trong của An Trung Industries.

An Trung Industries, là một công ty con của Nhựa Hà Nội, một thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings, được trang bị hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản... nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ các thị trường như Canada, Mỹ, và Liên minh châu Âu.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, lô hàng đầu tiên hợp tác với chuỗi siêu thị Costco là hộp đựng thực phẩm bằng nhựa PP. Ông Ngô Văn Thụ, Tổng Giám đốc của Nhựa Hà Nội, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên An Trung Industries xuất khẩu sản phẩm nhựa gia dụng và đã thành công trong việc hợp tác với đối tác lớn trên thế giới. Với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi tự tin có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao của các thị trường lớn và sẽ tiếp tục nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện thị trường nhập khẩu đồ gia dụng nhựa của Mỹ đạt gần 8 tỷ USD/năm, là quốc gia nhập khẩu đồ gia dụng nhựa lớn nhất thế giới, vì vậy chúng tôi sẽ mở rộng sản xuất để phát triển tại thị trường này".

Các sản phẩm hộp đựng thực phẩm của An Trung Industries đều được kiểm định chất lượng chặt chẽ theo bộ tiêu chuẩn yêu cầu của đối tác, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài các chứng nhận ISO9001, ISO14001 và HACCP cho nhà máy sản xuất, sản phẩm hộp đựng thực phẩm của An Trung Industries còn đáp ứng chuỗi các chứng nhận An toàn thực phẩm FDA, có thể tái sử dụng, an toàn với máy rửa bát, an toàn với lò vi sóng, an toàn với tủ đông, và không rò rỉ nước. Công suất sản xuất tối đa của nhà máy dự kiến ​​có thể lên tới 8 triệu sản phẩm/năm, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu lớn của khách hàng. Các sản phẩm thực phẩm được sản xuất trong phòng sạch tuyệt đối, tuân thủ quy trình bảo quản từ nguyên liệu đầu vào, vệ sinh máy móc và nguyên liệu kỹ càng.

Trước đó, An Trung Industries đã sản xuất các mặt hàng nhựa thực phẩm khác như dao, thìa dĩa, ống hút... và các sản phẩm linh kiện điện, điện tử đã được xuất khẩu sang các nước như Brazil, Đài Loan, Philippines, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản,... Các lô hàng này đều nhận được đánh giá tích cực từ đối tác và khách hàng.

Công nhân An Trung Industries làm sạch, khử khuẩn lô hàng trước khi vận chuyển.

Costco có tên đầy đủ là Costco Wholesale - một chuỗi đơn vị bán lẻ nổi tiếng của Mỹ với số lượng các kho bãi và sản phẩm khổng lồ, có mặt tại rất nhiều quốc gia lớn trên thế giới. Chất lượng của các sản phẩm tại Costco luôn được kiểm duyệt một cách kỹ càng trước khi được bày bán. Nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng luôn rất rõ ràng để người dùng tiện theo dõi. Để trở thành một đối tác của thương hiệu này cũng không phải là điều đơn giản khi các thương hiệu phải đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe trước và sau khi sản phẩm được bày bán. Nhờ tất cả các điều trên, Costco được xem như một đối tác uy tín khẳng định chất lượng giữa nhà sản xuất và người mua hàng.