EVN Bình Thuận: Phần lớn vật tư, thiết bị điện đã bị nâng giá vài chục, vài trăm phần trăm, thậm chí 300%

Chiều nay, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Xô nói vụ án xảy ra tại EVN Bình Thuận và Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân là điển hình việc chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau nâng giá. "Phần lớn vật tư, thiết bị điện đã bị nâng giá vài chục, vài trăm phần trăm; thậm chí 300%", trung tướng Tô Ân Xô nói.

Ông Xô cho rằng đây là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, ảnh hưởng tới người tiêu dùng do việc nâng giá vật tư sẽ được cộng vào giá thành điện.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (EVN Bình Thuận cùng Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và 15 người bị bắt do cáo buộc nhận hối lộ, sai phạm đấu thầu, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện và kế toán trong quản lý doanh nghiệp.

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 1/2. Ảnh: Hoàng Phong.

Liên quan vụ án xăng dầu xảy ra tại Hải Hà Petro, Xuyên Việt Oil, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết quá trình điều tra xác định Hải Hà Petro đã gây thiệt hại 15 tỷ đồng, gây thất thoát khoảng 300 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Tại Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân, trên 4 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch chuyển nhượng với 54 nhà đất đứng tên cá nhân, 6 nhà đất tên công ty.

"Vụ án xảy ra tại Hải Hà Petro, Xuyên Việt Oil là điển hình của vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý sử dụng Quỹ bình ổn", tướng Xô nhận xét.

Nhắc lại quan điểm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực", ông nói cơ quan điều tra sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, không có vùng cấm, ngoại lệ, triệt để thu hồi tài sản thất thoát lãng phí.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ trước đó, Hải Hà Petro - đầu mối xăng dầu có trụ sở tại Thái Bình - đã sử dụng sai quỹ bình ổn, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Đơn vị này cũng khai thiếu, nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng. Đến cuối tháng 11/2023, số dư Quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp đầu mối này là 612 tỷ đồng.

Xuyên Việt Oil thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP HCM cũng có nhiều vi phạm về xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu. Hai đơn vị đầu mối này bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép vào tháng 8/2023 và tháng 1/2024 và Tổng cục Hải quan dừng thông quan xăng dầu.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo liên quan đến những vi phạm trong vụ điện, xăng dầu

Kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong khoảng 3 ngày từ ngày 10 đến 19/1, với sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban - ông Trần Cẩm Tú.

Đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vi phạm trong lĩnh vực điện và xăng dầu, cơ quan kiểm tra Đảng đã ra nhiều quyết định kỷ luật. Cụ thể, ông Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện; ông Nguyễn Hữu Khải, Trưởng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; và ông Trần Quốc Hùng, Phó Trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đã bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng đối với nhiều Ban Thường vụ, Đảng ủy và Chi bộ thuộc các cấp tổ chức, cũng như đối với các cá nhân khác liên quan.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã khiển trách một số Đảng ủy và Ban Thường vụ thuộc Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan. Đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.

Cơ quan kiểm tra của Đảng cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật các ông: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bộ trưởng Công Thương;

Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ;

Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

Hoàng Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 4/11, Văn phòng Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, đối với:

Trần Quốc Hùng (SN 1976), Phó Trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương.

Trịnh Văn Đoàn (SN 1982), Chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương.

Nguyễn Hữu Khải (SN 1977), Trưởng phòng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988), Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trương Hoàng Dũng (SN 1982), Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.