FPT Telecom cùng phụ huynh 'giải' nỗi lo an toàn trên không gian mạng

Chương trình internet an toàn được triển khai tại gần 1000 trường tiểu học trên toàn quốc là sự đồng hành rất lớn của FPT Telecom và phụ huynh trên hành trình bảo vệ con trẻ an toàn trên không gian mạng.

Theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), cứ 5 trẻ lại có 4 trẻ từng là nạn nhân của việc bị xâm hại, bắt nạt trên không gian mạng và có đến 60% trẻ không biết sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng nếu gặp phải vấn đề bị bắt nạt.

Một nghiên cứu của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (Save the Children) cũng cho biết, có đến 70,8% trẻ em Việt Nam từ 11 đến 14 tuổi đã từng chứng kiến hành vi bắt nạt trực tuyến, trong đó có 60,2% là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến.

Những số liệu thống kê trên cho thấy, trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao bị tác động trước những rủi ro trên không gian mạng.

Xét về nguyên nhân thì trẻ em chưa đủ kiến thức và kỹ năng để nhận thức được hết mối nguy hại khi tiếp cận môi trường không gian mạng, dẫn đến dễ bị tổn thương và chưa biết cách tự bảo vệ bản thân.

Các em học sinh sử dụng internet hỗ trợ việc học tập

Anh Trần Hồng Ngân, phụ huynh trường tiểu học Đặng Văn Dực tỉnh Bà Rịa chia sẻ về những nỗi lo trong việc bảo đảm an toàn cho con trẻ trên không gian mạng:“Với sự tiện lợi và phát triển của công nghệ hiện nay không thể cấm con trẻ sử dụng internet vì nó giúp ích cho các con nhiều trong việc học tập và giải trí. Tuy nhiên, vì quá bận rộn nên nhiều phụ huynh không thể theo sát con em để quản lý những nội dung mà các em xem hằng ngày trên Internet. Chúng tôi cũng luôn muốn tìm giải pháp để có thể bảo vệ không gian mạng cho con em mình.”

Việc được tiếp cận với internet từ sớm sẽ mang lại nhiều giá trị tích cực cho trẻ trong việc tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập và giải trí. Tuy nhiên, việc tham gia môi trường mạng quá mức, thiếu kiểm soát sẽ khiến trẻ dễ gặp phải các rủi ro như bắt nạt trực tuyến; lừa đảo, đánh cắp thông tin…

Hình ảnh chiến dịch internet an toàn tại các điểm trường tiểu học

Với mục tiêu chung tay tạo dựng môi trường internet an toàn, FPT Telecom đã triển khai chương trình “Internet an toàn" tới 1000 trường tiểu học trên toàn quốc trong 8 và tháng 9 năm 2024. Cụ thể, FPT Telecom đồng hành cùng các trường tiểu học nhiều hoạt động thúc đẩy xây dựng môi trường internet an toàn cho học sinh như: hướng dẫn sử dụng mạng an toàn với ứng dụng bảo mật F-Safe Go; lắp đặt các biển bảng tuyên truyền ở khu vực canteen, sân trường…

Tính đến cuối tuần qua, FPT Telecom đã triển khai lắp đặt bảng biển truyền thông tại hơn 600 trường Tiểu học trên toàn quốc từ Bắc đến Nam. Dự kiến đến hết tháng 9 năm nay, FPT Telecom sẽ hoàn thành phủ internet an toàn cho tổng 1000 trường tiểu học trên toàn quốc. Chương trình sẽ cùng chung tay mang đến cho nhà trường và phụ huynh những thông tin cần thiết và giải pháp thiết thực để bảo vệ không gian mạng lành mạnh cho trẻ.

Hình ảnh chiến dịch internet an toàn tại các điểm trường tiểu học

“Gia đình luôn lo lắng về các vấn đề rủi ro mà internet mang đến cho con. Tôi luôn muốn tìm giải pháp để có thể giải quyết nỗi lo này. Nhờ chương trình Internet an toàn của FPT Telecom phối hợp cùng với nhà trường giáo dục về việc sử dụng internet một cách an toàn, lành mạnh, tôi cảm thấy yên tâm hơn và biết cách cho con sử dụng internet an toàn”. Chị Hồ Thị Thu Hà, phụ huynh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ.

Với ứng dụng bảo mật F-Safe Go do FPT Telecom hợp tác với tập đoàn bảo mật F-Scure tại Phần Lan phát triển, đã tạo ra giải pháp "internet an toàn" giúp nhà trường có thể chủ động ngăn ngừa nội dung độc hại, bảo vệ thiết bị điện tử và giới hạn thời gian sử dụng của các em học sinh tại trường. Bên cạnh đó, phụ huynh có thể yên tâm để con thoải mái học tập và giải trí mà không cần lo lắng về các mối đe dọa trực tuyến nhờ vào nhóm tính năng an toàn F-Safe Go bảo vệ thiết bị của gia đình khỏi virus và mã độc. Tính năng này sẽ giúp phụ huynh an tâm hơn khi biết rằng con luôn lướt web trong môi trường an toàn và lành mạnh.

Mục tiêu của FPT Telecom là cùng đồng hành với các trường, phụ huynh nâng cao nhận thức về an toàn mạng, phối hợp kiểm soát, ngăn chặn các nội dung độc hại, rủi ro lừa đảo,... Chiến dịch internet an toàn nhằm lan tỏa thông điệp tích cực về giáo dục trẻ em sử dụng internet một cách tốt nhất cho việc học tập và phát triển toàn diện.

Chi tiết về chương trình xem thêm tại fpt.vn