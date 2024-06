Generali Việt Nam tham gia hành trình “1831 km xuyên Việt, gây quỹ cho em”

Đây là chiến dịch Thử Thách Toàn Cầu 2024 của The Human Safety Net - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi tập đoàn Generali, và sẽ được tổ chức trên toàn cầu.

Theo đó, Generali Việt Nam sẽ chính thức phát động hành trình đạp xe “1831 km xuyên Việt, gây quỹ cho em” với chuỗi 6 thử thách đạp xe tại 6 tỉnh thành trên toàn quốc.

Hiện, sự kiện thu hút gần 200 Tư vấn Tài chính, nhân viên và Khách hàng của Generali tham gia để góp phần gây quỹ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Với hành trình đạp xe gây quỹ dọc theo chiều dài đất nước - 1831 km qua TP. Hồ Chí Minh – Phan Thiết – Nha Trang – Đà Nẵng - Thanh Hoá – Hà Nội, The Human Safety Net Việt Nam mong muốn lan toả tinh thần thiện nguyện và kêu gọi sự chung tay của toàn thể đội ngũ, khách hàng và cộng đồng.

Là hoạt động tình nguyện thường niên được tổ chức tại 26 quốc gia dành cho nhân viên và tư vấn viên của Generali, Thử thách Toàn cầu 2024 tại Việt Nam với chủ đề “Chung tay gây quỹ - Xây trường cho em” được triển khai từ ngày 01/06 đến 30/06/2024.

Ở năm thứ 4 tại Việt Nam, 4 The Human Safety Net phối hợp với Quỹ BTTEVN triển khai gây quỹ hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng các công trình trọng điểm cho trẻ thông qua hình thức “Thử thách Toàn cầu.” Chiến dịch đặt mục tiêu gây quỹ thiện nguyện 550 triệu đồng để xây dựng lớp học mới tại trường mầm non Hùng Lợi, điểm trường thôn Toòng, thuộc xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, kinh phí này cũng được dành để tổ chức lớp học hè kỹ năng tại các điểm trường mà The Human Safety Net cùng Quỹ BTTEVN đã xây dựng tại Quảng Trị, Đắk Lắk và Điện Biên.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, cho biết: “Nhiều năm nay với sứ mệnh là nhịp cầu nhân ái, chúng tôi rất vui mừng được phối hợp cùng The Human Safety Net và Generali Việt Nam trong nhiều dự án cộng đồng. Quỹ BTTEVN đánh giá cao các sáng kiến gây quỹ và dự án hỗ trợ trẻ em của The Human Safety Net Việt Nam trong những năm qua bởi tính thiết thực, hiệu quả và những giá trị bền vững cho cộng đồng. Hy vọng trong thời gian tới, The Human Safety Net, Generali Việt Nam cùng Quỹ BTTEVN sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác trong nhiều dự án cộng đồng khác để cùng nhau thúc đẩy công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em Việt Nam.”

“Hưởng ứng tích cực phong trào của The Human Safety Net khắp toàn cầu, chúng tôi mong muốn sẽ nhân rộng và lan tỏa các dự án hỗ trợ cộng đồng này tại Việt Nam. The Human Safety Net Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác uy tín như Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nhằm cộng hưởng thế mạnh về mạng lưới hoạt động, nguồn lực... để tăng cường hơn những giá trị chia sẻ cho trẻ em Việt Nam và cộng đồng.” Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ.