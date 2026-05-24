Hàng ngàn lẵng hoa gửi tặng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bảo Minh - Thương hiệu xưa

Nghệ nhân, Tổng giám đốc Ngô Thị Tính phát biểu khai mạc sự kiện 70 năm Bảo Minh - Thương hiệu xưa.

Bảo Minh kể hành trình 70 năm bằng ký ức tinh hoa Việt

“70 năm không chỉ tính bằng thời gian, mà được dệt nên từ tâm huyết của những người làm nghề, từ sự chắt chiu tinh hoa của hạt gạo, hạt đỗ, hương sen, hương nhài để tạo nên những thức quà đượm vị truyền thống, đậm tình quê hương”.

Thông điệp này được nhắc lại nhiều lần trong kịch bản chương trình kỷ niệm 70 năm thương hiệu Bảo Minh và 20 năm thành lập công ty, diễn ra với chủ đề “Bảo Minh – Thanh vị quê hương”. Qua cấu trúc 4 chương, doanh nghiệp lựa chọn cách kể câu chuyện thương hiệu bằng ký ức, văn hóa ẩm thực và hành trình gìn giữ giá trị Việt.

Theo nội dung chương trình, sự kiện kỷ niệm được xây dựng như một hành trình cảm xúc với bốn phần gồm “Chắt lọc tinh hoa”, “Lan tỏa giá trị”, “Tri ân và tôn vinh”, “Suối nguồn di sản”. Kịch bản mở đầu bằng hình ảnh “ngọn lửa nghề” được truyền qua nhiều thế hệ, gắn với hành trình từ một cửa hàng nhỏ trên phố cổ Hà Nội đến thương hiệu hiện diện rộng khắp trên thị trường.

Những góc trưng bày, mời thử sản phẩm nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách tại sự kiện 70 năm Bảo Minh - Thương hiệu xưa.

Sự kiện "70 năm Bảo Minh - Thương hiệu xưa" đưa khách tham dự trải nghiệm, thấm đẫm các lớp văn hóa.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ phần dẫn chương trình sử dụng nhiều chất liệu văn hóa truyền thống và ký ức Hà Nội xưa. Những chi tiết như “mùi hương đỗ xanh”, “hương bưởi”, “hương sen”, “bánh nướng, bánh dẻo”, “thức quà đượm vị truyền thống” được lặp lại như một cách định vị thương hiệu bằng cảm xúc thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố sản phẩm.

Trong phần mở màn, MC nhắc lại hành trình “70 năm gìn giữ, kế thừa và không ngừng vươn lên”, đồng thời khẳng định các giá trị truyền thống đã giúp Bảo Minh trở thành “một thương hiệu mang theo niềm tự hào Việt Nam trên hành trình phát triển và hội nhập”. Nội dung này cho thấy doanh nghiệp đang lựa chọn cách kể chuyện thương hiệu theo hướng gắn với bản sắc văn hóa và tính kế thừa qua nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Danh sách khách mời tham dự chương trình cũng cho thấy định hướng kết nối đa ngành của doanh nghiệp. Bên cạnh hệ thống phân phối ba miền, sự kiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực FMCG, thực phẩm, bán lẻ và thương mại như Unilever, Bavi Milk, Kangaroo, Sunhouse, PCO, Elmich, Winmart+, Coop mart, hệ thống siêu thị Go… cùng các đối tác thương mại quốc tế.

Hàng ngàn lẵng hoa gửi tặng 70 năm Bảo Minh - Thương hiệu xưa được xếp kíp không gian Trung tâm hội nghị Quốc gia sáng 23/5.

Trong phần “Tri ân và tôn vinh”, ban tổ chức dành nội dung riêng để ghi nhận các cán bộ công nhân viên, đối tác và khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp. Kịch bản liên tục nhấn mạnh yếu tố “kế thừa”, “gìn giữ nghề”, “giá trị bền vững” và “tâm huyết thế hệ”, cho thấy doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với chiều sâu văn hóa thay vì chỉ tập trung vào mở rộng thị phần.

Đáng chú ý, chương trình cũng lồng ghép yếu tố quốc tế hóa thương hiệu khi nhắc tới hành trình “đưa thương hiệu Việt vươn xa hơn trong tương lai”. Đây là hướng đi quen thuộc của nhiều doanh nghiệp thực phẩm truyền thống trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn ở thị trường nội địa, đồng thời nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt tăng lên tại nhiều thị trường châu Á và châu Âu.

Ở góc độ thương hiệu, việc lựa chọn “vị quê Việt” làm trung tâm câu chuyện giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt với các chiến dịch quảng bá thuần thương mại. Thay vì tập trung vào doanh số hay quy mô, Bảo Minh đặt trọng tâm vào ký ức người dùng, văn hóa ẩm thực và cảm xúc gắn bó với sản phẩm truyền thống.

Trong bối cảnh ngành FMCG cạnh tranh mạnh bằng công nghệ quảng cáo và truyền thông số, cách kể chuyện thiên về chiều sâu văn hóa tiếp tục là hướng được nhiều thương hiệu Việt lựa chọn để giữ kết nối với người tiêu dùng trung niên, đồng thời tạo sự khác biệt với các dòng sản phẩm công nghiệp hóa đại trà.

Bà Nguyễn Thị Thân 85 tuổi (bên trái) là cô giáo của Nghệ nhân, Tổng giám đốc Ngô Thị Tính.

Nghệ nhân, Tổng giám đốc Ngô Tính là niềm tự hào của Trường Nguyễn Trãi, của Hà Nội chúng tôi, của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thân 85 tuổi - Cô giáo của nghệ nhân, TGĐ Ngô Thị Tính xúc động và tự hào chia sẻ. Bà Thân còn nói thêm, chúng tôi đã chứng kiến Bảo Minh từ những ngày đầu và cả chặng đường dài tới ngày hôm nay. Vất vả với nghề truyền thống, đam mê và lăn lộn qua bao thời gian thì nay cũng đã có nhiều thành tựu.

Kiến trúc sư Kiến Lâm - chuyên gia kiến trúc đô thị, vừa trở về sau thời gian lưu trú và học tập tại Masters' Houses - Bauhaus, Dessau, Đức.

Trong không khí long trọng của sự kiện, có sự góp mặt của một chuyên gia kiến trúc đô thị, vừa trở về sau thời gian lưu trú và học tập tại Masters' Houses - Bauhaus, Dessau, Đức, Kiến trúc sư Kiến Lâm chia sẻ: Tôi có cơ hội được làm việc nhiều năm với Nghệ nhân, TGĐ Ngô Tính. Tôi rất ngưỡng mộ và kính nể lòng đam mê và năng lượng làm việc tuyệt vời của chị Tính. Tôi cũng chính là tác giả cho thiết kế nhà máy của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh. Chúng tôi đã làm được nhiều điều để cùng xây dựng nhà máy theo kiến trúc, thiết kế.

Bên cạnh đó chúng tôi còn dành dụm lại những ý tưởng để sau này có cơ hội thể hiện khi thêm nhà máy ở nước ngoài. Chúng tôi hướng tới không những cán bộ công nhân viên làm việc trong một không gian không chỉ là những tối ưu hóa các công năng mà còn chứa đựng những lớp văn hóa, kể những chuyện đẹp về Việt Nam thông qua thiết kế và kiến trúc. Kể một câu chuyện mà không cần diễn tả bằng ngôn ngữ thông thường. Hiện Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh đã có nhà máy tại Hà Nội và TP. HCM.

Ông Trần Thế Kiên cựu cán bộ marketing & truyền thông công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh chia sẻ.

Điện tử & Ứng dụng ghi nhận thêm một góc nhìn khác biệt trong lĩnh vực truyền thông, ông Trần Thế Kiên, cựu cán bộ Marketing & truyền thông Bánh mứt kẹo Bảo Minh cho biết: Ở các nước phương tây, bánh kẹo giống như kẹo lạc, bánh cốm, mè đen... họ coi là thực phẩm dinh dưỡng, các loại bánh hạt giàu năng lượng và các chất có lợi cho sức khỏe và bán với giá rất cao. Nhưng tại Việt Nam, suốt những năm qua mới chỉ coi là những món quà thân thiện, giản dị gần gũi. Thậm chí mới chỉ coi là một loại thức ăn để cân bằng vị giác, như uống trà cần có cái kẹo lạc thì nó mới đủ cân bằng, nâng đỡ vị giác cho cả đồ uống và thức ăn là chiếc kẹo cái bánh.

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực báo chí truyền thông tôi nhận thấy, tại Việt Nam không có nhiều thương hiệu gần trăm năm tuổi mà vẫn đang mạnh mẽ phát triển vượt bậc và ngày càng bền vững như Bảo Minh. Tôi hy vọng Bảo Minh tiếp tục vững bước, phát triển để xứng đáng là tinh hoa Việt Nam. Những sản phẩm của Bảo Minh không đơn thuần như các hãng khác, mà còn chứa đựng những lớp văn hóa sâu sắc, là món quà ý nghĩa trao tặng, đầy ắp tính nhân văn.