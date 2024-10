Hành lang pháp lý cho công nghệ blockchain tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Hình minh họa.

Bài nghiên cứu Hành lang pháp lý cho công nghệ Blockchain tại Việt Nam được viết bởi: Tô Đình Hiếu, Thẩm tra viên, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Thanh tra và Thi đua Khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Sức mạnh của blockchain không chỉ nằm ở khả năng thay đổi cách thức lưu trữ và quản lý thông tin, mà còn mở ra cơ hội mới, đồng thời tái định hình mọi ngành nghề - từ tài chính, giáo dục, y tế cho đến chuỗi cung ứng và logistics. Blockchain đã cho thấy tiềm năng vô hạn của mình trong việc tạo ra các hệ thống giao dịch phi tập trung, an toàn, minh bạch, và không thể bị giả mạo, phá vỡ. Chính nhờ những đặc tính ưu việt này mà công nghệ blockchain được coi là “chìa khóa vàng” cho nền kinh tế số trong tương lai gần.

Đối với Việt Nam, một quốc gia có tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ và quyết tâm xây dựng nền kinh tế số, blockchain trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc ứng dụng blockchain được kỳ vọng sẽ không chỉ hỗ trợ phát triển các ngành kinh tế chủ chốt mà còn là nền tảng cho những mô hình kinh doanh mới, hiện đại hóa các dịch vụ công, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy sự minh bạch trong quản lý nhà nước. Dù vậy, với bất kỳ công nghệ tiên tiến nào, sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của blockchain cũng đặt ra những thách thức to lớn về mặt pháp lý. Chính đặc tính phi tập trung, an toàn nhưng khó kiểm soát của blockchain đòi hỏi sự điều chỉnh từ pháp luật để vừa bảo đảm an toàn cho người sử dụng, vừa quản lý hiệu quả những rủi ro tiềm ẩn.

Tại Việt Nam, hành lang pháp lý hiện hành vẫn còn những khoảng trống nhất định và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của blockchain, làm dấy lên nhu cầu cấp thiết trong việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho công nghệ này phát triển bền vững.

Blockchain khác với các công nghệ thông tin truyền thống ở chỗ nó cho phép dữ liệu được ghi lại trong một hệ thống chuỗi các khối, và mỗi khối chứa đựng thông tin không thể thay đổi sau khi đã được xác thực. Đặc điểm nổi bật này khiến blockchain trở thành công nghệ lý tưởng trong những lĩnh vực đòi hỏi sự tin cậy cao, nhưng đồng thời, cũng làm nảy sinh nhiều thách thức pháp lý, đặc biệt là trong vấn đề bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Quyền riêng tư của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng với blockchain, việc sửa đổi hay xóa bỏ thông tin trở nên vô cùng khó khăn. Điều này không chỉ đặt ra bài toán pháp lý về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân mà còn làm dấy lên những lo ngại về quyền lợi của người dùng khi dữ liệu của họ không thể được xóa bỏ khi có yêu cầu. Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ blockchain vào thực tiễn cũng gây ra các tranh cãi về việc phân định trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp hoặc thiệt hại trong các giao dịch sử dụng blockchain, đặc biệt là khi các giao dịch này có tính toàn cầu, phức tạp và khó kiểm soát.

Các quy định pháp lý hiện hành tại Việt Nam, mặc dù đã có những định hướng và văn bản liên quan như Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, song vẫn chưa đủ để giải quyết toàn diện các vấn đề nêu trên. Những quy định này chủ yếu mới dừng ở mức độ định hướng tổng quát, chưa đi sâu vào những yêu cầu cụ thể của các ứng dụng blockchain, như các quy định về tiêu chuẩn an toàn, bảo mật dữ liệu hay về quy trình thực hiện các giao dịch trên nền tảng blockchain. Sự thiếu hụt này khiến việc bảo vệ người dùng và quản lý rủi ro trở nên khó khăn, đòi hỏi hệ thống pháp luật cần có những điều chỉnh và bổ sung cụ thể hơn.

Để xây dựng một khung pháp lý hoàn thiện, đảm bảo cho blockchain có thể phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại, Việt Nam cần tiến hành một số cải cách quan trọng. Thứ nhất, cần thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) cho các công ty và tổ chức sử dụng blockchain. Đây là môi trường cho phép thử nghiệm các dịch vụ và sản phẩm công nghệ mới dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Thông qua cơ chế này, Nhà nước không chỉ có thể giảm thiểu rủi ro cho người dùng mà còn giám sát, định hướng sự phát triển của các ứng dụng blockchain một cách an toàn, đảm bảo các sản phẩm ra đời luôn tuân thủ quy định pháp luật trước khi đưa vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các quy định cụ thể về tiêu chuẩn an ninh và bảo mật cho blockchain, nhất là đối với các nền tảng lưu trữ thông tin cá nhân, hợp đồng thông minh, và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các tiêu chuẩn này cần bao gồm quy trình mã hóa, bảo vệ dữ liệu người dùng, và thiết lập các quy tắc ứng xử khi phát sinh tranh chấp trong giao dịch trên blockchain. Hơn nữa, với đặc tính phi tập trung, một giao dịch trên blockchain có thể liên quan đến nhiều bên ở nhiều quốc gia khác nhau, do đó, việc xây dựng các quy định phải đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham khảo những khung pháp lý tiên tiến và linh hoạt như Quy định về Dịch vụ tài sản kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (MiCA) hay Đạo luật Blockchain của Cộng hòa Malta. Thông qua đó, Việt Nam không chỉ nâng cao năng lực pháp lý mà còn củng cố vị thế của mình trên thị trường blockchain toàn cầu.

Cuối cùng, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu bảo mật thông tin ngày càng cao, việc bảo vệ quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân trên blockchain cần được coi trọng hơn bao giờ hết. Cần có các quy định rõ ràng để người dùng có quyền kiểm soát, truy cập và quản lý dữ liệu cá nhân của họ trên các nền tảng blockchain, bao gồm quyền yêu cầu xóa dữ liệu khi cần thiết. Chính sách này không chỉ bảo vệ quyền lợi người dùng mà còn nâng cao uy tín của công nghệ blockchain, tạo điều kiện cho công nghệ này phát triển trong một môi trường tin cậy.

Nhìn chung, blockchain là một công nghệ tiềm năng, có khả năng thay đổi toàn diện cách thức hoạt động của các ngành kinh tế, và nếu được quản lý đúng đắn, nó sẽ là nền tảng để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên số một cách bền vững. Việc xây dựng khung pháp lý hoàn thiện không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự phối hợp của toàn xã hội, từ các nhà lập pháp, nhà khoa học đến các doanh nghiệp công nghệ và người dùng. Đã đến lúc Việt Nam cần một hành lang pháp lý mạnh mẽ, minh bạch và tiến bộ cho blockchain, biến những rào cản pháp lý hiện tại thành những cơ hội phát triển, để blockchain không chỉ là công nghệ của tương lai mà còn là chìa khóa thúc đẩy nền kinh tế số của Việt Nam hôm nay và mai sau.

Thực trạng pháp lý đối với công nghệ blockchain tại Việt Nam

Hiện nay, mặc dù đã có một số định hướng quan trọng và các quy định sơ bộ cho việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối tại Việt Nam, song vẫn tồn tại khoảng trống lớn trong việc thiết lập một khung pháp lý hoàn chỉnh, chi tiết và cụ thể để điều chỉnh công nghệ này một cách toàn diện. Các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến blockchain phần lớn chỉ xuất hiện rải rác trong các văn bản pháp luật về an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ, thiếu đi tính hệ thống và tập trung cho những vấn đề đặc thù của blockchain. Ví dụ, Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới một môi trường công nghệ số an toàn và đáng tin cậy, đã nêu ra những định hướng quan trọng, nhằm phát huy vai trò của blockchain trong việc xây dựng hạ tầng công nghệ số của quốc gia. Tuy nhiên, quyết định này mới chỉ mang tính chất định hướng tổng thể, chưa có các quy định cụ thể và chi tiết về những vấn đề cốt lõi như các tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn bảo mật, hoặc các yêu cầu cụ thể để bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

Trong khi đó, bản chất của công nghệ blockchain là phân tán và phi tập trung, tức là dữ liệu được lưu trữ tại nhiều nút khác nhau trong một hệ thống mà không thuộc sở hữu của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Chính tính phi tập trung này làm tăng độ an toàn, nhưng cũng khiến cho việc kiểm soát và bảo vệ dữ liệu gặp nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, dù Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã quy định rõ về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân, nhưng phạm vi áp dụng vẫn mang tính truyền thống và chưa hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm phức tạp của blockchain. Hệ quả là những quy định này chưa thực sự đủ mạnh và cụ thể để kiểm soát hiệu quả các rủi ro về quyền riêng tư trong các hệ thống blockchain, nơi dữ liệu cá nhân không thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ sau khi đã được ghi nhận.

Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư của người dùng trên các nền tảng blockchain trở nên cấp bách hơn khi đặc tính bất biến của blockchain - tức là dữ liệu một khi đã được ghi nhận thì không thể thay đổi - đặt ra những thách thức lớn cho việc bảo vệ quyền riêng tư. Trong khi các nền tảng truyền thống cho phép chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân khi có yêu cầu từ người dùng, thì trên blockchain, dữ liệu một khi được ghi vào sổ cái sẽ tồn tại mãi mãi. Điều này mang lại sự minh bạch và tin cậy, nhưng cũng tạo ra một vấn đề khó giải quyết: làm sao để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi dữ liệu cá nhân của họ không thể bị xóa bỏ hoặc thay đổi?

Những thách thức này không chỉ đòi hỏi các quy định pháp luật chuyên biệt, mà còn cần sự điều chỉnh về phương pháp tiếp cận trong bảo vệ quyền riêng tư. Cụ thể, cần có sự cân nhắc giữa tính toàn vẹn của blockchain và quyền lợi cá nhân của người sử dụng. Một số quốc gia đã đưa ra các biện pháp như mã hóa dữ liệu trước khi ghi vào blockchain, hoặc sử dụng các kỹ thuật quản lý danh tính phi tập trung để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Đối với Việt Nam, đây cũng là một vấn đề cần được nghiên cứu sâu hơn để tìm ra giải pháp phù hợp.

Nhìn chung, khi chưa có một khung pháp lý rõ ràng và toàn diện, việc áp dụng blockchain tại Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo vệ quyền lợi người sử dụng và kiểm soát rủi ro. Các quy định hiện hành cần phải được cập nhật và mở rộng để phù hợp với bản chất của công nghệ này. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho blockchain không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ mới mà còn giúp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, hạn chế các rủi ro và xây dựng lòng tin đối với công nghệ chuỗi khối trong cộng đồng.

3. Đánh giá về khả năng bảo vệ quyền lợi người sử dụng và kiểm soát rủi ro

Blockchain, với các tính năng vượt trội về an toàn, minh bạch và phi tập trung, đang trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số. Công nghệ này không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho người sử dụng, từ tính bảo mật cao, tính toàn vẹn dữ liệu đến khả năng xác thực nguồn gốc giao dịch, mà còn tạo ra nền tảng để triển khai các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, và quản lý công. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, blockchain cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là các rủi ro về mặt pháp lý và bảo vệ người dùng, mà hiện nay Việt Nam vẫn chưa có hành lang pháp lý hoàn chỉnh để quản lý hiệu quả.

Một trong những rủi ro nổi bật của blockchain nằm ở vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Trong môi trường blockchain, tài sản không chỉ bao gồm các loại tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum mà còn là các tài sản số hóa khác được ghi nhận trên chuỗi khối, từ tài sản trí tuệ, tài liệu đến các chứng chỉ số. Mặc dù nhu cầu sở hữu và giao dịch các loại tài sản này ngày càng gia tăng, nhưng khung pháp lý hiện hành vẫn chưa có các quy định cụ thể để phân định quyền và trách nhiệm giữa các bên liên quan khi xảy ra tranh chấp. Việc thiếu hụt các quy định chi tiết này có thể gây khó khăn trong việc giải quyết xung đột, làm suy giảm niềm tin của người dùng đối với blockchain và hạn chế tiềm năng phát triển của công nghệ này trong lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử, và nhiều ngành công nghiệp khác.

Ngoài ra, trong các giao dịch trên nền tảng blockchain, người dùng đối mặt với nguy cơ mất mát tài sản và bị xâm phạm quyền riêng tư khi các quy định pháp lý hiện hành chưa đủ chặt chẽ để bảo vệ họ khỏi các hành vi gian lận hoặc lợi dụng. Cụ thể, các giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) trên blockchain, dù mang lại tính bảo mật cao, nhưng cũng có thể bị lợi dụng khi không có cơ chế kiểm soát và bảo vệ người dùng rõ ràng. Một số kẻ xấu có thể lợi dụng tính ẩn danh hoặc giả danh danh tính của người khác để thực hiện các hành vi lừa đảo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dùng. Khi đó, quyền lợi của người dùng không chỉ bị đe dọa mà còn rất khó để yêu cầu bồi thường hoặc can thiệp pháp lý khi cơ chế xác định trách nhiệm giữa các bên chưa được quy định chặt chẽ.

Thêm vào đó, nhiều nền tảng blockchain hiện nay vẫn chưa có các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc cơ chế xác thực danh tính một cách an toàn, minh bạch. Đặc biệt, trong các giao dịch sử dụng blockchain công khai, dữ liệu của người dùng được lưu trữ và phân phối trên nhiều nút trong mạng, dẫn đến nguy cơ cao thông tin cá nhân có thể bị khai thác bất hợp pháp. Việc thiếu các quy định cụ thể về quyền truy cập, kiểm soát và xóa dữ liệu cá nhân trên blockchain tạo ra những lỗ hổng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Điều này đặt ra nhu cầu cấp bách về một khung pháp lý chi tiết, bao gồm cả các tiêu chuẩn an ninh và quy định về xác thực danh tính, nhằm bảo vệ người dùng khỏi việc bị lạm dụng thông tin.

Trong bối cảnh hiện nay, khi blockchain đang ngày càng trở thành công nghệ nền tảng trong nền kinh tế số, việc hoàn thiện khung pháp lý không chỉ là một yêu cầu tất yếu mà còn là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn của công nghệ này tại Việt Nam. Cần có các quy định pháp lý rõ ràng, minh bạch về bảo vệ tài sản số, quyền riêng tư, và trách nhiệm của các bên liên quan khi xảy ra tranh chấp. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường pháp lý lành mạnh cho blockchain mà còn củng cố lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào khả năng bảo vệ quyền lợi của mình trong một thế giới số hóa ngày càng phức tạp.

Nhìn chung, blockchain với những tính năng ưu việt của mình hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội phát triển. Nhưng nếu không có một hệ thống pháp lý đồng bộ và chặt chẽ, công nghệ này khó có thể phát huy tối đa tiềm năng và dễ bị lợi dụng, gây thiệt hại cho người dùng và làm suy giảm uy tín của nền kinh tế số.

4. Đề xuất những cải tiến nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý

Để xây dựng một khung pháp lý hoàn thiện cho công nghệ blockchain tại Việt Nam, cần có những cải tiến cụ thể như sau:

a) Xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) cho blockchain

Trong bối cảnh công nghệ blockchain đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu, việc xây dựng một cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (hay còn gọi là Sandbox) cho công nghệ này tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng và cần thiết. Cơ chế Sandbox đóng vai trò như một “vùng an toàn pháp lý”, nơi các công ty, tổ chức có thể thử nghiệm những ứng dụng mới của blockchain dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước, từ đó đánh giá các tiềm năng và rủi ro mà công nghệ này có thể mang lại. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn cho người dùng khi công nghệ blockchain chưa được kiểm nghiệm đầy đủ, mà còn tạo điều kiện cho nhà nước kiểm tra mức độ tuân thủ pháp luật của các sản phẩm mới trước khi chúng được chính thức triển khai trên thị trường.

Việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát này là đặc biệt cần thiết đối với các lĩnh vực mà blockchain có thể tạo ra tác động lớn và tích cực, như tài chính, ngân hàng, và logistics. Trong lĩnh vực tài chính, việc ứng dụng blockchain để cải tiến các quy trình thanh toán, quản lý tài sản số và tiền mã hóa có thể mang lại hiệu quả vượt trội về thời gian và chi phí, nhưng đồng thời, cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không được quản lý tốt. Cơ chế Sandbox cho phép các công ty tài chính thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới với phạm vi kiểm soát chặt chẽ từ cơ quan quản lý nhà nước, nhờ đó có thể nhanh chóng phát hiện và khắc phục những vấn đề phát sinh mà không gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính quốc gia. Đối với ngân hàng, blockchain mở ra cơ hội hiện đại hóa các dịch vụ truyền thống, từ thanh toán điện tử, chuyển tiền quốc tế đến phát hành tín dụng và tài sản số. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những thay đổi này mang đến rủi ro nhất định liên quan đến bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư của khách hàng, và kiểm soát tài sản số. Cơ chế Sandbox giúp các ngân hàng có thể tiến hành thử nghiệm trong một môi trường được quản lý chặt chẽ, vừa đảm bảo quyền lợi của người dùng, vừa tránh rủi ro làm xáo trộn hệ thống tài chính.

Trong lĩnh vực logistics, nơi mà các quy trình thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, việc ứng dụng blockchain có thể tối ưu hóa đáng kể quy trình quản lý và giám sát hàng hóa, từ đó tăng cường tính minh bạch, giảm thiểu gian lận và sai sót. Tuy nhiên, blockchain cũng mang đến những thách thức pháp lý mới khi các thông tin quan trọng được lưu trữ trên một hệ thống phi tập trung, khó kiểm soát. Với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các công ty logistics có thể thử nghiệm cách thức ứng dụng blockchain vào quản lý chuỗi cung ứng, từ việc theo dõi nguồn gốc sản phẩm đến kiểm soát hàng tồn kho, dưới sự giám sát của nhà nước để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, cơ chế Sandbox còn mang lại lợi ích lớn trong việc thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong môi trường thử nghiệm an toàn và có kiểm soát, các doanh nghiệp công nghệ không chỉ được tự do sáng tạo mà còn có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý để hoàn thiện các sản phẩm của mình. Điều này góp phần tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của công nghệ blockchain, khuyến khích doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực công nghệ để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, nhà nước cũng có thể tận dụng cơ hội này để nâng cao hiểu biết, tích lũy kinh nghiệm về blockchain và quản lý các rủi ro tiềm ẩn.

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi của người dùng và an toàn hệ thống tài chính quốc gia, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho blockchain cũng đóng vai trò là một công cụ hữu hiệu để cơ quan quản lý nghiên cứu, đánh giá tác động của blockchain đối với môi trường pháp lý hiện hành. Việc thử nghiệm các ứng dụng blockchain sẽ cung cấp thông tin quan trọng để xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý phù hợp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn cho các dịch vụ sử dụng blockchain trong thực tế. Đây là yếu tố then chốt để Việt Nam tiến tới mục tiêu xây dựng một hành lang pháp lý toàn diện, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo vừa kiểm soát được những rủi ro đi kèm.

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng và triển khai cơ chế Sandbox cho blockchain tại Việt Nam còn mở ra cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến đã áp dụng thành công cơ chế này như Anh, Singapore, và Úc. Những quốc gia này đã đạt được những kết quả tích cực khi cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các sản phẩm blockchain dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước, từ đó tạo nền tảng cho việc triển khai và ứng dụng blockchain vào thực tiễn một cách an toàn, hiệu quả. Thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Việt Nam không chỉ nâng cao năng lực quản lý công nghệ blockchain mà còn có cơ hội xây dựng các tiêu chuẩn và thông lệ tốt để hợp tác và hội nhập sâu rộng vào thị trường công nghệ toàn cầu.

Như vậy, cơ chế Sandbox không chỉ là giải pháp ngắn hạn nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dùng và hệ thống mà còn là bước đi chiến lược, lâu dài để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Việc xây dựng một cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho blockchain là minh chứng rõ nét cho cam kết của Việt Nam trong việc phát triển công nghệ mới một cách bền vững, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh công nghệ không ngừng phát triển. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là yêu cầu cấp thiết từ phía các doanh nghiệp và người dân, để blockchain thực sự trở thành nền tảng an toàn, minh bạch và đáng tin cậy trong nền kinh tế số của Việt Nam.

b) Thiết lập tiêu chuẩn an ninh và bảo mật cho blockchain

Trong bối cảnh công nghệ blockchain đang phát triển nhanh chóng và ngày càng trở nên phổ biến, việc thiết lập các tiêu chuẩn an ninh và bảo mật cho blockchain là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của công nghệ này. Các tiêu chuẩn an ninh và bảo mật không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản của người dùng mà còn cung cấp một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch cho các tổ chức và cá nhân tham gia vào hệ sinh thái blockchain, đảm bảo rằng họ hiểu rõ về trách nhiệm pháp lý của mình và tuân thủ các quy định cần thiết để tránh các rủi ro về pháp lý và an ninh.

Để blockchain thực sự phát huy tiềm năng trong các lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, y tế và dịch vụ công, các tiêu chuẩn an ninh cần được thiết lập một cách chi tiết, cụ thể và phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của từng loại ứng dụng blockchain. Việc này đòi hỏi các quy định an ninh và bảo mật cần bao quát từ việc quản lý và mã hóa dữ liệu cá nhân đến thiết lập các quy tắc kiểm soát truy cập và quyền riêng tư, nhằm tránh nguy cơ bị tấn công hoặc xâm nhập trái phép. Đặc biệt, đối với các ứng dụng như hợp đồng thông minh - một trong những ứng dụng phổ biến nhất của blockchain, các quy tắc bảo mật cần đảm bảo rằng hợp đồng được mã hóa và lưu trữ một cách an toàn, ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài và đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể truy cập vào thông tin này.

Trong hệ thống thanh toán dựa trên blockchain, tiêu chuẩn an ninh và bảo mật cần đảm bảo rằng các giao dịch không chỉ diễn ra nhanh chóng và minh bạch mà còn an toàn tuyệt đối trước các hành vi gian lận. Các quy định bảo mật cho hệ thống thanh toán cần làm rõ quy trình xác thực và mã hóa, đảm bảo rằng các thông tin tài chính nhạy cảm của người dùng được bảo vệ toàn diện trong quá trình giao dịch. Điều này đòi hỏi việc triển khai các biện pháp bảo mật tiên tiến như mã hóa đa lớp, xác thực hai yếu tố và sử dụng các kỹ thuật bảo mật blockchain chuyên dụng để bảo vệ các dữ liệu giao dịch nhạy cảm, từ đó tạo dựng lòng tin của người dùng và củng cố tính minh bạch của công nghệ blockchain.

Ngoài ra, đối với việc lưu trữ dữ liệu cá nhân trên blockchain, việc thiết lập các quy định cụ thể về an ninh và bảo mật là điều không thể thiếu, nhất là khi dữ liệu này có tính chất bất biến, không thể xóa bỏ hoặc chỉnh sửa. Các tiêu chuẩn bảo mật trong lưu trữ dữ liệu cá nhân cần bao gồm các quy tắc mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ, đảm bảo rằng chỉ người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu. Điều này giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trong các ứng dụng blockchain công cộng và ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu trái phép hoặc vi phạm quyền riêng tư. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn này còn cần bổ sung các biện pháp phòng ngừa sự cố an ninh như chống lại tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu khỏi các hành vi gian lận và xâm nhập trái phép.

Việc thiết lập tiêu chuẩn an ninh và bảo mật cho blockchain không chỉ nhằm bảo vệ người sử dụng mà còn tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch, rõ ràng giúp các tổ chức và cá nhân tham gia vào blockchain hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm pháp lý của mình. Các tiêu chuẩn này đóng vai trò như “luật chơi” cho toàn bộ hệ sinh thái blockchain, từ nhà phát triển ứng dụng, người sử dụng đến các cơ quan giám sát. Một khi các quy tắc này được thiết lập và tuân thủ nghiêm ngặt, blockchain sẽ trở nên đáng tin cậy hơn, giúp giảm thiểu các rủi ro pháp lý và xây dựng lòng tin của người dân cũng như các tổ chức doanh nghiệp khi sử dụng công nghệ này.

Đồng thời, tiêu chuẩn an ninh và bảo mật sẽ tạo tiền đề cho các cơ quan nhà nước trong việc giám sát, đánh giá và can thiệp khi cần thiết, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lạm dụng dữ liệu và đảm bảo rằng blockchain được triển khai một cách an toàn, bền vững. Các cơ quan này có thể dựa trên các tiêu chuẩn an ninh và bảo mật để đánh giá các ứng dụng blockchain, đồng thời đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức trong việc phát triển và quản lý hệ thống của họ theo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và bảo mật. Đây là cách thức giúp nhà nước kiểm soát và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để blockchain phát triển lành mạnh và có trách nhiệm.

c) Tăng cường hợp tác quốc tế và áp dụng các quy định quốc tế về blockchain

Trong bối cảnh thế giới ngày càng liên kết chặt chẽ, sự phát triển của công nghệ blockchain đã tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho các quốc gia. Đặc biệt, với tính chất toàn cầu và tính phi tập trung của blockchain, Việt Nam cần phải nâng cao hợp tác quốc tế để không chỉ nắm bắt những tiến bộ công nghệ mà còn để xây dựng và áp dụng các quy định pháp lý tiên tiến, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Để hiện thực hóa điều này, việc tham khảo và áp dụng các cơ chế pháp lý thành công ở các nước đi đầu trong lĩnh vực này là vô cùng cần thiết. Chẳng hạn, quy định về Dịch vụ tài sản kỹ thuật số (MiCA) của Liên minh Châu Âu và Đạo luật Blockchain của Cộng hòa Malta cung cấp những bài học quý giá về cách thức xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản kỹ thuật số. Những quy định này không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng mà còn tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ, từ đó thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin.

Việc học hỏi từ các quốc gia tiên tiến không chỉ đơn thuần là tiếp nhận kiến thức, mà còn là cơ hội để Việt Nam đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về blockchain. Hợp tác quốc tế sẽ mở ra những cánh cửa mới, giúp Việt Nam không chỉ hội nhập mà còn tạo dựng được vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu của công nghệ blockchain. Từ đó, không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn góp phần vào việc định hình các quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này.

Chính vì vậy, việc tăng cường hợp tác quốc tế và áp dụng các quy định quốc tế về blockchain không chỉ là một yêu cầu cấp thiết, mà còn là một chiến lược phát triển bền vững, hướng tới một tương lai đổi mới và sáng tạo hơn cho Việt Nam. Chúng ta cần nhìn nhận blockchain không chỉ là một công nghệ mà còn là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao của đất nước trong kỷ nguyên số.

d) Xây dựng quy định về bảo vệ quyền riêng tư trên blockchain

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, blockchain nổi lên như một công nghệ mang tính cách mạng, có khả năng thay đổi toàn diện cách thức chúng ta thực hiện giao dịch và lưu trữ thông tin. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Để đảm bảo quyền lợi của người dùng khi tham gia các giao dịch trên nền tảng blockchain, việc xây dựng những quy định chặt chẽ về bảo vệ quyền riêng tư là điều cần thiết và cấp bách.

Đầu tiên, việc thiết lập các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư trong blockchain không chỉ đơn thuần là một yếu tố kỹ thuật, mà còn là một vấn đề đạo đức và pháp lý quan trọng. Quyền riêng tư của người dùng cần được đặt lên hàng đầu, với những quy định rõ ràng về việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân. Các cơ chế như mã hóa dữ liệu phải được áp dụng một cách hiệu quả để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ một cách tối đa trước các mối đe dọa từ tội phạm mạng và các hình thức xâm phạm quyền riêng tư khác.

Bên cạnh đó, quy trình xác thực quyền truy cập cũng cần phải được quy định một cách minh bạch. Người dùng cần có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm khả năng quyết định ai có thể truy cập vào thông tin và trong những trường hợp nào. Điều này không chỉ giúp tăng cường sự tin tưởng của người dùng đối với các dịch vụ blockchain mà còn thúc đẩy việc áp dụng công nghệ này trong cộng đồng một cách rộng rãi hơn.

Hơn nữa, sự thành công của các quy định bảo vệ quyền riêng tư không chỉ phụ thuộc vào việc thiết lập các cơ chế kỹ thuật mà còn yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm các nhà phát triển công nghệ, cơ quan quản lý, và cộng đồng người dùng. Chỉ khi tất cả các bên đều có trách nhiệm và cam kết thực hiện các quy định này, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường an toàn và bền vững cho sự phát triển của blockchain.

Cuối cùng, việc xây dựng quy định về bảo vệ quyền riêng tư trên blockchain không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế số. Khi người dùng cảm thấy an tâm khi sử dụng các dịch vụ blockchain, họ sẽ sẵn sàng tham gia vào hệ sinh thái này, tạo ra một cộng đồng đổi mới sáng tạo và mạnh mẽ hơn. Do đó, việc thiết lập một khung pháp lý vững chắc và hiệu quả để bảo vệ quyền riêng tư trên blockchain là một trong những bước đi thiết yếu, không chỉ để bảo vệ người dùng mà còn để thúc đẩy sự phát triển của công nghệ này trong tương lai.