Hyundai Santa Fe 2024 sắp sửa mở bán tại Đông Nam Á và dự kiến tại thị trường Việt Nam

Thiết kế cản trước, đèn pha hay tản nhiệt phía trước cùng đèn hậu phía sau lấy cảm hứng từ logo chữ H.

Việc Hyundai Santa Fe 2024 xuất hiện trước tại Philippines không gây ngạc nhiên, vì Hyundai Philippines đã công bố rằng xe sẽ chính thức được giới thiệu trong quý 1-2024, và hiện đã là tháng 3. Do đó, có khả năng cao rằng xe sẽ được ra mắt trong tháng này.

Hyundai Philippines đã tiết lộ giá bán và thông tin chi tiết hơn về các tính năng trang bị cho thị trường Đông Nam Á. Tại Philippines, Hyundai Santa Fe 2024 sẽ có 3 phiên bản: GLS 2WD, GLS AWD và Calligraphy, đều có cấu hình ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Giá bán dao động từ 2.410.000 - 3.100.000 peso, tương đương khoảng 1,07 - 1,37 tỉ đồng.

Giá này cao hơn so với thị trường Mỹ, nơi giá bán dao động từ 869,6 triệu đồng đến 1,23 tỉ đồng.

Giá bán của Hyundai Santa Fe 2024 ở Philippines cùng tùy chọn màu sắc ngoại/nội thất tương ứng với từng phiên bản - Ảnh: Autoindustriya.

Khả năng Hyundai Santa Fe 2024 sẽ đến Việt Nam là rất cao, vì đây là một trong những mẫu xe chủ lực của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam. Các chuyên gia tư vấn bán hàng cũng tiết lộ rằng mẫu xe này sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, giá bán ở Việt Nam có thể sẽ cao hơn so với Philippines.

Giá Hyundai Santa Fe đang bán tại Việt Nam nằm trong khoảng 1,029 tỉ - 1,369 tỉ đồng, tương đương với giá bán Santa Fe mới tại Philippines. Với việc giá của Santa Fe 2024 tại các nước khác đều cao hơn so với đời trước, có thể dự đoán rằng mẫu xe này ở Việt Nam cũng sẽ không ngoại lệ.

Santa Fe 2024 tại Đông Nam Á có ít tùy chọn màu sắc hơn so với thị trường quốc tế và Mỹ. Hai phiên bản GLS chỉ có một tùy chọn màu nội thất là đen, trong khi phiên bản Calligraphy có 2 tùy chọn màu là đen Black In và xanh Forest Green (Indent). Do đó, tùy chọn màu nội thất đã giảm từ 5 xuống còn 3.

Về mặt ngoại thất, hai phiên bản GLS chỉ có 3 tùy chọn màu, trong khi phiên bản Calligraphy có 6. Trên thị trường toàn cầu, xe có 10 tùy chọn màu ngoại thất, trong khi ở Mỹ là 11.

Nội thất hiện đại, sang trọng, nhưng ở Đông Nam Á không có nhiều lựa chọn màu sắc - Ảnh: Top Gear Philippines.

Hyundai Santa Fe 2024 ở Đông Nam Á ra sao?

Hyundai Santa Fe 2024 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới gây tranh cãi. Vuông vức và góc cạnh hơn, mẫu xe nay dễ gợi nhớ đến Land Rover Defender.

Xe sở hữu kích thước 4.830mm x 1.900mm x 1.770mm (+10 mm đối với bản cao nhất). So với thế hệ trước, bộ khung này dài hơn 45mm, cao hơn 35mm, còn chiều rộng giữ nguyên. Chiều dài cơ sở 2.815mm và khoảng sáng gầm xe là 177mm.

Cabin Hyundai Santa Fe 2024 được thiết kế hướng tới trải nghiệm được gọi là “Plus Alpha”. Đó là thiết kế hướng tới kết hợp cuộc sống trong nhà - ngoài trời, thể hiện qua cabin công nghệ cao cùng khả năng chở nhiều hàng hóa một cách dễ dàng.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn cảm ứng trung tâm được kết hợp làm một, đặt sau khung kính cong tạo thành màn hình khổng lồ trên táp lô.

Santa Fe 2024 là một trong những sản phẩm đầu tiên của Hyundai sử dụng phần mềm thông tin giải trí mới nhất mang tên "ccNC". Hệ thống này hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto kết nối Bluetooth, nhận dạng giọng nói thông minh, hệ thống âm thanh 6 loa.

Một số tiện nghi khác như chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, máy quét nhận dạng vân tay, khay UV-C để khử trùng các vật dụng như thiết bị di động, điều hòa tự động hai vùng, đế sạc không dây (bản Calligraphy có 2 đế), tựa tay trung tâm cho hành khách phía trước và phía sau, ghế trước chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí cho người lái, 6 cổng sạc, 12 hộc đựng cốc và 4 hộc đựng chai nước.

Trước mắt, Hyundai Santa Fe 2024 ở Đông Nam Á chưa có động cơ hybrid như ở một số thị trường khác - Ảnh: Top Gear Philippines.

Tất cả các biến thể đều được bọc da, bản Calligraphy bọc da Nappa sang trọng hơn. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỉ lệ 60:40 trong khi hàng ghế thứ 3 là 50:50.

Dưới mui xe, Hyundai Santa Fe 2024 có hai lựa chọn động cơ. Cung cấp sức mạnh cho các biến thể GLS 2WD và AWD là động cơ xăng Smartstream 2.5L thẳng hàng, công suất 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Hộp số tự động 8 cấp.

Trong khi đó, Calligraphy AWD được trang bị động cơ 4 xi lanh Smartstream tăng áp 2.5L mạnh mẽ hơn với công suất 281 mã lực và mô-men xoắn 422Nm. Bản này sử dụng hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp.

Như vậy, Hyundai Santa Fe 2024 ở Đông Nam Á không được phân phối động cơ hybrid tăng áp 1.6L và plug-in hybrid tăng áp 1.6L tương tự thị trường Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.

Tất cả các biến thể của Hyundai Santa Fe 2024 đều được trang bị giảm chấn hiệu suất cao, Calligraphy có hệ thống treo tự cân bằng tăng cường sự thoải mái. Các phiên bản GLS đi kèm la-zăng hợp kim 20 inch lốp 225/45 trong khi Calligraphy có la-zăng hợp kim 21 inch lốp 245/45.

Hyundai Santa Fe 2024 được trang bị hỗ trợ lái xe thông minh Smartsense, gồm kiểm soát hành trình thông minh, tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn, giữ làn, giám sát điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với xe đi ngược chiều, cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe, hỗ trợ giới hạn tốc độ, cảnh báo người ngồi phía sau và một màn hình quan sát xung quanh.

Các tính năng an toàn khác có kiểm soát ổn định điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, giám sát áp suất lốp, neo ghế trẻ em ISOFIX và một loạt túi khí (người lái, hành khách, bên hông và rèm).