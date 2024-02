Kết quả một số giải thưởng chính tại Grammy 2024

Không ngoài dự đoán, "nữ hoàng nhạc pop" Taylor Swift là người chiến thắng giải Grammy cho Album nhạc pop xuất sắc nhất và Album của năm với Midnights.

Khi lên sân khấu nhận thưởng cho Album nhạc pop xuất sắc nhất, Taylor cho biết đây là chiếc "kèn vàng" thứ 13 trong sự nghiệp của mình.

Ngoài việc dành lời cảm ơn đến hội đồng chuyên môn và người hâm mộ, nữ ca sĩ còn tiết lộ sắp ra mắt album mới vào ngày 19-4 mang tên The Tortured Poets Department ngay trên sân khấu.

Còn chiến thắng ở hạng mục Album của năm 2024 đã trở thành khoảnh khắc lịch sử của Taylor, khi cô lập kỷ lục, trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử thắng giải này 4 lần. Trước đó nữ ca sĩ đã nhận giải với các album Fearless, 1989 và Folklore.

Lễ trao giải Grammy năm nay chứng kiến một kết quả ngọt ngào cho sự vươn lên mạnh mẽ của Miley Cyrus trong năm qua với bản hit Flowers. Nữ ca sĩ nhận được hai giải thưởng là Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất và Bản ghi âm của năm.

Trang Esquire nhận xét rằng Flowers đã đánh dấu sự trưởng thành của Miley Cyrus trong cả cuộc sống và âm nhạc, khi cô rũ bỏ hình ảnh nổi loạn, hướng đến hình tượng người phụ nữ độc lập.

Miley Cyrus có chiếc cúp Grammy đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong bài phát biểu của mình, Miley Cyrus ví Flowers như một món quà mà cô hằng ao ước và nhấn mạnh ý nghĩa của danh hiệu Grammy đầu tiên sau gần hai thập kỷ cô làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Dù là ca khúc chủ đề nhạc phim, nhưng What was I made for? của Billie Eilish với sự vươn lên mạnh mẽ đã chính thức giúp nữ ca sĩ gen Z có được chiếc "kèn vàng" cho giải thưởng Bài hát của năm.

Trước đó, Billboard cũng dự đoán rằng ca khúc này sẽ giành chiến thắng vì ngoài Grammy, What was I made for? còn được kỳ vọng cao ở hạng mục Best Original Song tại giải Oscar vào ngày 10-3 sắp tới.

Bên cạnh chiến thắng của Billie Eilish, không ít người hâm mộ tiếc nuối cho Taylor Swift và ca khúc đình đám Anti-Hero, tuy đã được đề cử cho hạng mục này nhiều lần trong suốt lịch sử Grammy nhưng nữ ca sĩ chưa từng nhận được giải Bài hát của năm

Chắc hẳn, nhiều người cũng đã trông đợi mảnh ghép còn thiếu này trong sự nghiệp của Taylor Swift.

Victoria Monét, nữ nghệ sĩ độc lập, đã giành được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc cho 15 năm nỗ lực chứng minh bản thân trong ngành âm nhạc.

Cô từng hợp tác với nhiều ngôi sao như Ariana Grande, Buju Banton nhưng lại chưa thể ghi được dấu ấn riêng.

Chiến thắng này có thể xem như một bước ngoặt để Victoria Monét chuyển mình và tỏa sáng hơn trong tương lai.

Nghệ sĩ gạo cội Joni Mitcell biểu diễn trên sân khấu Grammy - Ảnh: Getty Images.

Màn trình diễn đáng nhớ trong lễ trao giải Grammy năm nay là của nghệ sĩ gạo cội Joni Mitchell, người đã vượt qua những biến chứng sau khi trải qua căn bệnh phình động mạch não để biểu diễn trên sân khấu.

Joni Mitchell ngồi trên một chiếc sofa và hát bản ballad đặc trưng mang tên Both Sides Now. Mặc dù giọng hát đã bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng màn trình diễn của bà đã mang lại những giây phút cảm xúc và lắng đọng.

Nữ nghệ sĩ cũng nhận được giải thưởng cho hạng mục Album nhạc dân ca hay nhất năm.

Kết quả một số giải thưởng chính tại Grammy 2024

Album của năm: Midnights - Taylor Swift

Bài hát của năm: What was I made for? - Billie Eilish

Ghi âm của năm: Flowers - Miley Cyrus

Nghệ sĩ mới xuất sắc: Victoria Monét

Nhạc sĩ của năm: Theron Thomas

Nhà sản xuất của năm: Jack Antonoff

Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc: Flowers - Miley Cyrus

Trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc: Ghost in the Machine - SZA và Phoebe Bridgers

Album nhạc pop xuất sắc nhất: Midnights - Taylor Swift

Ca khúc R&B hay nhất: Snooze - SZA

Album R&B xuất sắc nhất: Jaguar II - Victoria Monét

Trình diễn nhạc jazz xuất sắc nhất: Samara Joy - Tight

Album rap hay nhất: Killer Mike - Michael

Album dance/nhạc điện tử hay nhất: Fred again.. - Actual Life 3

Album nhạc rock hay nhất: This Is Why - Paramore

Bài hát country hay nhất: White Horse - Chris Stapleton

Album country hay nhất: Bell Bottom Country - Lainey Wilson