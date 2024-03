Khóa học miễn phí, chất lượng cao về viết bài báo và công bố khoa học

Hình minh họa.

Khóa học mang tên “Getting Started with Writing and Publishing Your Research” được các chuyên gia của AuthorAID xây dựng và triển khai từ năm 2011 dành cho nhà khoa học ở các nước đang phát triển, đặc biệt là những ai mới bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm công bố quốc tế.

Chất lượng của khóa học này đã được bảo chứng và kiểm định qua 12 năm vận hành với hàng vạn lượt người theo học, trong đó có hàng ngàn học viên từ Việt Nam. Trong 3 năm trở lại đây, mỗi khóa học viết của AuthorAID thường có một, hai ngàn học viên từ Việt Nam, có lúc chiếm 25-30% tổng số người học.

Chứng chỉ được AuthorAID cấp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.

Các khóa học của AuthorAID đã giúp đào tạo gần 50 ngàn nhà nghiên cứu, với tỷ lệ hoàn thành khóa học trung bình tới 48% - một con số rất cao đối với các khóa học trực tuyến mở. Tháng 9/2021, các khóa học của AuthorAID đã được trao giải thưởng của Hidden REF cho tác động tích cực và giá trị thực tế của chúng.

“Getting Started with Writing and Publishing Your Research” là phiên bản mới, tích hợp hai khóa học viết riêng lẻ trước đây dành cho các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Khóa học viết này kéo dài 6 tuần, bắt đầu từ 16/4 và kết thúc vào 27/5.

Khóa học viết này kéo dài 6 tuần, bắt đầu từ 16/4 và kết thúc vào 27/5. Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể:

Sử dụng các phương pháp và công cụ thích hợp để truy cập tài liệu nghiên cứu; Nắm được những điểm chính về đạo đức trong nghiên cứu và công bố khoa học; Lựa chọn tạp chí phù hợp để công bố nghiên cứu; Viết được bản thảo bài báo theo hướng dẫn của tạp chí; Xử lý được quá trình bình duyệt.

Để đạt được mục tiêu này, học viên cần dành khoảng 5 tiếng mỗi tuần cho khóa học. Thời gian học linh động. Học viên có thể chủ động tự học vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong tuần, miễn là hoàn thành các bài kiểm tra đúng hạn.

Nội dung cụ thể theo từng tuần như sau:

Tuần 1: Hiểu về các nghiên cứu đã công bố

Tuần 2: Tiến hành nghiên cứu và báo cáo kết quả đúng đạo đức

Tuần 3: Chuẩn bị viết bài báo khoa học

Tuần 4: Viết bài báo

Tuần 5: Công bố bài báo trên một tạp chí có bình duyệt

Tuần 6: Tổng kết khóa học

Các hoạt động chính trong khóa học bao gồm:

Đọc tài liệu được cung cấp; Trả lời câu hỏi trong các bài kiểm tra; Bài tập thực hành viết, các học viên đánh giá và nhận xét bài viết của nhau;

Diễn đàn thảo luận với sự hỗ trợ của các chuyên gia.



Kết thúc khóa học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ kèm theo mã xác thực chứng chỉ trực tuyến nếu hoàn thành khảo sát trước khóa học, đọc hết tài liệu và vượt qua các bài kiểm tra. Học viên nào hoàn thành thêm các bài tập thực hành viết được nhận chứng chỉ hạng “Merit”.

Để tham dự khóa học, truy cập và đăng ký tài khoản miễn phí tại địa chỉ sau: https://learn.inasp.info/course/view.php?id=371