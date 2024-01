Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo liên quan đến những vi phạm trong vụ điện, xăng dầu

Nguyễn Danh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán điện.

Kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong khoảng 3 ngày từ ngày 10 đến 19/1, với sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban - ông Trần Cẩm Tú.

Đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vi phạm trong lĩnh vực điện và xăng dầu, cơ quan kiểm tra Đảng đã ra nhiều quyết định kỷ luật. Cụ thể, ông Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện; ông Nguyễn Hữu Khải, Trưởng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; và ông Trần Quốc Hùng, Phó Trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đã bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng đối với nhiều Ban Thường vụ, Đảng ủy và Chi bộ thuộc các cấp tổ chức, cũng như đối với các cá nhân khác liên quan.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã khiển trách một số Đảng ủy và Ban Thường vụ thuộc Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan. Đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.

Cơ quan kiểm tra của Đảng cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật các ông: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bộ trưởng Công Thương;

Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ;

Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

Hoàng Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 4/11, Văn phòng Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, đối với:

Trần Quốc Hùng (SN 1976), Phó Trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương.

Trịnh Văn Đoàn (SN 1982), Chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương.

Nguyễn Hữu Khải (SN 1977), Trưởng phòng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988), Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trương Hoàng Dũng (SN 1982), Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.