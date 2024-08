Kỷ niệm 2/9: Ngày Quốc khánh và niềm tự hào dân tộc

Giữa nắng vàng mùa thu tháng Tám lịch sử, cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội, biểu tượng của tinh thần bất khuất và niềm tự hào dân tộc.

Mỗi dịp kỷ niệm ngày 2/9, những người Việt Nam, dù đang sống ở bất kỳ đâu trên thế giới, đều không khỏi bồi hồi nhớ về những hy sinh, gian khổ của ông cha. Chúng ta nhớ về những cuộc đấu tranh bền bỉ, từ những con đường làng quê nghèo khó cho đến những thành phố sôi động, nơi những người con yêu nước đã đứng lên đấu tranh, không ngại hiểm nguy để bảo vệ nền độc lập của đất nước. Chính từ những cuộc đấu tranh ấy, chúng ta đã xây dựng nên một Việt Nam tự do, hạnh phúc và đang ngày càng phát triển vững mạnh.

Ngày hôm nay, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, kỷ niệm ngày 2/9 không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu trong quá khứ mà còn là cơ hội để mỗi người tự hỏi: chúng ta đã làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của những thế hệ đi trước? Đó là lời nhắc nhở rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần giữ vững tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và lòng yêu nước – những giá trị cốt lõi đã giúp dân tộc ta vượt qua biết bao thử thách để đi đến thành công.

Ngày 2/9 cũng là ngày mà mỗi chúng ta cảm thấy tự hào hơn về những gì mà đất nước đã đạt được. Một đất nước mà dù trải qua bao thăng trầm lịch sử, vẫn giữ vững được bản sắc dân tộc, vẫn kiên cường và vững bước trên con đường phát triển. Nhìn về tương lai, chúng ta có niềm tin rằng, với tinh thần ấy, Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, không chỉ là một quốc gia độc lập mà còn là một quốc gia thịnh vượng, sẵn sàng đón nhận mọi thách thức và cơ hội.

Tòa nhà Bắc Bộ phủ năm xưa (nay tại 12 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm), nơi ghi dấu cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (19/8/1945) của nhân dân Thủ đô.

Ngày 2/9 - ngày của độc lập, tự do và lòng tự hào dân tộc

Đã là người Việt Nam thì ngày mùng 02/9 mang một ý nghĩa không thể nào quên, ngày 02/9/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử trước hơn 50 vạn dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới: khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với ý nghĩa lịch sử trọng đại này ngày mùng 2/9 đã được lấy làm ngày Quốc Khánh của Việt Nam.

Đây cũng là dịp để bất cứ người dân Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài cùng hướng về Tổ quốc, cùng nhau tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh bất khuất và biết ơn công lao của Bác Hồ vĩ đại – vị anh hùng dân tộc. Ngày mùng 2/9 đã được lấy làm ngày Quốc Khánh của Việt Nam.

Quốc khánh 02/9 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 78 năm qua. Những ngày này, cả nước ta tưng bừng chào mừng ngày Quốc khánh 02/9. Cách đây 78 năm, trong mùa thu lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Từ sáng sớm ngày 02/9, hàng chục vạn người với hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu đỏ dồn về phía Ba Đình. Lễ đài bằng gỗ đơn sơ được dựng lên giữa Quảng đường Ba đình; các đội tự vệ vũ trang cùng những đơn vị Quân Giải phóng đội mũ ca lô, quân phục nghiêm trang, hàng ngũ thẳng tắp đứng trước lễ đài; hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, nét mặt hân hoan phấn khởi chờ đón giờ khai sinh của chế độ mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng giờ này, nhiều cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Huế, Sài Gòn và nhiều thành phố khác. Muôn triệu trái tim hồi hộp hướng về Hà Nội đợi chờ. Đúng 14 giờ, Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo trong Chính phủ lâm thời ra lễ đài. Bản nhạc Tiến quân ca hùng tráng vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ kéo lên. Hàng chục vạn bàn tay nắm chặt giơ lên ngang tai, biểu thị lòng quyết tâm và ý chí sắt đá, kính chào lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong bộ quần áo ka ki và đôi dép cao su tiến ra trước máy phóng thanh. Thay mặt Chính phủ lâm thời - tức là ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương - Người đọc Bản Tuyên ngôn Độc Lập. Lời nói của Người trang trọng đầm ấm vang trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Người khẳng định: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!".

Người trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy". Đọc nửa chừng, Người dừng lại hỏi: "Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?". Hơn 50 vạn người cùng đáp "Có!".

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc. Nó tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông thuở trước. Thời thế đã đổi thay, song chí khí hào hùng của nhân dân ta trong thơ Lý Thường Kiệt "Nam quốc sơn hà Nam đế cư..", trong "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi vẫn thắm đượm trong từng lời, từng chữ của Tuyên ngôn.

Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của ngàn năm về trước, đã đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân và phong kiến và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Tuyên ngôn Độc lập chẳng những đã khai sinh một nhà nước - nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới - chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Châu Á. Từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến. Ba mươi năm sau ngày "Tuyên ngôn Độc lập", năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc- dân chủ, tiến hành thống nhất nước nhà.

Ngày nay Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúng ta.

Ngày Quốc Khánh mùng 2/9 không chỉ có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn như lời nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay khi sinh ra trong hòa bình, không phải chứng kiến cảnh đất nước chia cắt, súng đạn và chiến tranh, phải luôn luôn học tập, rèn luyện sao cho xứng đáng với câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cũng như giáo dục lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha ta, đã kiên cường bất khuất đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc.