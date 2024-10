Libera Nha Trang: "Bình mới rượu cũ" mong chờ thành công

Đáng chú ý, flex home là khái niệm được đưa ra đầu tiên tại dự án Libera Nha Trang do Big Four tư vấn và khác biệt so với condotel trước đây ở chỗ khách hàng có thể sử dụng để ở hoặc tự vận hành cho thuê.

Mô hình căn hộ vừa có thể ở hoặc tự vận hành cho thuê lưu trú đã có từ nhiều năm trước tại một số dự án ở Nha Trang, Vũng Tàu... chứ không phải bắt đầu từ Libera Nha Trang. Tuy nhiên, việc đặt tên dòng sản phẩm mới flex home là bước khởi đầu để bỏ đi những cái dớp trước đó đã gắn với condotel và mở ra một câu chuyện mới.

Theo tìm hiểu, dự án Libera Nha Trang được ra đời sau hàng loạt cái tên trước đó. Cụ thể, vào năm 2000 dự án có tên Rusalka (trong tiếng Nga là Nàng tiên cá), đến tháng 5/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho dự án Rusalka với tên gọi Champarama Resort & Spa do Công ty Focus Travel Nha Trang làm chủ đầu tư. Theo giấy chứng nhận đầu tư mới, dự án Champarama có diện tích gần 44 ha, gồm khu B có diện tích 28,2 ha, khu C diện tích gần 15,6 ha, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2015, Công ty Focus Travel Nha Trang được đổi tên thành Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama và ngày 6/1/2016 công ty này được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Champarama Resort & Spa.

Sau khi về tay ông Kiều Hữu Dũng, Công ty Champarama được đổi tên thành Công ty Cổ phần Vega City (Tập đoàn KDI Holdings) và dự án Champarama Resort & Spa cũng mang tên gọi mới là Vega City. Trải qua nhiều lần tăng vốn, đến tháng 12/2021, vốn điều lệ của công ty đạt 1.875 tỷ đồng.

Đến nay, khu C đã được giao đất và hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành khai thác, một số shophouse, biệt thự đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản trên đất thương mại dịch vụ có thời hạn đến năm 2063.

Khu B diện tích 28,2 ha dự kiến hoàn thành công trình và đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30/6/2025.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, tính đến hết quý 2/2024, trên địa bàn tỉnh có 26 dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, trong đó căn hộ du lịch là 12.149 căn, biệt thự nghỉ dưỡng là 2.588 căn.

Cũng trong quý 2/2024, ghi nhận tổng giá trị giao dịch bất động sản hơn 8.900 tỷ đồng, chủ yếu đến từ đất nền (3.848 nền), nhà ở riêng lẻ (1.040 căn), căn hộ chung cư (488 căn). Tuy nhiên báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà không ghi nhận lượng giao dịch căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng.

Trong khi trước đó, dòng sản phẩm căn hộ biển mang thương hiệu “flex home” của dự án Libera Nha Trang tuy chỉ có khoảng 2.000 sản phẩm, nhưng đã nhận được số lượng “booking” (đặt cọc giữ chỗ) lên tới hơn 10.000.

Thậm chí theo Đông Tây Land - một trong những sàn phân phối chính của dự án - con số “booking” còn lên tới 16.800. Kết quả ráp căn được công bố sau đó trên nền tảng mạng xã hội cũng rất ấn tượng khi nhiều sàn phân phối đạt tỷ lệ ráp căn trên 80%.