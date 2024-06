 Loạt sản phẩm nghe nhìn thế hệ mới của Samsung được nhiều chuyên trang công nghệ đánh giá cao

Trang bị công nghệ AI tiên tiến mang lại hình ảnh tuyệt đẹp và tái định nghĩa trải nghiệm giải trí tại gia, nhiều chuyên gia công nghệ thế giới đã sớm trải nghiệm sản phẩm và đưa ra nhiều đánh giá tích cực.

Dòng TV Neo QLED 8K, Neo QLED 4K và OLED 2024 của Samsung được đánh giá cao bởi nhiều chuyên trang công nghệ uy tín

Theo đó, nhiều dòng TV và âm thanh năm 2024 của Samsung bứt phá mọi giới hạn, cung cấp các tính năng tiên tiến và cải tiến vượt trội, hứa hẹn khai mở kỷ nguyên giải trí mới.

Để nâng tầm trải nghiệm hình ảnh, Samsung đã trang bị bộ xử lý NQ8 AI thế hệ 3 cho dòng Neo QLED 8K 2024. Đây là sản phẩm giúp thăng hạng toàn diện, bao gồm khả năng nâng cấp nội dung lên 8K nhờ AI, cho chất lượng hình ảnh sống động như thật. Thông qua bộ vi xử lý tiên tiến và cải tiến bậc nhất của mình, NQ8 AI thế hệ 3 được tích hợp trong mẫu TV Neo QLED 8K QN900D với các mạng nơ-ron thần kinh có tốc độ nhanh gấp đôi so với thiết bị tiền nhiệm, giúp tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh nhằm mang lại trải nghiệm 8K tuyệt đỉnh.

Các trích dẫn đánh giá về Samsung Neo QLED 8K từ Newsweek, Trusted Reviews, Expert Reviews and What Hi-Fi?

Trang công nghệ lớn Expert Reviews cũng khen ngợi sức mạnh xử lý của QN900D rằng: “Bộ xử lý NQ8 AI thế hệ 3 mới được trang bị đến 512 mạng nơ-ron thần kinh, nâng cấp hình ảnh tuyệt vời chưa từng có”. Trang này cũng đánh giá cao khả năng nâng cấp hình ảnh lên 8K (8K AI Upscaling): “Thiết bị được tăng cường AI, tạo ra độ chi tiết đáng kinh ngạc bất kể độ phân giải gốc và nâng cấp bất kỳ nội dung nào dưới 8K, từ đó hình ảnh được tái tạo tinh xảo mà không gặp bất kỳ hiện tượng mờ nhòe, vỡ nét nào.”

Đồng quan điểm, Trusted Reviews cũng khen ngợi khả năng nâng cấp của Neo QLED 8K QN900D: “Số lượng các chi tiết mà bộ xử lý nâng cấp có thể thêm vào các chi tiết có sẵn của hình ảnh 4K thật đáng kinh ngạc; 4K thực sự trở thành 8K ngay trước mắt bạn.” Trang đánh giá cũng cho biết: “Độ sáng rực rỡ, độ tương phản LCD vượt trội, màu sắc phong phú và khả năng xử lý nâng cấp tiên tiến chứng minh rằng bạn không cần đến nội dung 8K mà vẫn có thể tận hưởng TV 8K”.

Tạp chí What Hi-Fi? thì chia sẻ về ấn tượng mạnh mẽ về chất lượng của Neo QLED 8K QN900D: “Chất lượng hình ảnh được nâng cấp đáng kể về mọi mặt so với phiên bản tiền nhiệm, tạo nên sự khác biệt về vùng sáng xanh rõ hơn so với các TV OLED hàng đầu năm 2024, đồng thời viết lại quy tắc nâng cấp để nhắc nhở chúng ta rằng TV 8K không cần có nội dung 8K mới tạo ra sự khác biệt.” (QN900D 75-inch, What Hi-Fi?, 03/2024)

Newsweek cũng đã trao danh hiệu “Editor’s Choice” cho Neo QLED 8K QN800D, và nhấn mạnh đến những khả năng vượt trội mà bộ vi xử lý này mang lại cho game thủ: “Hiệu suất chơi game tuyệt đỉnh nhờ công nghệ nâng cấp đột phá, tần số quét cao và chế độ chơi game hỗ trợ bởi AI.”

Ở dòng Neo QLED 4K, nhờ khả năng tái hiện hình ảnh sống động và tương phản rõ nét, cơn mưa lời khen đến từ các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới chính là động lực để Samsung tiếp tục mang đến nhiều cải tiến mới hơn nữa. Cụ thể, dòng Neo QLED 8K 2024 với loạt cải tiến đáng chú ý trên TV Neo QLED 4K đã thu hút sự chú ý của các nhà đánh giá nhờ các tính năng nâng cao và trải nghiệm xem tuyệt vời được nâng cấp bởi bộ xử lý NQ4 AI thế hệ 2. Trong đó, Expert Reviews khen ngợi TV Neo QLED 4K QN95D nâng cấp AI rằng: “Bộ xử lý mới mang đến các tính năng hình ảnh, âm thanh xuất sắc, tối ưu hóa nhờ AI đỉnh cao. Việc nâng cấp và xử lý hình ảnh trở nên tuyệt vời mang lại giá trị đáng kể, cùng khả năng xử lý chuyển động bởi AI rất ấn tượng.”

Tiếp tục mang lại trải nghiệm 4K tối ưu, được tăng cường bởi các tính năng như Real Depth Enhancer Pro và công nghệ Quantum Matrix, trang Expert Reviews nhận định về dòng Neo QLED 4K năm nay như sau: “Samsung QN95D là một TV 4K tuyệt vời vẫn giữ được hệ thống đèn nền Mini LED và tính năng làm mờ cục bộ hàng đầu của năm trước, nhưng bổ sung thêm công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến để tạo ra những hình ảnh SDR và HDR tốt nhất bạn có thể thấy trên một sản phẩm TV cao cấp.”

Xét về độ sáng mãn nhãn trên màn hình OLED được tăng cường bởi AI, Newsweek đã trao cho Samsung OLED S95D danh hiệu “Editor’s Choice”, còn Techaeris cũng khen ngợi S95D rằng: “Nhìn chung, Samsung S95D là một trong những TV OLED có hiệu suất tốt nhất mà tôi sử dụng trong năm nay”. Trong khi đó Trusted Reviews cũng không tiếc lời khen ngợi khi cho rằng: “QE65S95D là TV OLED đẹp nhất của Samsung từ trước đến nay, mang đến trải nghiệm thời thượng tuyệt vời với thiết kế siêu mỏng đáng kinh ngạc.”

Và danh mục TV OLED của Samsung năm 2024, đặc biệt là mẫu S95D sẽ là những ghi nhận đáng giá nhất dành cho dòng TV OLED của Samsung. Trong đó, Techaeris đã vinh danh S95D với danh hiệu “Editor’s Choice” và khen ngợi công nghệ nâng cấp của hãng TV số 1 thế giới rằng: “Với sức mạnh của bộ xử lý NQ4 AI thế hệ 2, công nghệ AI Upscaling của Samsung luôn là một trong những công nghệ tốt nhất.”

Để khai phá sức mạnh của bộ xử lý NQ4 AI thế hệ 2, vốn là bộ xử lý mạnh mẽ trên dòng Neo QLED 4K. Samsung OLED đã khai thác sức mạnh của TV OLED cùng sự cải tiến các tính năng như Real Depth Enhancer và OLED HDR Pro, giúp nâng chất lượng hình ảnh lên một tầm cao mới.

Các đánh giá nổi bật về Samsung OLED của Techaeris và Sound & Vision năm 2024

Qua đó, Samsung OLED S95D có độ sáng hơn 20% so với các mẫu tiền nhiệm, với sắc độ màu đen sâu và màu sắc được cải thiện nhờ AI. Trusted Reviews nhấn mạnh; “Độ sáng được nâng cao của 65S95D thực sự mang lại hiệu suất tương phản xuất sắc, khi các điểm sáng và tối đều hiển thị với cường độ hoàn hảo mà tôi chưa từng thấy trước đây.” Còn Sound & Vision thì nhận xét rằng: “Năm nay, Samsung đã cải thiện ánh xạ màu, sử dụng công nghệ AI để phân tích và tái hiện màu sắc tự nhiên hơn, đặc biệt là những sắc thái tinh tế của tông màu da.”

Công nghệ OLED Glare Free mới của Samsung không chỉ giúp giữ nguyên độ sáng và độ chính xác của màu sắc trong điều kiện ánh sáng ban ngày, đồng thời còn giúp giảm thiểu phản xạ và duy trì độ sắc nét của hình ảnh, đảm bảo trải nghiệm xem chìm đắm ngay cả trong môi trường sáng. Ngoài việc trao cho TV danh hiệu “Top Pick”, Sound & Vision còn nhận định: “Với độ sáng được nâng cao và thiết kế màn hình chống chói ấn tượng, Samsung QN77S95D là một trong những TV OLED có ngoại hình đẹp và hiệu suất cao nhất mà tôi từng thử nghiệm.”

Đặc biệt là tính năng như Motion Xcelerator 144Hz đảm bảo chuyển động mượt mà và tốc độ phản hồi nhanh, giúp người hâm mộ thể thao và game thủ có thể thưởng thức chuyển động mượt mà và hành động rõ nét trên màn hình. “Khi không sử dụng để xem phim hoặc TV, Samsung S95D là màn hình chơi game 4K OLED tuyệt vời,” bài đánh giá của Sound & Vision khen ngợi.

Trang Newsweek cũng đánh giá cao thiết bị này về các tính năng chơi game: “Màn hình OLED này hoàn hảo cho phim ảnh và là một phần không thể thiếu cho trải nghiệm chơi game hoành tráng”.

Music Frame và loa thanh năm 2024 của Samsung gây ấn tượng mạnh mẽ với các chuyên gia đánh giá từ Techlicious và Newsweek

Để tạo ra không gian âm thanh chìm đắm tại gia, các sản phẩm âm thanh của Samsung cũng mang đến những mẫu loa tân tiến nhất với sự nâng cấp của các thuật toán AI, cũng nhận được cơn mưa lời khen về chất lượng âm thanh sống động, thiết kế đẹp mắt, hiện đại.

Trong đó, sản phẩm mới là Samsung Music Frame - một chiếc loa tùy chỉnh đa năng mang lại âm thanh đầy đặn và kết nối mượt mà, với khả năng hoạt động như một loa không dây độc lập hoặc kết hợp với TV và loa thanh của Samsung - Music Frame đã nhận được đánh giá cao từ Techlicious. Ngoài việc trao tặng danh hiệu “Editor’s Choice”, trang còn nhận xét rằng “Samsung Music Frame là một sự bổ sung sáng tạo và phong cách cho thị trường loa thông minh, kết hợp linh hoạt giữa tính năng của một loa không dây và vẻ đẹp của một khung ảnh tùy chỉnh”.

Về dòng sản phẩm loa thanh, đứng đầu là HW-Q990D, với khả năng phân tích âm thanh và sử dụng AI để tinh chỉnh âm thanh, tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho mọi nội dung giải trí tại nhà. Trang Techaeris nhận xét: “Một khi đã sở hữu thiết bị này trong không gian giải trí, bạn không cần phải lo lắng nữa mà chỉ việc lựa chọn một bộ phim yêu thích và tận hưởng toàn bộ trải nghiệm âm thanh mà loa thanh này mang lại.”

Tương tự, Newsweek cũng khen ngợi rằng: “Với số lượng khủng lên đến 22 củ loa và sự kết hợp độc đáo giữa loa hướng trần và loa hai bên, HW-Q990D là thiết bị lý tưởng để chìm đắm vào thế giới âm thanh hoàn hảo của Dolby Atmos khi xem phim hoặc chơi game và trải nghiệm âm thanh vòm tuyệt vời cho nội dung thể thao.” Và danh hiệu “Editor’s Choice” cùng kết luận: “Q990D là loa thanh Dolby Atmos tốt nhất mà bạn có thể sở hữu trong năm 2024” từ Newsweek đã chứng minh điều đó.

Một sản phẩm loa thanh khác là HW-S800D với thiết kế siêu mỏng, mang đến trải nghiệm âm thanh nâng cao, tạo nên một không gian sống hài hòa và sang trọng nhờ độ mỏng chỉ 1,6 inch. Techlicious vinh danh thiết bị với danh hiệu “Editor’s Choice”, đồng thời nhấn mạnh rằng: “đây là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng muốn nâng cấp âm thanh của TV mà không cần phải hy sinh phong cách hoặc không gian sống”, và bổ sung rằng “S800D siêu mỏng giúp cho trải nghiệm xem phim và nghe nhạc trở nên sống động và thú vị hơn bao giờ hết.”

Cùng khám phá thêm về dòng sản phẩm nghe nhìn thế hệ mới của Samsung tại https://www.samsung.com.