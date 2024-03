Loud & Clear Roadshow 2024 chính thức trở lại vào tháng 4 này

Đây là sự kiện âm thanh chuyên nghiệp bùng nổ nhất năm 2024 với chủ đề “Hear the Difference - Meet the Next Icons” được tổ chức bởi Electro-Voice và Dynacord hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh vượt trội cùng sự xuất hiện của những dòng loa chưa từng được ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Electro-Voice và Dynacord là những nhà sản xuất và cung cấp giải pháp âm thanh chuyên nghiệp hàng đầu thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm. Bộ đôi thương hiệu này đã trở thành những cái tên nhận được sự tin cậy và yêu mến từ đông đảo người dùng trên toàn thế giới với những phát minh loa vượt trội về cả hiệu suất lẫn thiết kế.

Tiếp nối sự thành công của chuỗi sự kiện đã đi qua 3 thành phố lớn của Việt Nam trong năm 2023, Loud & Clear Roadshow 2024: “Hear the Difference – Meet the Next Icons” trở lại với mong muốn mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp các dòng loa nổi bật và mới nhất từ thương hiệu, thông qua các màn trình diễn sôi động và phần chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp.

Chương trình còn có sự góp mặt của ông Kerem Arabacioglu, Phó Giám Đốc Kinh doanh & Marketing, Tập đoàn Robert Bosch, ông Andrew Cho, Giám đốc & Quản lý phụ trách ngành hàng Âm thanh Di động của Electro-Voice toàn cầu, cùng hơn 100 đại diện uy tín tại Việt Nam và trong khu vực.

Đến với sự kiện, khách tham dự sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm những thông tin bổ ích về xu hướng, định hướng của thị trường âm thanh quốc tế, đồng thời được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và được trải nghiệm chất âm vượt trội đến từ dàn loa công suất khủng của Electro-Voice như Line Array X2, ETX, ELX, ELX200, các dòng loa di động như EVOLVE 50, EVOLVE 50M, EVERSE 8 và dòng loa thương mại EVID S.

Bên cạnh đó, thông điệp “Meet the Next Icons” còn hé mở sự xuất hiện của hai dòng loa di động mới nhất chưa từng ra mắt trên thị trường Việt Nam: EVERSE 12 và ZLX G2. Đặc biệt, ZLX G2 là sản phẩm được kỳ vọng sẽ soán ngôi ZLX - dòng loa bán chạy nhất mọi thời đại của thương hiệu, với hơn 1.000.000 sản phẩm đã được bán ra trên toàn cầu.

Sự kiện Loud & Clear Roadshow 2024: “Hear the Differences - Meet the Next Icons” sẽ diễn ra từ ngày 08/04 đến hết ngày 10/04/2024 tại Khách sạn Le Meridien, Tp HCM.

Thông tin chi tiết xem thêm tại Electro-Voice & Dynacord