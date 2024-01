Luật mới cấm giết mổ, bán và ăn thịt chó tại Hàn Quốc

Người dân tham gia cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt tiêu thụ thịt chó ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 29-10-2023 - Ảnh: YONHAP.

Mới đây, Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) và Đảng Dân chủ (DP), hai đảng chính tại Hàn Quốc, đã hợp tác để đẩy mạnh dự luật này, đánh dấu bước ngoặt trong tập tục ăn thịt chó của quốc gia này, kéo dài từ hàng thế kỷ.

Dự luật đã được thông qua với 208 phiếu ủng hộ tại Quốc hội Hàn Quốc, sau khi Ủy ban Nông nghiệp đã tán thành vào đầu tuần.

Theo dự luật mới, sẽ cấm hoạt động nuôi, giết mổ, phân phối và bán thịt chó cho việc tiêu thụ con người. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sự tăng lên về nhận thức về quyền của động vật và số lượng người nuôi chó làm thú cưng tăng lên tại Hàn Quốc.

Luật mới cũng cung cấp hỗ trợ cho những người làm trong ngành kinh doanh thịt chó để họ có thể dừng hoạt động kinh doanh hoặc chuyển sang lĩnh vực mới.

Những hành động giết chó để làm thức ăn có thể bị phạt tới 3 năm tù hoặc 30 triệu won (khoảng 23.000 USD). Những người nuôi chó để bán thịt hoặc mua, vận chuyển, trữ hoặc bán thức ăn từ chó cũng sẽ bị phạt tù và tiền, mặc dù mức phạt sẽ nhẹ hơn.

Tuy nhiên, dự luật không áp dụng hình phạt đối với những người tiêu thụ thịt chó. Điều này có nghĩa là dự luật chủ yếu nhắm vào những người làm trong ngành kinh doanh thịt chó, chẳng hạn như những người nuôi chó hoặc bán chó.

Luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2027 sau "thời gian ân hạn" 3 năm, cho phép các chủ trang trại, nhà hàng thịt chó và những người làm trong ngành này có đủ thời gian để thay đổi hoặc đóng cửa hoạt động kinh doanh của họ.

Sự ủng hộ cho việc cấm tiêu thụ thịt chó đã tăng lên dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người được biết đến với tình yêu động vật.

Theo thống kê của Chính phủ Hàn Quốc, có khoảng 1.150 trang trại nuôi chó, 34 lò giết mổ chó, 219 nhà phân phối và khoảng 1.600 nhà hàng bán thức ăn từ thịt chó ở Hàn Quốc.

Mặc dù một số người ở Hàn Quốc vẫn tin rằng thịt chó có thể tăng cường sức khỏe trong mùa hè nóng, nhưng ngày càng nhiều người coi chó là thú cưng trong gia đình và chỉ trích cách giết mổ chó.

Mặc dù đã có những tiến bộ trong việc giết mổ chó nhân đạo hơn, nhưng nhà hoạt động vẫn cho biết hầu hết các chó vẫn bị giết bằng cách chích điện hoặc treo cổ.

Trên thế giới, có một số thành phố và quốc gia đã thực hiện các biện pháp để hạn chế hoặc cấm việc tiêu thụ thịt chó. Dưới đây là một số ví dụ:

Hội An: Đây sẽ là thành phố đầu tiên tại Việt Nam 'nói không với thịt chó'. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết, việc thành phố không còn hộ kinh doanh thịt chó, mèo sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về một Hội An thân thiện, điểm đến du lịch an toàn, văn minh.

Quảng Châu, Trung Quốc: Quảng Châu là một trong những thành phố lớn ở Trung Quốc nơi mà việc tiêu thụ thịt chó từng là phổ biến. Tuy nhiên, vào năm 2011, thành phố này đã tổ chức chiến dịch để giáo dục người dân và giảm tiêu thụ thịt chó. Nhiều nhà hàng đã đồng thuận ngừng cung cấp món ăn này.

Đài Loan: Đài Loan là một trong những khu vực đầu tiên ở châu Á có chính sách chống lại việc ăn thịt chó. Năm 2001, Đài Loan cấm việc ăn thịt chó và mèo và áp dụng các biện pháp hình phạt cho những người vi phạm.

Thụy Điển: Thụy Điển là một trong những quốc gia châu Âu có chính sách nghiêm ngặt về quy định về đối xử với động vật. Thịt chó không phải là một phần của thực đơn phổ biến và có lẽ được xem xét với tư duy về phúc lợi động vật.

Những biện pháp như cấm tiêu thụ và quảng bá thịt chó thường được triển khai để thúc đẩy ý thức về phúc lợi động vật và giảm tiêu thụ thịt chó. Tuy nhiên, những biện pháp này có thể đối mặt với sự phản đối từ một số phần của cộng đồng, đặc biệt là những người coi thịt chó là một phần của văn hóa ẩm thực của họ.