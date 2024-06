Ma túy mới Fentanyl: Công an ra cảnh báo về loại ma túy cực độc

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 thông tin tại hội nghị - Ảnh: DANH TRỌNG

Tại Mỹ, Fentanyl được bán dưới dạng viên nén, dạng bột hoặc dung dịch với các tên quen thuộc như "sứ trắng", "heroin tổng hợp"... Fentanyl còn được bán lẻ dưới dạng bột hòa với cocain hoặc heroin hoặc dưới dạng tân dược chứa Fentanyl giả.

"Người sử dụng không có kinh nghiệm rất dễ tử vong vì họ không biết đang dùng loại gì và hàm lượng bao nhiêu", C04 thông tin.

Cũng theo C04, Fentanyl được buôn lậu vào Mỹ phần lớn từ Mexico và các quốc gia Trung và Nam Mỹ.

Việc sản xuất, vận chuyển Fentanyl đang khiến tình hình an ninh từ các nước Trung - Nam Mỹ rất phức tạp. Tội phạm tranh giành quyết liệt các tuyến đường vận chuyển tiền chất và đưa Fentanyl đến Mỹ.

Trong khu vực Đông Nam Á, Fentanyl đã được phát hiện, thu giữ tại Myanmar, Lào, Thái Lan. Mới đây Thái Lan đã thu giữ hơn 510 tấn Anilin, có thể sử dụng để sản xuất 85 tấn Fentanyl.

Theo C04, về mặt y tế, Fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau Opioid (nhóm các chất tự nhiên và tổng hợp có nguồn gốc từ thuốc phiện).

Fentanyl là chất giảm đau rất mạnh (gấp 100 lần morophine, 50 lần heroin) được sử dụng có kiểm soát trong điều trị bệnh ở nhiều nước bằng cách tiêm, bơm vào đường truyền dịch, xịt vào mũi, đặt vào miệng hoặc dán miếng dán lên da.

Tuy nhiên, Fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại ma túy, thường trộn lẫn với heroin, cocain hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ "phê".

Fentanyl và các chất dẫn xuất của nó có độc tính rất mạnh nên hậu quả dẫn đến tử vong cho người sử dụng bất hợp pháp cao hơn nhiều so với heroin.

C04 cho biết hiện nay Cơ quan kiểm soát ma túy Quốc tế (INCB) đã ghi nhận sự xuất hiện của hơn 150 chất có liên quan đến Fentanyl nhưng không có ứng dụng về mặt y học.

"Việc sử dụng Fentanyl và các chất dẫn xuất của nó không vì mục đích chữa bệnh có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt sức khỏe.

Mức độ dung nạp và lệ thuộc đối với các chất này rất lớn và có thể đạt ngưỡng cao một cách nhanh chóng.

Sử dụng Fentanyl được điều chế bất hợp pháp còn nguy hiểm hơn rất nhiều vì những sản phẩm này không được kiểm định chất lượng, hàm lượng, chỉ một hàm lượng cực nhỏ (02 miligam) đã có thể gây tử vong cho người sử dụng", C04 cảnh báo.

Fentanyl là một loại ma túy cực kỳ nguy hiểm và độc hại. Được biết đến với khả năng gây nghiện cao và tác dụng mạnh hơn nhiều lần so với heroin, fentanyl đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Gần đây, công an Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng của loại ma túy này trong cộng đồng.

Đặc điểm của Fentanyl

Tác dụng mạnh: Fentanyl mạnh hơn heroin từ 50 đến 100 lần. Chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ra quá liều và tử vong.

Dễ gây nghiện: Do tác dụng mạnh, fentanyl có khả năng gây nghiện rất cao, làm người sử dụng nhanh chóng phụ thuộc vào thuốc.

Khó nhận biết: Fentanyl thường được trộn lẫn với các loại ma túy khác như heroin hoặc cocaine mà người sử dụng không biết, làm tăng nguy cơ quá liều.

Nguy cơ và Hậu quả

Quá liều: Sử dụng fentanyl có thể dễ dàng dẫn đến quá liều, dẫn đến tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tác động đến sức khỏe cộng đồng: Việc lạm dụng fentanyl gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng, từ việc gia tăng số ca nghiện ma túy đến gánh nặng cho hệ thống y tế.

An ninh và trật tự xã hội: Fentanyl cũng gây ra các vấn đề an ninh trật tự khi tội phạm liên quan đến ma túy tăng lên, dẫn đến nhiều vụ án mạng và bạo lực.



Biện pháp phòng chống

Tăng cường giáo dục và truyền thông: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy hiểm của fentanyl thông qua các chiến dịch truyền thông và giáo dục.

Nâng cao năng lực của lực lượng công an: Đào tạo và trang bị cho lực lượng công an những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát hiện và xử lý các trường hợp liên quan đến fentanyl.

Hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng quốc tế để ngăn chặn việc nhập lậu fentanyl và các chất tương tự vào Việt Nam.



Như vậy, Fentanyl là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và an ninh xã hội. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường các biện pháp phòng chống là rất cần thiết để đối phó với vấn nạn này. Công an và các cơ quan chức năng cần phải phối hợp chặt chẽ để bảo vệ cộng đồng trước sự nguy hiểm của loại ma túy cực độc này.