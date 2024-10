Mercedes-Maybach EQS 680 SUV: Chuẩn mực mới về SUV điện siêu sang

Ông Gerd Bitterlich Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu mẫu Mercedes-Maybach EQS 680 SUV tại Triển lãm Xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024.

Thiết kế ngoại thất đẳng cấp

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV thiết lập chuẩn mực mới cho kỷ nguyên SUV thuần điện siêu sang.

Được biết đến là thương hiệu huyền thoại trong giới xe siêu sang, trong suốt 100 năm qua, Mercedes-Maybach luôn tuân theo tôn chỉ “Chất lượng cũng cần đi đôi với cái đẹp” (“What is good must also be beautiful”) - một trong những câu nói tâm đắc nhất của Wihelm và Karl Maybach – những nhà sáng lập của thương hiệu MAYBACH - vào đầu thế kỷ 20. Triết lý thẩm mỹ đó được thể hiện rõ nét trong mọi mặt, tạo nên sức hấp dẫn phi thường của Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV kế thừa nền tảng từ Mercedes-Benz EQS 500 SUV, nhưng được nâng tầm với những chi tiết tinh xảo đặc trưng của Maybach. Nổi bật là biểu tượng ngôi sao ba cánh trên nắp ca-pô, mặt ca-lăng Black Panel với các nan chrome tạo hiệu ứng 3D độc đáo, và bộ mâm MAYBACH 22-inch rèn nguyên khối.

Điển nhấn đặc biệt, lần đầu tiên mặt ca-lăng của một chiếc Mercedes-Maybach được làm kín hoàn toàn, khẳng định sự chuyển mình vào kỷ nguyên xe điện. Xe còn được trang bị hệ thống đèn chào mừng tinh tế với logo MAYBACH kích thước lớn được chiếu sáng từ gương chiếu hậu, cùng dải thảm đèn chào mừng ở bên hông thân xe.

Ngoại hình đặc biệt của Mercedes-Maybach EQS SUV không thể không nhắc đến lớp sơn hai tông màu độc đáo, đặc trưng của thương hiệu với một đường kẻ chạy ngang xe đầy tinh xảo, đường kẻ thủ công từ những bậc thầy chế tác của Mercedes-Maybach càng khiến chiếc xe thêm sự độc bản và đẳng cấp. Lớp sơn này được sơn thủ công theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của thương hiệu, gồm: Trắng Polar (149), Ðen Obsidian (197), Nâu Velvet (771), Xanh Sodalite (842), Bạc High-tech (922), Xanh Emerald (989), Xám Selenite (992). Tùy chọn lớp sơn 2 tone màu sẽ được áp dụng thêm theo yêu cầu của khách hàng.

Nội thất xa hoa vượt trội

Điểm nhấn gây choáng ngợp cho hành khách ở hàng ghế phía trước chính là màn hình MBUX Hyperscreen tiêu chuẩn với giao diện “Zero Layer” và hình ảnh động khởi động thiết kế riêng cho Mercedes-Maybach trên cả ba màn hình. Tổng thể giao diện trực quan được thiết kế dành riêng cho dòng Mercedes-Maybach EQS SUV với màu xanh lam đậm thanh lịch. Nhiều tính năng độc quyền bao gồm màn hình hiển thị với hiệu ứng đồ hoạ khi ở chế độ “MAYBACH”.

Bước vào khoang cabin, người dùng sẽ choáng ngợp trước màn hình MBUX Hyperscreen với giao diện "Zero Layer" độc đáo. Hệ thống đèn viền chủ động Active Ambient Lighting với 253 bóng LED độc lập và 64 tùy chọn hiệu ứng ánh sáng tạo nên không gian nội thất sang trọng và đẳng cấp.

Đáng chú ý, hai tùy chọn ánh sáng mới Rose Gold White và Amethyst Glow được thiết kế riêng cho dòng MAYBACH. Thêm vào đó, hai đèn đọc sách tại vị trí cột C càng tăng thêm nét tinh tế cho không gian nội thất.

“Kim đồng hồ” ở màn hình phía sau vô-lăng giống như một chiếc khăn lụa chuyển động thanh lịch trong gió theo tốc độ và phong cách lái xe. Đồng thời, các con số cũng thay đổi kích thước và mờ dần một cách linh động. Viền xung quanh cụm đồng hồ trung tâm được làm màu vàng hồng, đặc trưng của thương hiệu. Ngoài giao diện dạng đồng hồ vòng tua thì xe có tùy chọn khác là “Pure EV” với phong cách thể thao. Thanh hiệu suất thiết kế ba chiều sẽ thể hiện tương ứng với các trạng thái của xe gồm đang lái xe, đang tăng tốc, đang sạc.

Công nghệ tiên tiến và trải nghiệm đỉnh cao

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại, bao gồm hệ thống lọc không khí ENERGIZING AIR CONTROL Plus với bộ lọc HEPA. Bộ lọc HEPA sẽ giữ lại bụi mịn, các hạt siêu nhỏ và phấn hoa ở bên ngoài, làm sạch không khí trước khi đi vào khoang bên trong xe. Than hoạt tính đặc biệt được tích hợp trong cả bộ lọc HEPA và bộ lọc cabin, qua đó lọc lưu huỳnh đioxit và nitơ oxit cũng như khử mùi hôi. Nhờ đó mà không gian bên trong xe luôn giữ được sự trong lành. Hệ thống điều hòa không khí sẽ tự động làm sạch không khí trước khi hành khách bước lên xe. Thông tin về bụi mịn, chất lượng không khí trong và ngoài xe đều được hiển thị trên màn hình MBUX.

Với hệ thống âm thanh vòm Burmester® 4D tiêu chuẩn, Mercedes-Maybach EQS SUV mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt đỉnh. Hành khách sẽ đắm chìm trong trải nghiệm âm thanh Dolby Atmos®, với nhiều tùy chọn về không gian âm nhạc, không gian trở nên rộng mở và có chiều sâu hơn. Thượng khách có thể nghe nhạc với chất lượng và độ tách bạch trong từng chi tiết, hệt như nghe bản nhạc gốc của nghệ sĩ trong phòng thu.

Đặc biệt, xe còn có chế độ lái MAYBACH độc quyền, tối ưu hóa trải nghiệm thoải mái cho hành khách phía sau. Công nghệ cửa tự động KEYLESS-GO Convenience Plus cho phép điều khiển đóng mở tất cả các cửa và cả cổng sạc điện bằng điện, mang lại trải nghiệm tiện nghi tối đa cho người dùng.

Bền vững và sang trọng song hành

Đáng chú ý, Mercedes-Maybach EQS SUV là mẫu xe đầu tiên của Mercedes-Benz AG được trang bị da thuộc thực vật, sử dụng vỏ hạt cà phê trong quá trình sản xuất. Quá trình thuộc da này không sử dụng muối, giúp tiết kiệm khoảng 45kg muối cho mỗi chiếc xe.

Mercedes-Maybach muốn kết hợp sự sang trọng khoáng đạt, xa xỉ với tính bền vững. Trên dòng xe Mercedes-Maybach EQS SUV, một số bộ phận và thành phần được làm từ vật liệu bền vững. Ví dụ, nội thất được phủ thảm Econyl. Thảm được làm bằng sợi nylon từ các vật liệu tái chế như thảm và lưới đánh cá. Thép thứ cấp và nhôm tái chế cũng sử dụng trên dòng xe Mercedes-Maybach. Việc sử dụng vật liệu tái chế là một biện pháp quan trọng trên con đường giảm thải carbon.

Hiệu suất ấn tượng

Về khả năng vận hành, bên cạnh các chế độ lái tiêu chuẩn như ECO, SPORT, OFF-ROAD & INDIVIDUAL, Mercedes-Maybach EQS SUV còn được trang bị thêm chế độ MAYBACH. Đây là tuỳ chọn được thiết kế đặc biệt nhằm thay thế cho chế độ lái COMFORT Tiêu chuẩn, với mục đích tối ưu hoá trải nghiệm thoải mái cho những hành khách ở hàng ghế sau.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV được trang bị hệ thống pin Lithium-ion 400V với dung lượng khả dụng 118 kWh, cho phép di chuyển quãng đường từ 559 đến 611 km sau một lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa ở mức 200 kW, giúp sạc từ 10-80% chỉ trong khoảng 31 phút. Ngoài ra, xe còn được trang bị công suất sạc AC tiêu chuẩn lên đến 22 kW, cho phép sạc đầy pin từ 0-100% chỉ trong khoảng 6.25 giờ.

Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ đánh lái bánh sau với góc đánh lái tối đa lên đến 10°, giúp cải thiện bán kính quay vòng từ 5,95 m xuống còn 5,5 m, tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV đã chính thức có mặt tại Việt Nam với mức giá niêm yết 7,610,000,000 VNĐ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm xa xỉ và bền vững cho giới thượng lưu Việt.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế sang trọng và cam kết về môi trường, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp trong kỷ nguyên mới.

Một số hình nổi bật