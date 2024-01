Metaverse: Thế giới ảo nhưng tổn thương tâm lý thật sự nặng nề

Ảnh minh họa.

Theo báo Daily Mail, một cô bé dưới 16 tuổi đã báo cáo với cảnh sát Anh rằng cô bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp tập thể trong khi tham quan thế giới ảo Metaverse qua kính thực tế ảo (VR). Mặc dù hành vi tấn công tình dục tập thể diễn ra trong không gian ảo nhưng phía cảnh sát xác nhận cô bé phải trải qua chấn thương tâm lý tương tự những vụ việc ngoài đời thật.

Donna Jones, Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát và ủy viên tội phạm Anh, đã thông báo rằng sự việc này được báo cáo lần đầu tiên cho chính quyền vào năm 2023. Tuy nhiên, họ không thể xác định danh tính của nhóm đàn ông thực hiện hành động cưỡng hiếp.

Metaverse: Thế giới ảo, tổn thương tâm lý thật sự nặng nề

Người tham gia Metaverse sẽ kiểm soát avatar của họ thông qua kính VR, tạo cảm giác chân thật và sống động. Mặc dù không có tiếp xúc vật lý, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận mọi thứ giống như ngoài đời. Trong trường hợp này, nạn nhân chịu tổn thương tâm lý nặng mặc dù không có tác động vật lý.

Katherine Cross, nhà nghiên cứu về quấy rối trực tuyến tại Đại học Washington (Mỹ), lưu ý rằng công nghệ VR có thể đánh lừa não bộ, khiến con người tin vào những điều diễn ra trước mắt. Cảnh báo của bà Cross là mặc dù người dùng biết rằng những sự kiện có thể gây tổn thương tâm lý không xảy ra trong đời thực, não bộ buộc họ phản ứng như thế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh James Cleverly đã cảnh báo về sự quan trọng của cẩn trọng khi thảo luận về vấn đề này, vì đây là trường hợp một đứa trẻ trải qua chấn thương liên quan đến lạm dụng tình dục.

Những vụ án quấy rối tình dục tương tự đã xuất hiện trong "Horizon Worlds", một trò chơi thực tế ảo do Meta (công ty mẹ của Facebook) phát hành. Meta đã áp dụng một số biện pháp an ninh mới, bao gồm tính năng "bong bóng cá nhân" để bảo vệ avatar giữ khoảng cách an toàn.

Các chuyên gia đang xem xét liệu có nên truy cứu trách nhiệm pháp lý cho hành vi tấn công tình dục trong không gian ảo. Một số đề xuất thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi, kiểm soát quyền riêng tư và giám sát của phụ huynh để đảm bảo an toàn trong Metaverse. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng giải pháp hình sự chỉ giúp xử lý triệu chứng tạm thời mà không giải quyết nguyên nhân cơ bản của vấn đề. Họ thúc đẩy sự hợp tác giữa các công ty phát triển Metaverse và chuyên gia để đảm bảo an toàn trong thế giới ảo là trách nhiệm doanh nghiệp.