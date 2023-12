Các nước trên thế giới đang sử dụng robot và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để tránh ảnh hưởng tiêu cực từ điều kiện thời tiết thất thường, giảm gánh nặng nhân lực và đảm bảo an ninh lương thực. Tại thành phố Compton, quận Los Angeles, tiểu bang California (Mỹ), một trang trại không có đất và con người, chỉ sử dụng robot, đã thu hút sự chú ý.

Trang trại này thuộc sở hữu của Công ty nông nghiệp Plenty và là ví dụ tiêu biểu về mô hình trồng trọt bằng robot mà không cần sự tham gia của con người. Mục tiêu của những trang trại "thông minh" này là giảm gánh nặng về nhân lực, tăng diện tích và năng suất cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực.

Quy trình sản xuất tại trang trại này hoàn toàn tự động, từ việc gieo hạt giống vào khay chứa đất thay vì sử dụng xơ dừa, đến việc chăm sóc cây non và thu hoạch. Các cây rau không tiếp xúc với đất, thuốc trừ sâu, hay bàn tay con người, giúp đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Toàn bộ quy trình nuôi trồng chỉ mất chưa đầy bốn tuần, giảm gấp 350 lần so với cánh đồng truyền thống, và tiêu thụ ít nước hơn 90%, không sử dụng thuốc trừ sâu.

Nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, đang đặt hy vọng vào "nông nghiệp thông minh" để giải quyết vấn đề già hóa nhân lực và thiếu hụt nông dân. Các trang trại thông minh này có thể bảo vệ cây trồng khỏi thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo nguồn cung lương thực ổn định.

Mô hình nông nghiệp sử dụng robot như trang trại Compton có tiềm năng tăng cường năng suất gấp 350 lần, chỉ sử dụng 10% lượng nước và không sử dụng thuốc trừ sâu. Đây có thể là một giải pháp để đối mặt với thách thức ngày càng tăng của việc đáp ứng nhu cầu lương thực trên toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh đất canh tác trở nên khan hiếm và dân số thế giới ngày càng tăng.