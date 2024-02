Người trẻ Việt Nam cách mạng hóa kinh doanh năng lượng xanh cho cư dân ASEAN

Được biết, do dân số đông và tỷ lệ đô thị hóa cao, nhu cầu về năng lượng trong khu vực ASEAN dự kiến sẽ tăng lên 3 lần so với năm 2020, trong đó ngành công nghiệp và giao thông là những ngành có lượng tiêu thụ lớn nhất. Để đáp ứng nhu cầu đó, 88% vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, như dầu, khí tự nhiên và than đá.

Tìm kiếm giải pháp thay thế, hai thanh niên đến từ Việt Nam, Huỳnh Hải Ngân và Nguyễn Trung Hiếu, đã đề xuất một giải pháp được gọi là GreenGrid trong Vòng chung kết Khu vực Cuộc thi ASEAN Data Science Explorers 2023 (ASEAN DSE). Nền tảng sáng tạo này là một thị trường ngang hàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại năng lượng xanh trực tiếp giữa các cá nhân và doanh nghiệp. Khát vọng của họ là thay đổi bối cảnh năng lượng ở Việt Nam cũng như mong muốn cách mạng hóa toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Giải pháp mà họ đưa ra là GreenGrid, cho phép mọi người và doanh nghiệp giao dịch năng lượng xanh trực tiếp và sử dụng ít nhiên liệu hóa thạch hơn trong khu vực.

Giải pháp GreenGrid được truyền cảm hứng bởi đợt hạn hán nghiêm trọng tại miền Bắc Việt Nam vào mùa hè năm 2023, khiến cho các nhà máy thủy điện phải ngừng hoạt động. Đợt hạn hán này ảnh hưởng đến 19 triệu người, gây ra sự gián đoạn trong sản xuất, giao thông và cung cấp điện, dẫn đến các tổn thất kinh tế hàng ngày vượt quá 1 tỷ USD. Sự tổn thương của hệ thống năng lượng đã giúp các bạn trẻ quyết định khám phá và đề xuất các giải pháp để đối phó với những thách thức cấp bách trong cơ sở hạ tầng năng lượng của Việt Nam và giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng sau đó.

Cụ thể, GreenGrid được thiết kế để khuyến khích bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà sản xuất năng lượng. Bằng cách này, GreenGrid có thể hướng tới các mục tiêu NetZero và tạo ra một tương lai năng lượng tích cực hơn.

Trong bài thuyết trình của mình, nhóm đã đề xuất một giai đoạn thử nghiệm cho GreenGrid được tiến hành tại Tp HCM, Singapore và Bangkok từ năm 2024 đến năm 2025 để kiểm tra tính khả thi. Từ việc xây dựng các khung pháp lý cho chính sách năng lượng, giá cả, tích hợp, trao đổi dữ liệu, giao thức truyền thông và bảo vệ người tiêu dùng. Nó cũng bao gồm bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu, mô hình kinh doanh bền vững, áp dụng các phương pháp tốt nhất và trình độ hiểu biết hoặc giáo dục cho người tiêu dùng.

"Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho mỗi công dân trong khu vực ASEAN trở thành một người tham gia tích cực trong lĩnh vực năng lượng và giúp mọi người, không chỉ là người tiêu dùng mà còn là các nhà sản xuất năng lượng, đóng góp vào mục tiêu Net Zero của ASEAN và thúc đẩy sự thay đổi tích cực về năng lượng. Chìa khóa cho sự thành công của sáng kiến của chúng tôi là kiến thức về năng lượng, sự chấp nhận và sự tham gia của công chúng. Sự giáo dục này là cần thiết để giúp xã hội chuyển từ người tiêu dùng năng lượng truyền thống thành người bán năng lượng tái tạo tích cực, và điều này đòi hỏi những thay đổi đáng kể trong hành vi và động lực, mà chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và khuyến khích." Đôi bạn Huỳnh Hải Ngân và Nguyễn Trung Hiếu cho biết.

Đánh giá về giải pháp này, Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc điều hành của Quỹ ASEAN, cho biết GreenGrid là một ví dụ về cách dữ liệu có thể được sử dụng để tìm ra những điểm yếu ở từng quốc gia và, với tư duy phản biện và phân tích, có thể tìm ra giải pháp tốt nhất. "Tất cả chúng ta đều có rất nhiều dữ liệu, nhưng chúng ta không biết cách phân tích hoặc sử dụng nó, và những kỹ năng phân tích này rất cần thiết đối với những người trẻ để trao cho họ nhiều cơ hội hơn để làm việc trong ngành công nghiệp. Đó là lý do tại sao Quỹ ASEAN và SAP đang làm việc trên những vấn đề quan trọng, bao gồm cả kiến thức về dữ liệu."

"Hợp tác với Quỹ ASEAN, SAP tự hào mang đến chương trình ADSE. Chương trình này kết hợp mục tiêu của chúng tôi là trao quyền cho những người trẻ, giúp họ chuẩn bị cho tương lai số hóa và đảm bảo rằng chúng tôi cũng trao quyền và cải thiện cuộc sống của những người dân ở Đông Nam Á, và giải quyết những thách thức về tính bền vững chúng ta đang gặp phải trên toàn thế giới bằng cách giúp giải quyết một số vấn đề của UNSDG (Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc). Sự tham gia tích cực của SAP là một minh chứng cho sự tận tụy của chúng tôi trong việc xây dựng quốc gia, bao gồm cả tại Việt Nam, nơi chúng tôi tập trung vào việc trang bị cho thanh niên những kỹ năng số hóa và phân tích dữ liệu cần thiết," Ông Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc điều hành của SAP Việt Nam chia sẻ.

GreenGrid giành vị trí thứ hai trong chương trình ASEAN Data Science Explorers 2023. Đây là một chương trình hợp tác giữa Quỹ ASEAN và SAP, được thành lập để trao quyền cho các doanh nghiệp xã hội khởi nghiệp do thanh niên và nhân tài trẻ ASEAN lãnh đạo nhằm tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích kinh tế toàn diện trong khu vực ASEAN.

Đại diện đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN bao gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã trình bày các đề xuất dựa trên dữ liệu được phát triển bằng SAP Analytics Cloud, một nền tảng dựa trên đám mây dành cho hoạt động kinh doanh thông minh, lập kế hoạch và phân tích dự đoán, giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt với nội dung được xây dựng sẵn và các kết nối dữ liệu mạnh mẽ.

Quỹ ASEAN và SAP đã hợp tác với nhau từ năm 2017 để triển khai chương trình và đã trao quyền cho hơn 71.000 sinh viên từ các trường đại học và trung học trên khắp Đông Nam Á. Họ cũng đã hợp tác với hơn 3.000 nhà giáo dục và 852 Viện giáo dục và học tập trên toàn châu Á, 228 trường trung học, và 149 tổ chức phi chính phủ. Chương trình này cũng ngày càng tiếp cận nhiều nhóm đối tượng hơn, bao gồm cả phụ nữ, với tỷ lệ tham gia đạt 54%.

Chương trình ASEAN SDE được phát triển thông qua các dự án đổi mới thể hiện sự sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và thành thạo trong việc sử dụng công nghệ. Khai thác công nghệ và tư duy sáng tạo sẽ tạo ra các Giải pháp Tập trung vào Tương lai thúc đẩy những cân nhắc về tính bền vững, tính đa dạng và tính toàn diện. ASEAN DSE cũng đã sẵn sàng trang bị cho thanh niên ASEAN những kỹ năng phân tích dữ liệu cần thiết để phát triển và cạnh tranh trong Cách mạng Công nghiệp 4.0.

