Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân chưa nghiệm thu PCCC đã hoạt động, nguy cơ mất an toàn lao động thường trực

Trong những năm qua, việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy (PCCC) được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm sát sao, đã có quá nhiều sự việc đau lòng và thiệt hại nặng nề về người và của do lơ là công tác này. Mới đây, ngay tại dự án nhà máy may xuất khẩu Minh Tân (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu về PCCC, thế nhưng chủ đầu tư vẫn đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Theo nguồn tin của phóng viên, Dự án nhà máy may xuất khẩu Minh Tân, tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC, nhưng chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động, bất chấp quy định của pháp luật.

Qua tìm hiểu của phóng viên, Dự án Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Wonjin F&C (chủ đầu tư) được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, tại Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 01/4/2020. Tiếp đến, ngày 28/9/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có Quyết định số 3484/QĐ-UBND, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (điều chỉnh lần thứ 2). Nội dung điều chỉnh thứ nhất điều chỉnh thành: “Quy mô đầu tư theo Giấy phép xây dựng số 1705/GPXD ngày 23/3/2023 do Sở Xây dựng cấp, cụ thể gồm 2 nhà xưởng (1 tầng, 6.000 m2/xưởng), nhà ăn ca (1 tầng, 1.444m2 ), nhà văn phòng điều hành (2 tầng, 480m2 ), nhà để xe công nhân (1 tầng, 1.796m2), nhà lò hơi (1 tầng, 360m2) và các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác”. Nội dung điều chỉnh thứ hai: Tiến độ dự án được điều chỉnh thành “hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động chậm nhất vào ngày 21/3/2024 (tương đương 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất trên thực địa)”.

Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân được đổi tên nhà đầu tư.

Chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhà máy đã hoạt động.

Ngày 18/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư (mã số dự án 5442243867) với nội dung: Nhà đầu tư Công ty TNHH Hug (đổi tên từ Công ty TNHH Wonjin F&C), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802397875 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/4/2016, đăng ký thay đổi lần ngày 28/6/2023. Địa chỉ trụ sở: Khu phố Thành Phú, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Tên dự án đầu tư: Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân. Mục tiêu dự án: Đầu tư dự án nhằm sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm may mặc, quần áo trẻ em, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quy mô đầu tư theo Giấy phép xây dựng số 1705/GPXD ngày 23/3/2023 do Sở Xây dựng cấp. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (khu đất thực hiện dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE 409493 ngày 21/3/2022). Diện tích sử dụng đất 31.999,2m2. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 60 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Minh Tân cho biết: Sau khi phát hiện nhà máy hoạt động xã đã báo cáo lên UBND huyện, huyện cũng đã cử đoàn xuống kiểm tra.

Còn đại diện UBND huyện Vĩnh Lộc cho hay: “Ngay khi nhận được thông tin chúng tôi cùng với công an huyện kiểm tra, qua đó đề nghị công ty sớm hoàn thiện các hồ sơ và yêu cầu công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”.