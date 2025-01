Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Từ ngày 28 đến 30/6/2024, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”. Chương trình do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (C04) - Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.