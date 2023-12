Nhiều Startup Blockchain tại Việt Nam tiềm ẩn rủi ro bảo mật

Bà Đỗ Hải Anh, đại diện Cục An toàn thông tin, tại họp báo ngày 7/12. Ảnh: Thảo Anh.

Hiện nay, Cục An Toàn Thông Tin đánh giá rằng nhiều startup hoạt động trong lĩnh vực blockchain và tài chính phi tập trung tại Việt Nam chưa đủ nhận thức về quan trọng của bảo mật thông tin.

Bà Hải Anh trình bày ví dụ về dự án Kyber Network bị tấn công hồi tháng trước, và đánh giá rằng sự cố này đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, tài sản và uy tín của công ty.

"Các vấn đề về an toàn thông tin trong lĩnh vực startup nói chung và đặc biệt là trong lĩnh vực startup blockchain và các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính phi tập trung vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro," đại diện của Cục An Toàn Thông Tin nói.

Dựa trên đánh giá về các cuộc tấn công, Cục An Toàn Thông Tin chỉ ra hai vấn đề mà các startup thường phải đối mặt. Thứ nhất, họ chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của an toàn thông tin và an ninh mạng, cũng như chưa có quy trình, phương án kỹ thuật, và chính sách bảo mật rõ ràng. Thứ hai, trong quá trình phát triển dịch vụ và ứng dụng blockchain, nhiều sản phẩm vẫn được triển khai mà không giải quyết các lỗ hổng về an toàn thông tin, tạo cơ hội cho tin tặc khai thác.

Để giảm thiểu rủi ro, Cục An Toàn Thông Tin khuyến nghị các startup trong lĩnh vực blockchain và tài chính phi tập trung nên hoàn thiện quy trình, phương án kỹ thuật và chính sách bảo mật cho hệ thống của mình. Họ cũng đề xuất triển khai biện pháp theo dõi và giám sát định kỳ để phát hiện kịp thời các lỗ hổng bảo mật. Đồng thời, Cục lưu ý rằng các startup cần phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu về an toàn thông tin và an ninh mạng, cũng như nâng cao nhận thức về an ninh thông tin cho nhân viên của mình.

"Các startup Việt Nam có thể nghiên cứu triển khai thêm các giải pháp bảo hiểm để giảm thiểu thiệt hại đối với doanh nghiệp trong trường hợp bị tấn công khai thác các lỗ hổng bảo mật," đại diện của Cục An Toàn Thông Tin chia sẻ.