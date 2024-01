Nhiều "Thành phố Ma" dự kiến xuất hiện rộng khắp nước Mỹ

Một con phố ở thành phố Jackson, bang Mississippi, Mỹ - Ảnh: SCI AM.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Chicago ở Illinois, và cho biết gần một nửa trong số khoảng 30.000 thành phố lớn nhỏ ở Mỹ sẽ phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng trong khi các thành phố ở khu vực phía Nam và phía Tây nước Mỹ đang ghi nhận sự gia tăng dân số, một số thành phố lớn ở vùng Đông Bắc và Trung Tây đang mất dần dân số. Cụ thể, các thành phố ở các bang Alabama, Georgia và Tennessee đang gặp phải sự giảm dân số mạnh mẽ.

Các thành phố như Cleveland (Ohio), Buffalo (New York) và Pittsburgh (Pennsylvania) được dự kiến sẽ chứng kiến mức giảm dân số từ 12 - 23% vào năm 2100. Đồng thời, các thành phố như Louisville (Kentucky), New Haven (Connecticut) và Syracuse (New York) cũng đang bắt đầu có dấu hiệu của sự giảm dân số.

Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân của sự giảm dân số có thể là do ảnh hưởng của dân số già, sự biến đổi trong nền kinh tế, thu nhập hộ gia đình, và khả năng tiếp cận giao thông, cũng như những vấn đề như biến đổi khí hậu. Các thành phố đô thị ở vùng Đông Bắc và Trung Tây, đặc biệt là những nơi có thu nhập hộ gia đình thấp, có thể đối mặt với thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng.

Nghiên cứu cũng chú ý đến tác động của nhập cư đến tình trạng dân số đô thị trong một số khu vực. Các thành phố nhỏ như Long Island ở New York và khu vực xung quanh Chicago, mặc dù đang trải qua giảm dân số, có thể tăng trưởng trong dài hạn nhờ vào động lực từ dân nhập cư.