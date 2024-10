Quốc hội thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, chủ trì cuộc họp khẳng định sự cần thiết có Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma tuý trong thời gian tới, đồng thời đề nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến trên cả 3 lĩnh vực giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma tuý trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 nhằm bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, bền vững của Chương trình.

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt những nội dung chính của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030. Đại tướng khẳng định sự cần thiết xây dựng Chương trình mục tiêu trên cơ sở thực tiễn áp lực tình hình ma tuý trên thế giới, khu vực và trong nước ngày càng phức tạp, khó lường làm tăng nguy cơ đe doạ sức khoẻ nhân dân, giống nòi, an ninh, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệpn phát triển kinh tế văn hoá xã hội của đất nước. Chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trì và toàn dân kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma tu; phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma tuý từ sớm, từ xa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý; bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma tuý, hỗ trợ can thiệp y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng của Chương trình; từng bước làm giảm bền vững số người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý; góp phần chăm sóc, bảo vệ tốt hơn quyền con người, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Chương trình đề xuất 9 Dự án theo 03 lĩnh vực giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma tuý.

UBXH của Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ trong quá trình xây dựng Chương trình, đồng thời đánh giá hồ sơ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu. Thành viên UBXH của QUốc hội thể hiện sự thống nhất cao đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình của Chính phủ, đồng thời nêu một số vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý, điều hành Chương trình, nguồn vốn, cơ chế tài chính… nhằm bảo đảm Chương trình thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

Bộ Công an tiếp thu các ý kiến của thành viên UBXH, trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành để xây dựng Chương trình, tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, báo cáo QH xem xét, thông qua trong kỳ họp thứ VIII Quốc hội khoá XV.