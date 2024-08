realme trình làng công nghệ sạc siêu âm 320W

Được biết, công nghệ sạc SUPERSONIC 320W đạt được những đột phá chưa từng có về công suất, độ an toàn và hiệu quả, đưa công nghệ sạc nhanh lên một tầm cao mới mang đến trải nghiệm chưa từng có cho người dùng trên toàn cầu.

Còn nhớ trước đây realme đã từng giới thiệu công nghệ 240W trên sản phẩm Flagship GT3 vào tháng 2 năm 2023. Công nghệ tiên phong này cung cấp công suất sạc nhanh nhất thế giới là 320W, đạt được kỳ tích mang tính kỷ nguyên, giúp sạc đầy điện thoại thông minh chỉ trong 4 phút 30 giây.

Kết quả này của realme đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Công nghệ mang tính cách mạng này sẽ giúp tái định nghĩa trải nghiệm sạc nhanh cho điện thoại thông minh, giúp rút ngắn thời gian sạc xuống chỉ còn tính theo phút, mang lại sự tiện lợi và nâng cao cuộc sống hàng ngày cho người dùng.

Có thể nói trong nhiều năm qua, ngành công nghiệp di động đã phải vật lộn với nhiệm vụ dường như bất khả thi, đó là tạo ra sự cân bằng phù hợp giữa công suất cao, kích thước nhỏ gọn và đảm bảo sạc nhanh và an toàn. Sạc siêu âm 320W tận dụng các công nghệ tiên phong sẽ giúp giải quyết toàn diện các trở ngại này.

realme cũng giới thiệu một loại pin gập mang tính cách mạng, đạt dung lượng ấn tượng 4420mAh. Loại pin 4 cell này được kết hợp bởi 4 cell riêng lẻ có thể sạc đồng thời. Đây cũng là loại pin điện thoại thông minh 4 cell đầu tiên trên thế giới, cho phép tốc độ sạc nhanh hơn trong khi vẫn duy trì kiểu dáng đẹp mắt, vừa vặn với điện thoại thông minh. Với sự tiến bộ này, realme đang định nghĩa lại những gì người dùng có thể mong đợi từ hiệu suất và kiểu dáng pin.

Bên cạnh đó realme còn cung cấp các giải pháp an toàn tuyệt đối, giải quyết mối lo ngại về an toàn của người dùng đối với việc sạc công suất cao với biến áp điện áp AirGap- biến áp đầu tiên trong ngành mang lại sự an tâm. Được cung cấp năng lượng bởi một loạt các cải tiến được cấp bằng sáng chế, biến áp này cực kỳ nhỏ gọn, có kích thước nhỏ hơn đầu ngón tay. Nó giảm điện áp xuống chỉ còn 20V để bảo vệ pin trong khi vẫn duy trì hiệu suất chuyển đổi và quản lý nhiệt đặc biệt, cho phép Sạc siêu âm 320W đạt được hiệu suất năng lượng ấn tượng khoảng 98%.

Bộ sạc Sạc siêu âm 320W có công suất đáng kinh ngạc là 3,3W trên một centimet khối. Vượt qua chuẩn mực mà công nghệ sạc 240W trước đó, mà vẫn duy trì kích thước tương tự như bộ sạc 240W. Nhờ đó mà công nghệ này có thể mang đến khả năng tương thích kinh ngạc cho tất cả các thiết bị di động hiện nay. Với đầu ra USB-C kép để sạc nhanh đồng thời 150W cho điện thoại realme và 65W cho máy tính xách tay tương thích.

Viên pin gập đầu tiên trên thế giới giúp điện thoại vẫn giữ được tính thời thượng và đáp ứng được nhu cầu sạc nhanh cũng như an toàn cho người dùng

Ngoài sạc nhanh, realme cũng tự hào khai phá 6 công nghệ mới trên ba lĩnh vực chính, đó là AI, Hiệu suất và Hình ảnh.

Đầu tiên là nút trạng thái rắn đầu tiên trong ngành: được thiết kế để vận hành liền mạch, trải nghiệm các điều khiển xúc giác trực quan cho phép thu phóng tức thời và chụp nhanh, biến điện thoại của bạn thành máy ảnh chuyên dụng.

Màn hình luôn là một trong những thách thức với realme, nhưng với màn hình chống phản chiếu đầu tiên trên thế giới, lấy cảm hứng từ cấu trúc của mắt bướm đêm. Màn hình sáng tạo này giảm thiểu phản xạ tới 80%, mang lại kết cấu giống như giấy để xem thoải mái ngay cả dưới ánh sáng mặt trời chói chang. Người dùng có thể đạt được khả năng hiển thị rõ ràng ở mức độ sáng thấp hơn, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng.

Công nghệ AI Motion Picture của realme, được hỗ trợ bởi NEXT AI, sẽ giúp tái hiện những kỷ niệm đáng trân trọng của bạn bằng cách biến một hình ảnh duy nhất thành video 25 khung hình động, làm sống lại những câu chuyện ẩn giấu trong những bức ảnh cũ và biến những khoảnh khắc tĩnh thành những câu chuyện sống động.

Với game thủ, realme cũng nâng cao trải nghiệm với AI Gaming Super Resolution, tận dụng AI trên thiết bị để mang lại hình ảnh mượt mà, trong trẻo đồng thời giảm tải sự vận hành cho chipset. 4D Game Vibration nâng cao cung cấp phản hồi xúc giác có thể tùy chỉnh cho hơn một trăm hành động trong trò chơi. Ngoài ra, với realme Holo Audio, bạn có thể điều chỉnh vị trí âm thanh để đảm bảo cảnh báo cuộc gọi đến không làm gián đoạn sự tập trung chơi game của bạn, giúp bạn đắm chìm trong từng khoảnh khắc.

Bằng cách kết hợp đổi mới công nghệ với hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng, realme cam kết tạo ra các sản phẩm hiệu suất cao giúp nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ và người dùng, biến những công nghệ đặc biệt tưởng chừng vượt quá mong đợi của họ thành vũ khĩ tối thượng phổ biến cho người trẻ trên toàn cầu