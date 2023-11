Samsung năm thứ 4 liên tiếp lọt Top 5 thương hiệu tốt nhất toàn cầu

Vinh danh là một trong “Top 5 thương hiệu Toàn cầu” năm thứ 4 liên tiếp là minh chứng cho những nỗ lực đó của Samsung. Giải thưởng được tổ chức bởi công ty tư vấn thương hiệu toàn cầu Interbrand. Trong danh sách “Thương hiệu toàn cầu tốt nhất” (Best Global Brands) do Interbrand công bố năm nay, giá trị thương hiệu của Samsung đạt 91,4 tỷ USD và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, giá trị thương hiệu của Samsung tăng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của hãng trong năm 2023, mặc cho nhu cầu trong lĩnh vực CNTT của toàn cầu bị trì trệ bởi suy thoái kinh tế. Cụ thể, các yếu tố tác động tích cực đến đánh giá của Samsung Electronics bao gồm:

Trải nghiệm khách hàng được cải thiện nhất quán trên toàn công ty dựa trên chiến lược “One Samsung”. Mức độ kết nối ngày càng gia tăng và trải nghiệm chơi game nâng cao với danh mục sản phẩm đa dạng và ứng dụng SmartThings. Vai trò dẫn đầu của công ty trong các công nghệ tiên tiến như 6G, trí tuệ nhân tạo (AI), ô tô, thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Liên tục hành động nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo ESG thông qua các hoạt động có ý thức về môi trường trên tất cả các dòng sản phẩm.

Chia sẻ về giải thưởng danh giá này, YH Lee, Chủ tịch Văn phòng Marketing Toàn cầu tại Samsung Electronics cho biết: “Nhờ có sự ủng hộ của khách hàng trên toàn thế giới, giá trị thương hiệu của Samsung Electronics tiếp tục tăng trưởng ổn định bất chấp môi trường kinh doanh đầy biến động. Chúng tôi sẽ luôn phấn đấu trở thành thương hiệu được khách hàng yêu mến thông qua việc tiên phong đổi mới công nghệ đột phá, tạo ra những trải nghiệm đầy ý nghĩa và tiếp tục theo đuổi sự phát triển bền vững trong tương lai.”

SmartThings, gaming và những cải tiến đáng chú ý trong ngành đã thúc đẩy giá trị thương hiệu của Samsung.

Được biết, cuối năm ngoái, Samsung Electronics đã cho thành lập Trung tâm Direct-to-Consumer (D2C) thuộc Văn phòng Marketing Toàn cầu để cung cấp trải nghiệm tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến cho người dùng. Công ty cũng xây dựng Trung tâm CX-MDE, nơi chịu trách nhiệm nâng cao trải nghiệm đa thiết bị nhằm tăng cường sự kết hợp giữa các sản phẩm và cải thiện trải nghiệm chung của khách hàng.

Đồng thời, các quan hệ hợp tác cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá trị thương hiệu của Samsung trong năm qua. Cụ thể, dựa trên nền tảng cung cấp trải nghiệm kết nối thông minh SmartThings, Samsung đã và đang tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các thương hiệu khác để mở ra kết nối không chỉ các sản phẩm của Samsung mà còn các thiết bị khác của bên thứ ba. Ngoài ra, mối quan hệ hợp tác với nhiều công ty khác nhau trong các lĩnh vực sản phẩm như di động, máy tính bảng, TV, PC và màn hình, sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm chơi game tối ưu nhất.

Samsung tiếp tục đầu tư vào các công nghệ tương lai hàng đầu như 5G/6G, AI và ô tô, nhằm hỗ trợ và trao quyền cho người dùng trong tương lai. Trong lĩnh vực bán dẫn, công ty đã được công nhận nhờ những cải tiến tiên phong trong ngành như DRAM DDR5 12nm và đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp triển vọng như AI, ô tô và thiết bị di động tiên tiến.

ESG đã trở thành điểm nhấn quan trọng khi những hoạt động có ý thức môi trường của công ty đang tạo ra nhiều tác động tích cực. Những nỗ lực của Samsung trong việc phát triển bền vững bao gồm: Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế như nhựa từ lưới đánh cá bỏ đi, thủy tinh và nhôm trên dòng Galaxy S23 và Galaxy Z Flip5 và Fold5, điều khiển TV từ xa sử dụng pin mặt trời, hay chương trình hợp tác với Patagonia trong sản xuất Bộ lọc Less Microfiber™ cho máy giặt, cũng như việc mắt chế độ năng lượng AI trong SmartThings Energy.

Ở mảng di động, Samsung đã có nhiều cải tiến trong hệ thống camera của dòng Galaxy S23 dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Khởi động chiến dịch “Nhập Hội Linh Hoạt” (Join the Flip Side) và duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực điện thoại màn hình gập. Củng cố vị thế trong ngành game thông qua sự hợp tác với các đối tác game hàng đầu ngành nhằm tối ưu hóa hiệu suất chơi game trên các thiết bị Galaxy. Và không ngừng nâng cao trợ năng trên các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả tính năng “Âm thanh môi trường” trên Galaxy Buds. Bên cạnh ứng dụng Samsung Global Goals (Mục tiêu Toàn cầu Samsung) nhằm kết nối cộng đồng Galaxy và hướng dẫn họ hoàn thành các Mục tiêu Toàn cầu

Ở lĩnh vực mạng kết nối, Samsung cũng tiên phong đổi mới mạng 5G với vai trò lãnh đạo kỹ thuật hàng đầu như Mạng truy cập vô tuyến ảo hóa 5G (vRAN) và Open RAN. Củng cố vị thế trong ngành công nghiệp 5G thông qua quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà khai thác viễn thông hạng 1 toàn cầu. Và tích cực truyền thông các yếu tố bền vững trong công nghệ mạng 5G của Samsung

Trong ngành hàng hiển thị, Samsung tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường toàn cầu thông qua những cải tiến sản phẩm liên tiếp, bao gồm Neo QLED 8K và Micro LED. Cũng như tăng cường vị thế trong ngành game với các sản phẩm cải tiến như Odyssey Ark, Samsung Gaming Hub và hợp tác với các dịch vụ phát trực tuyến game hàng đầu trên thế giới. Và cải thiện trợ năng với Chế độ Relumino và quan hệ hợp tác với RNIB (Viện Hoàng gia dành cho người mù quốc gia)

Ở ngành hàng thiết bị gia dụng, ngoài việc duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu trong các danh mục thiết bị gia dụng chính như tủ lạnh và máy giặt. Samsung còn nâng cao trải nghiệm người dùng xuyên suốt vòng đời sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về khách hàng. Samsung cũng đồng thời giới thiệu vai trò mới của thiết bị gia dụng với các sản phẩm Bespoke và giành được Giải thưởng Sáng tạo tại CES, Giải thưởng Thiết kế iF, và các giải thưởng danh giá khác.

Trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn, samsung mang đến những cải tiến tiên phong trong ngành như DRAM DDR5 12nm và củng cố vị trí dẫn đầu thị trường. Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng cao như AI và ô tô, và mở rộng ứng dụng Exynos vào thiết bị đeo và 5G. Việc nâng cao độ tin cậy với cảm biến ISOCELL trên các smartphone cao cấp từ các nhà sản xuất quan trọng cũng như không ngừng tăng cường truyền thông về ESG cũng là một trong những nỗ lực của Samsung trong suốt năm qua.