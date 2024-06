Samsung ra mắt giải pháp “Galaxy For Work”

Trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm An toàn không gian mạng Việt Nam 2024, Samsung đã chính thức ra mắt giải pháp “Galaxy For Work”, mang tới một hệ sinh thái bảo mật và linh hoạt cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Đây là hệ sinh thái mở, bao gồm các thiết bị và giải pháp chuyên biệt, nhằm hướng đến tối ưu quy trình, tăng cường bảo mật và nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp.

Trước đó, Samsung đã tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ với 1,440 doanh nghiệp tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương để tìm ra những bất cập mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình tìm kiếm một giải pháp vừa bảo mật, vừa linh hoạt, nhưng vẫn đảm bảo thúc đẩy tiến trình số hóa và tối ưu hiệu suất.

Từ đó, Samsung đã phát triển "Galaxy For Work", bao gồm những thiết bị và giải pháp chuyên biệt nhằm đem đến một hạ tầng công nghệ phù hợp dành cho các doanh nghiệp. Ông Ian Chong, Giám đốc Khu vực kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Samsung cho biết: "Galaxy For Work của Samsung mang đến cho các doanh nghiệp một hệ sinh thái mở, gồm các giải pháp an toàn, linh hoạt được tối ưu cho từng nhu cầu riêng biệt, tạo ra không gian tự do và sự tự tin cần thiết để doanh nghiệp đứng vững trên thương trường cạnh tranh hiện nay."

Anh Đinh Trọng Du phát biểu tại Hội thảo.

Đại diện cho khối Khách hàng Doanh nghiệp thuộc ngành hàng Thiết bị Di Động Samsung, ông Đinh Trọng Du đã có bài phát biểu tại Hội thảo và Triển lãm An toàn không gian mạng Việt Nam 2024, ông nói: "Samsung thấu hiểu những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt trong thời đại chuyển đổi số này. Do vậy, "Galaxy For Work" vừa là lời giải để hạn chế “thời gian chết” trong sản xuất, tránh sụt giảm doanh thu hay các chi phí cơ hội khác, vừa là minh chứng cho những nỗ lực của Samsung trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp suốt thời gian qua.”

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật di động và số hóa, Samsung đã phát triển một hệ sinh thái mở dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau vào khả năng hợp tác. Sử dụng mã nguồn mở Android, hệ sinh thái Galaxy cho phép các nhà cung cấp, nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và nhà phát triển chung tay biến ý tưởng thành hiện thực; đồng thời cũng giúp các tên tuổi đầu ngành có thể hợp tác với nhau để nâng cao năng suất, củng cố hiệu quả hoạt động.

Việc mở rộng hệ sinh thái không hề tạo lỗ hổng bảo mật, ngược lại còn giúp xây dựng một hệ thống bảo mật mạnh mẽ hơn, với nhiều giải pháp đa dạng hơn. Với mạng lưới hợp tác này, các doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào mục tiêu quan trọng thông qua Samsung Knox - một mô hình tổ chức hiệu quả và kết nối thiết bị liền mạch cùng với khả năng quản lý dễ dàng chỉ trong một giải pháp duy nhất, được các chính phủ trên toàn thế giới tin cậy.

Ngoài ra, để tối ưu trải nghiệm với các thiết bị đa năng, Samsung đã liên tục cung cấp các giải pháp Galaxy đa năng thúc đẩy các doanh nghiệp dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu riêng. Từ những thiết bị Phiên bản Doanh nghiệp tân tiến cho đến dòng thiết bị siêu bền chuẩn quân đội, kết hợp với Samsung Knox và các phụ kiện B2B… Tất cả đều sở hữu khả năng vận hành từ xa liền mạch và tùy chỉnh dễ dàng cho từng lĩnh vực khác nhau.

Nói về Samsung Knox,hệ thống bảo mật toàn diện theo thời gian thực hàng đầu thế giới, Samsung luôn tự tin rằng có thể giám sát công đoạn sản xuất của từng bộ phận, bắt đầu từ bộ vi xử lý. Từ đó, các tổ chức sẽ được bảo mật chặt chẽ, nhờ vào phần cứng bảo mật và phần mềm cô lập được tích hợp trên toàn bộ sản phẩm và chuỗi cung ứng của Samsung, mang đến trải nghiệm di động được bảo vệ ở mọi cấp độ, từ vi xử lý cho đến các ứng dụng. Có thể nói, đây là một chuỗi cung ứng được bảo mật chặt chẽ, giúp ngăn chặn hiệu quả các nỗ lực truy cập trái phép vào thiết bị Galaxy, từ đó mang đến cho người dùng một sản phẩm đáng tin cậy.

Với Samsung Knox, hệ thống bảo mật theo thời gian thực, Samsung sẽ giúp thiết bị chống lại phần mềm độc hại và các cuộc tấn công dữ liệu. Các nỗ lực truy cập trái phép hoặc sửa đổi vùng lõi của thiết bị Galaxy sẽ được ngăn chặn kịp thời, từ đó giúp đảm bảo an toàn cho thông tin của người dùng.

Đồng thời, Bảng điều khiển Bảo mật & Quyền riêng tư của Samsung cũng cho phép người dùng có cái nhìn bao quát về dữ liệu của mình, cũng như được minh bạch về các hoạt động và có quyền kiểm soát đối với những gì diễn ra. Nếu người dùng được quyền kiểm soát và minh bạch với dữ liệu cá nhân, thì các doanh nghiệp cũng có thể xác định điều gì đang xảy ra với dữ liệu của mình mà không lo xâm phạm đến quyền riêng tư của nhân viên, nhờ vào các công cụ như Bảng điều khiển Bảo mật & Quyền riêng tư, hay Trình quản lý quyền.