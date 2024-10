Snapchat for Business ra mắt tại Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận 850 triệu người dùng toàn cầu

Snapchat for Business (Quảng cáo trên Snapchat dành cho Doanh nghiệp) chính thức ra mắt Việt Nam, mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận hơn 850 triệu người dùng trẻ tuổi trên toàn cầu. Với sự hợp tác chiến lược giữa Snap Inc. và MediaDonuts by Aleph, giải pháp quảng cáo toàn phễu này hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ thương mại xuyên biên giới.

Quang cảnh lễ ra mắt giải pháp Snapchat for Business (Quảng cáo trên Snapchat dành cho Doanh nghiệp).

Với các công cụ quảng cáo hiện đại, giải pháp Snapchat for Business giúp các doanh nghiệp, thương hiệu, và nhà tiếp thị ở Việt Nam tiếp cận đối tượng khách hàng trẻ tuổi trên toàn thế giới thông qua nền tảng Snapchat, từ đó thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.

Ông Ajit Mohan, Chủ tịch Snap Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: Snapchat là nền tảng nhắn tin và chia sẻ hình ảnh, video phổ biến hàng đầu thế giới. Nền tảng giúp người sử dụng thắt chặt mối quan hệ bạn bè, gia đình, và thế giới xung quanh một cách chân thực nhất.

Với hơn 850 triệu người dùng mỗi tháng và 432 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày, Snapchat được đánh giá là nền tảng hạnh phúc nhất, với 92% người dùng cho biết sử dụng nền tảng này khiến họ cảm thấy tích cực và hạnh phúc hơn so với khi sử dụng các nền tảng xã hội khác.

Snapchat đang tiếp cận 90% thanh thiếu niên từ 13-34 tuổi tại hơn 25 quốc gia, trong đó có những thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ. Với một lượng lớn người dùng trẻ trung, năng động, Snapchat là cầu nối lý tưởng để các thương hiệu Việt Nam tiếp cận với giới trẻ trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, cộng đồng người dùng Gen Z và Millennial trên Snapchat có sức mua mạnh mẽ. Tại Mỹ, thế hệ Snapchat có sức chi tiêu tùy ý lên đến 2,2 nghìn tỷ USD1. 61% người dùng Snapchat cho biết bạn bè và gia đình là yếu tố quan trọng nhất tác động đến quyết định mua sắm của họ. Ngoài ra, thống kê cho thấy 75% người dùng tin rằng công nghệ Thực tế ảo tăng cường (AR) trên Snapchat góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm và tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn giữa người tiêu dùng và các thương hiệu.

Ông Ajit Mohan, Chủ tịch Snap Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: có thể dễ dàng kết nối nhóm đối tượng khó tiếp cận nhưng có mức độ tương tác cao trên Snapchat từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Ajit Mohan, Chủ tịch Snap Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: “Việc ra mắt Snapchat for Business tại Việt Nam mang đến cơ hội thú vị giúp các doanh nghiệp tại đây có thể dễ dàng kết nối nhóm đối tượng khó tiếp cận nhưng có mức độ tương tác cao trên Snapchat từ khắp nơi trên thế giới. Với các định dạng quảng cáo sáng tạo và lượng người dùng lớn của Snapchat, chúng tôi cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế.”

Snapchat for Business tạo ra những đột phá nhờ vào việc tối ưu hóa và công cụ tự động hóa hiệu suất thông minh của Snap.

Giải pháp Snapchat for Business trang bị cho doanh nghiệp những công cụ tối ưu để xây dựng trải nghiệm khách hàng liền mạch, từ giai đoạn nhận biết đến giai đoạn chuyển đổi. Với các tính năng như Takeovers (Quảng cáo xuất hiện ngay khi người dùng khởi động ứng dụng), Reach & Frequency (Phạm vi tiếp cận & Tần suất hiển thị), quảng cáo AR (thực tế ảo) và dynamic product ads (quảng cáo động), Snapchat for Business giúp các thương hiệu tiếp cận và tương tác hiệu quả với khách hàng ở mọi giai đoạn của phễu tiếp thị - từ giai đoạn khám phá, cân nhắc đến quyết định mua hàng.

Các công cụ của Snapchat được thiết kế để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch thông qua việc xây dựng nền tảng vững chắc, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh. Thêm vào đó, dynamic ads (quảng cáo hiển thị linh động) sẽ nâng cao tính phù hợp của nội dung quảng cáo trên quy mô lớn bằng khả năng hiển thị chính xác sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng đang tìm kiếm. Các tính năng tự động hóa và tối ưu hóa giúp nhà quảng cáo và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu, mang lại hiệu quả cao hơn.

Ông Pieter-Jan de Kroon, Giám đốc Điều hành MediaDonuts by Aleph: việc cung cấp các giải pháp quảng cáo mạnh mẽ của Snap và dịch vụ hỗ trợ toàn diện, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế để đạt được tăng trưởng.

Tại Việt Nam, MediaDonuts by Aleph là đại diện độc quyền của Snap Inc., thông qua hợp tác chiến lược giữa hai bên. MediaDonuts by Aleph sẽ cung cấp các giải pháp quảng cáo của Snapchat cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Snapchat for Business tại Việt Nam tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, trò chơi điện tử, và du lịch, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường và đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Ông Pieter-Jan de Kroon, Giám đốc Điều hành MediaDonuts by Aleph, chia sẻ: “Là đại diện độc quyền của Snap, chúng tôi vui mừng góp phần đưa giải pháp quảng cáo Snapchat Ads đến Việt Nam. Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử và ứng dụng di động. Chúng tôi hướng đến việc hỗ trợ và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc cung cấp các giải pháp quảng cáo mạnh mẽ của Snap và dịch vụ hỗ trợ toàn diện, giúp họ tiếp cận thị trường quốc tế và vượt qua giới hạn địa lý để đạt được tăng trưởng."