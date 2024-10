STEAMese Festival 2024: Cơ hội giúp sinh viên tiếp cận đổi mới trong công nghệ thế giới

Chương trình do tổ chức STEAM for Vietnam phối hợp cùng UNICEF Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Scratch Foundation và Đại học Bách khoa Hà Nội đồng tổ chức.

Lễ hội khuyến khích giáo dục STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) một cách toàn diện từ sớm, giúp thế hệ trẻ phát triển các kỹ năng quan trọng trong một thế giới công nghệ không ngừng thay đổi.

STEAMese Festival năm 2024 sẽ bao gồm các hoạt động như Mê cung Lập trình, Vương quốc Trí tuệ Nhân tạo và Thành phố Robotics – những thử thách được thiết kế để khơi dậy khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và tinh thần hợp tác. Ngoài chuỗi các hoạt động cho học sinh như cuộc thi Scrimmage Robotics VEX IQ, Khám phá Thế giới năm 3000 với Octostudio, Thử thách gắp thú Capy siêu ngầu,…; chương trình còn có nhiều hoạt động dành cho giáo viên, như: Tọa đàm Đạo đức khi sử dụng AI và Sử dụng AI có trách nhiệm trong giáo dục, Showcase Train the Trainers 2024 – Tích hợp Gen AI vào lớp học, Workshop Be Internet Awesome – Em an toàn hơn cùng Google, Sức khỏe tinh thần tích cực trong Thời đại công nghệ và Mạng xã hội,… Các hoạt động này nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng liên ngành cần thiết để giải quyết các thách thức toàn cầu trong tương lai.

Qua đó, giúp các em học cách giải quyết vấn đề, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. Những hoạt động này nhấn mạnh các kỹ năng thiết yếu để chuẩn bị cho một tương lai bền vững và bình đẳng hơn.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đang định hình lại thế giới việc làm, kỹ năng cần có của thế hệ trẻ đã thay đổi đáng kể. Giáo dục STEAM, với sự hỗ trợ của AI, mang đến cách tiếp cận năng động, tập trung vào kỹ năng thực hành và tư duy liên ngành, giúp các em thích nghi và phát triển trong môi trường đầy phức tạp.

Sự kiện quy tụ hàng ngàn trẻ em, thanh thiếu niên, phụ huynh và giáo viên để khám phá sức mạnh của giáo dục STEAM dành cho thế hệ trẻ.

Bà Tara O’Connell, Trưởng Bộ phận Giáo dục của UNICEF Việt Nam, chia sẻ: Giới trẻ hiện nay đang lớn lên trong bối cảnh đầy biến động với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khủng hoảng khí hậu và tình trạng thất nghiệp gia tăng sau đại dịch COVID-19. Chính phủ và doanh nghiệp trong khu vực ASEAN đều nhận ra sự thiếu hụt nghiêm trọng về kỹ năng STEAM. Nhiều nhà tuyển dụng cũng nhận thấy các kỹ năng như giải quyết vấn đề, giao tiếp và tư duy sáng tạo đang thiếu hụt ở thế hệ trẻ.

“Do đó, việc đầu tư vào giáo dục STEAM là ưu tiên hàng đầu, và UNICEF cam kết thúc đẩy sự bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục này cho cả nam và nữ”, bà Tara cho biết.

Giáo dục STEAM không chỉ trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai, mà còn giúp các em phát triển khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và kiên trì - những yếu tố quan trọng cho sự phát triển cá nhân và học tập suốt đời. STEAM cũng phá bỏ các rào cản về giới, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các em, đặc biệt là những nhóm yếu thế.

Thứ trưởng Bộ GĐ&ĐT Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tổ chức khai mạc sự kiện STEAMese Festival 2024.

Đại diện Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Mary Beth Polley, nhận định: "Không chỉ là một sự kiện, Lễ hội STEAM tôn vinh tài năng đặc biệt của các giáo viên hướng đến mục tiêu định hướng hàng ngàn thanh thiếu niên Việt Nam theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Bằng cách tăng cường giáo dục và đổi mới, chúng tôi sẽ đồng hành với Việt Nam phát triển lực lượng lao động chất lượng cao”.

TS. Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập STEAM for Vietnam, chia sẻ: "STEAMese Festival 2024 không chỉ là lễ hội mà còn là dấu mốc đánh dấu một chương mới với STEAM 2.0. Thông qua đây góp phần trao quyền cho giáo viên và truyền cảm hứng cho học sinh trở thành những nhà đổi mới của tương lai, giúp đặt nền móng để thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.

Sự kiện không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục truyền thống và kỹ năng thời đại mới, mà còn mở ra cơ hội để các em học hỏi thông qua các hoạt động thực hành và tư duy sáng tạo, hướng đến việc tạo ra một thế hệ lãnh đạo, nhà sáng tạo và công dân toàn cầu mới.