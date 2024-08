Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Ảnh: UBKT Trung ương cung cấp.

Sáng 8-8, tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Hồng Văn sinh năm 1976.

Ông từng trải qua các chức vụ phó chính ủy, phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Bí thư sau đó đã quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.