Thủy điện Hủa Na giảm lợi nhuận nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng cao

Mặc dù sản lượng điện giảm, doanh thu giảm, tuy nhiên ở hạng mục "Chi phí quản lý doanh nghiệp" của Thủy điện Hủa Na lại tăng 6,40 tỷ đồng.

Trong báo cáo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na đã giải thích rằng do lượng nước về hồ giảm dẫn đến sản lượng điện thấp, từ đó làm giảm doanh thu. Tuy nhiên, có sự tăng cao đáng kể trong hạng mục "Chi phí quản lý doanh nghiệp" so với cùng kỳ.

Số liệu cho biết rằng lượng nước về hồ bình quân trong quý IV giảm 17,17% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến giảm sản lượng điện. Do đó, doanh thu quý IV/2023 giảm và chỉ đạt 228,65 tỷ đồng, thấp hơn 8,76 tỷ đồng so với quý III/2023.

Trong khi đó, tổng chi phí quý IV/2023 tăng 13,34 tỷ đồng, tương ứng với sự tăng 10,56%. Chi phí này bao gồm tăng giá vốn hàng bán 9,03 tỷ đồng và tăng chi phí quản lý doanh nghiệp 6,40 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm nhờ dư nợ giảm.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 giảm đáng kể xuống còn 84,36 tỷ đồng, thấp hơn 21,16 tỷ đồng so với quý III/2023.

So sánh với cùng kỳ năm trước, doanh thu quý IV/2023 thậm chí thấp hơn 107,70 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 48,7%. Tính riêng lợi nhuận sau thuế toàn năm 2023, mặc dù đạt hơn 236,714 tỷ đồng, nhưng giảm 40,6% so với năm 2022. Điều này càng làm nổi bật khi chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2023 lại tăng lên 5,245 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng, đã chuyển từ sàn UPCoM sang sàn HoSE vào ngày 12/01/2024. Mặc dù lợi nhuận sau thuế toàn năm 2023 giảm, cổ phiếu HNA được định giá hơn 4.316,5 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT là ông Hoàng Xuân Thành và tổng tài sản của công ty giảm 11,6% xuống còn 3.481,7 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2023.