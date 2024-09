Tình hình an ninh mạng tại Việt Nam 2024: Số lượng thông tin cá nhân bị đánh cắp tăng 50%

Theo báo cáo an ninh mạng nửa đầu năm 2024 do Tập đoàn Viettel công bố, số lượng thông tin cá nhân bị đánh cắp tại Việt Nam đã tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tình trạng lộ lọt dữ liệu ngày càng trở nên nghiêm trọng.