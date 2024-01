Tình hình nợ BHXH hơn 15,2 tỷ đồng của công ty Bệnh viện sản nhi Long An, thuộc Thế Giới Kỹ Thuật TWG Group của doanh nhân Lê Cao Minh

Mới đây có thông tin, Công ty Cổ phần Bệnh viện Sản nhi Long An, một đơn vị thuộc Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật TWG và do doanh nhân Lê Cao Minh đại diện pháp luật, hiện đang mắc nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An với số tiền lên đến hơn 15,2 tỷ đồng. Thông tin này được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An công bố, và tính đến ngày 31/12/2023, công ty vẫn chưa thanh toán khoản nợ này. Đáng chú ý, theo thông báo của BHXH, đã có hơn 28 tháng mà công ty không đóng BHXH cho người lao động.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Sản nhi Long An đang nợ hơn 15,2 tỷ đồng tiền BHXH.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Sản nhi Long An được thành lập vào ngày 9/1/2020, với ông Lê Cao Minh đảm nhận vai trò đại diện pháp luật kiêm giám đốc. Đây là một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật TWG, mà ông Lê Cao Minh là người đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông Lê Cao Minh còn là đại diện pháp luật cho một số doanh nghiệp khác trong lĩnh vực y tế và kỹ thuật.

Về Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật TWG, được thành lập vào ngày 10/4/2013, có trụ sở tại 25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, xây dựng, bất động sản, giáo dục, và năng lượng tái tạo. Ông Lê Cao Minh, người đại diện pháp luật của công ty Bệnh viện Sản nhi Long An, cũng là Phó Chủ tịch Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ IV (2020-2025), được bầu giữ chức này vào năm 2020.

Bệnh viện Sản nhi Long An, trước đây mang tên Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Long An, được khởi công xây dựng từ ngày 27/8/2011, với tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, vào năm 2019, Sở Y tế Long An đã quyết định đấu giá cho thuê Bệnh viện Sản nhi Long An với giá khởi điểm là hơn 1.400 tỷ đồng và thời gian cho thuê là 50 năm. Tập đoàn TWG đã trúng thầu và đưa bệnh viện vào vận hành từ tháng 7/2020, nhưng sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, Bệnh viện Sản nhi Long An đã được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động làm Bệnh viện Đa khoa.

Mới đây, báo cáo với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Long An, ông Lê Cao Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Sản nhi Long An cho biết, hiện nay trong quá trình hoạt động, bệnh viện gặp nhiều khó khăn, hiện chỉ còn duy trì khám ngoại trú. Do đó, ông mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh có ý kiến xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp bệnh viện ổn định hoạt động, đóng góp vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Cũng theo công bố của BHXH tỉnh Long An, một số doanh nghiệp đang có số tiền nợ BHXH lớn như: Công ty Cổ phần LAVIFOOD (Lô D1A, đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, An Thạnh, Bến Lức, Long An) nợ hơn 11,8 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân - Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản Trọng Nhân (31 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) nợ gần 9,4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam (Lô C, Đường số 1, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) nợ hơn 7,1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Nguyễn Minh (KCN Vĩnh Lộc 2, Đường VL2, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long An) nợ hơn 6,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nivl (ấp 6, Lương Hòa, Bến Lức, Long An) nợ hơn 5,3 tỷ đồng,...

Tính đến hết ngày 31/12/2023, hiện có 181 doanh nghiệp đang nợ BHXH tỉnh Long An với số tiền hơn 165,6 tỷ đồng, trong đó có 34 doanh nghiệp nợ số tiền trên 1 tỷ đồng.