Tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội Truyền thông số Việt Nam và triển vọng năm 2024

Các khách mời, các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội Truyền thông số Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự của ông Đỗ Trung tá - nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Chủ tịch Hội đồng cố vấn VDCA; Ông Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN, Chủ tịch Hội Tự động hoá, Uỷ viên Hội đồng cố vấn VDCA; Ông Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam; Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc diễn đàn toàn cầu Boston, Uỷ viên Hội đồng cố vấn VDCA; Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Uỷ viên Ban thường vụ Hội; Trung tá Trần Xuân Tiến - Đội trưởng Đội thông tin truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Hà Nội; Ông Hồ Minh Nghĩa - cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.

Cùng dự có ông Jean-Noël Poirier - nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam; Bà Trần Kim Phượng - Chánh Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam; Bà Cao Ánh Hằng - Phó Giám đốc Ban dịch vụ và phát triển Hội viên của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam; đại diện Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ; lãnh đạo các hội, hiệp hội và các Uỷ viên Ban Chấp hành, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện các đơn vị hội viên.

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã thực hiện gần như toàn vẹn các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, cụ thể thực hiện thành công 29 trong số 30 nhiệm vụ trong kế hoạch. Trong đó, Hội đã tổ chức thành công Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam - VDA năm thứ sáu và Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam - VCA năm đầu tiên, cùng các hội thảo, triển lãm bên lề. Chia sẻ về những nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm 2023, ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền số Việt Nam cho biết.

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng (thứ hai trái sang) và các Phó Chủ tịch Hội: Lê Đức Sảo, Hồ Quang Lợi, Vũ Kiêm Văn (thứ tự từ trái sang) điều hành phiên thảo luận, góp ý về chiến lược cho năm mới của VDCA.

Nhiều dấu ấn hoạt động trong năm 2023

Hội đã tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo tham gia giải quyết, góp ý, phản biện về các vấn đề thời sự, được ngành và dư luận xã hội quan tâm như tổ chức Diễn đàn quốc gia "Sáng tạo Nội dung số, Bảo vệ bản quyền số và Quảng cáo số", đồng tổ chức Hội thảo “Bảo vệ Bản quyền báo chí trên môi trường số”; tham gia góp ý về các dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Viễn thông, Luật Đất đai, Chiến lược hạ tầng số, Chiến lược Blockchain quốc gia, Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện/xã, Bản đồ công nghệ, Danh mục các cơ sở dữ liệu quốc gia, Khung chính phủ điện tử, v.v..

Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - trao đổi về các kết quả đạt được trong năm 2023.

Cùng với đó, nhiều hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp như: Hội đồng thương mại Thái Lan, Tập đoàn Crestron (Mỹ), Starlink (Mỹ), Công ty Aqua (Singapore), 1C (Nga), Wenet, Citi, MasterCard, ... đã làm việc với Truyền thông số Việt Nam, đề xuất các nội dung hợp tác.

Báo cáo trước Hội nghị về dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024, ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội - cho biết, Hội sẽ tiếp tục tổ chức 2 giải thưởng lớn là Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2024 và Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - VCA 2024.

Cùng với đó là các buổi sinh hoạt chuyên đề của CLB Café số, hoạt động tư vấn, phản biện của IPS và các đơn vị, tổ chức các hoạt động đào tạo hướng tới doanh nghiệp trong và ngoài nước, chuỗi hoạt động Techtour tại phía Bắc và phía Nam, chuỗi các sự kiện đào tạo, DX Talk phối hợp với cộng đồng Chuyển đổi số.

Ông Vũ Kiêm Văn cho biết thêm: VDCA sẽ tiếp tục các hoạt động về bảo vệ bản quyền số trục bản quyền số quốc gia, mở rộng khai thác và bảo vệ bản quyền các lĩnh vực.

Ông Đỗ Trung Tá - nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông, Chủ tịch Hội đồng cố vấn VDCA (bên trái) - phát biểu tại Hội nghị.

Vận dụng hiệu quả cách làm mới để xây dựng những giá trị mới

Chúc mừng Hội Truyền thông số Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành 29 trong số 30 mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, ông Đỗ Trung Tá chia vui về sự phát triển, lớn mạnh của Hội và nhận định “Hội đã trở thành nơi quy tụ của nhiều chuyên gia, nhân tài trong ngành với niềm say mê, nhiệt tình và mong muốn đóng góp cho lĩnh vực chuyển đổi số, nội dung số”.

Ông khẳng định cá nhân ông cùng Hội đồng cố vấn VDCA sẽ làm hết sức để thúc đẩy Hội phát triển ngày một vững mạnh hơn.

Gắn bó và có nhiều đóng góp cho hoạt động của VDCA như đảm nhiệm vai trò Uỷ viên Hội đồng cố vấn, là Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 4 năm liên tiếp, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam Nguyễn Quân đánh giá 29 đầu việc đã hoàn thành trong năm 2023 là minh chứng rõ ràng việc VDCA hoạt động tốt, mang lại kết quả đáng khích lệ và đó chính là nền tảng để Hội làm tốt công việc năm tới.

Ông Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng cố vấn VDCA.

Ông Quân thông tin tại sự kiện, Hội Tự động hoá Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam có nhiều hoạt động tương tác, hỗ trợ và học tập lẫn nhau. Với đội ngũ lãnh đạo VDCA đều là chuyên gia kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam bày tỏ tin tưởng về hiệu quả phối hợp giữa hai Hội trong thời gian tới.

Đồng thời, ông Nguyễn Quân cũng cổ vũ Hội Truyền thông số Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Ông Nguyễn Quân cho rằng, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, VDCA nên tiếp tục có đóng góp trong lĩnh vực bản quyền số trên môi trường mạng. Đây là vấn đề rất nóng, cả xã hội quan tâm, giúp ích rất nhiều cho các nhà báo và hoạt động báo chí nói chung.

Được Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng giới thiệu là một trong những người sáng lập Hội Truyền thông số Việt Nam và đã có nhiều đóng góp không ngừng nghỉ cho sự phát triển của Hội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston, Uỷ viên Hội đồng cố vấn VDCA - cảm động bày tỏ, khi xây dựng đề án thành lập Hội Truyền thông số Việt Nam hơn chục năm trước, bản thân ông Tuấn khó mà mường tượng được Hội sẽ phát triển mạnh như hiện nay.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston, Uỷ viên Hội đồng cố vấn VDCA - một trong những người sáng lập Hội Truyền thông số Việt Nam.

Đây là thành quả, nỗ lực, đóng góp rất lớn của các thế hệ Lãnh đạo, Ban thường vụ, Ban Chấp hành Hội. Ông Tuấn đặc biệt chúc mừng sự phát triển của Hội, về những dấu ấn Hội Truyền thông số Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Góp ý cho sự phát triển của Hội trong tương lai, Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston khẳng định Việt Nam có thế mạnh về CNTT, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới. Trên nền tảng Hội Truyền thông số Việt Nam có phương pháp tư duy, cách làm hiệu quả, có cách tổ chức thông minh, ông Tuấn bày tỏ muốn Hội sẽ vận dụng hiệu quả cách làm mới, tận dụng cơ hội để Việt Nam cùng thế giới xây dựng những giá trị mới. Trong đó, có việc liên kết với các nguồn lực để xây dựng mô hình xã hội mới thông minh, hiệu quả trong ứng dụng nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

4 đơn vị, 5 doanh nghiệp và 8 cá nhân được tôn vinh về những đóng góp hiệu quả

Cũng tại Hội nghị, VDCA đã tổ chức lễ trao Bằng khen của Ban chấp hành Hội cho các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong năm 2023 cho hoạt động của Hội và sự phát triển của lĩnh vực truyền thông số.

4 đơn vị thuộc Hội được trao Bằng khen gồm: Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam, Chi hội truyền thông số phía Nam, Trung tâm bản quyền số và Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông.

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng trao Bằng khen cho lãnh đạo Trung tâm bản quyền số, Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam và Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông (thứ tự từ trái sang).

Trong đó, Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam mặc dù mới thành lập được 1 năm, nhưng đã củng cố tổ chức, xây dựng các quy chế, phát triển hội viên bài bản, tổ chức thành công Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam và nhiều toạ đàm, hội thảo góp phần quan trọng trong việc phát triển cộng đồng sáng tạo nội dung số.

Chi hội Truyền thông số phía Nam đã tổ chức rất nhiều sự kiện lớn tại khu vực phía Nam trong năm 2024, tích vực mở rộng quy mô hội viên và tổ chức các chương trình kết nối và phát triển doanh nghiệp, gây được tiếng vang và uy tín đối với các doanh nghiệp tại TP. HCM và phía Nam.

Trung tâm Bản quyền số đã triển khai các hoạt động tư vấn chính sách về bản quyền số, tổ chức hội thảo về bản vệ bản quyền số báo chí gây tiếng vang, ra mắt trục bản quyền số quốc gia và bảo vệ bản quyền số cho nhiều doanh nghiệp, hội viên.

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông đã tham gia tư vấn phản biện các dự án quan trọng như Luật Giao dịch điện tử, Luật Viễn thông và nhiều đề án về hạ tầng số, AI, dữ liệu cá nhân,… Viện cũng tham gia đánh mức độ thân thiện của 63 cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ góc độ trải nghiệm của người dùng; góp phần nâng cao uy tín của Hội trong với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước.

Và 5 doanh nghiệp hội viên được nhận Bằng khen đợt này gồm Công ty cổ phần Adigit, Công ty cổ phần Blusaigon, Công ty cổ phần Misa, Công ty cổ phần Comartek và Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (Nam Á Bank).

Đại diện Công ty cổ phần Misa (bên phải) và Công ty cổ phần Comartek nhận Bằng khen từ tay Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Adigit là thành viên chủ chốt trong ban tổ chức VDCA Confference 2023 và là Trưởng ban tổ chức chương trình 1.000 nền tảng chuyển đổi số Quốc gia - Dự án quan trọng gắn kết hoạt động của chi Hội và Hội.

Công ty cổ phần Blusaigon đã tích cực quảng bá truyền thông các hoạt động của Hội, tích cực trong việc xúc tiến các đối tác quốc tế - gia tăng quyền lợi của Hội viên VDCA.

Công ty cổ phần Misa được ghi nhận về những thành tích trong chuyển đổi số quốc gia với các giải vàng Make in Việt Nam và nhiều giải thưởng quốc tế; tích cực trong các hoạt động của Hội.

Công ty cổ phần Comartek đã hỗ trợ xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống website mới của Hội và tích cực tham gia các hoạt động Hội.

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (Nam Á Bank) được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội về những hoạt động đồng hành hỗ trợ, tài trợ nhiều hoạt động lớn của Hội.

Đặc biệt, cũng trong dịp này, 8 cá nhân được nhận Bằng khen về những đóng góp thiết thực cho hoạt động của Hội.

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Vũ Kiêm Văn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của Hội.

Cụ thể, ông Lê Đức Sảo – Phó Chủ tịch Hội; Nguyên Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí điện tử VietTimes - được Chủ tịch Hội Nguyễn Minh Hồng trao Bằng khen về những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển của Tạp chí VietTimes – cơ quan ngôn luận của Hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội.

Ông Tạ Mạnh Hoàng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam - đã có đóng góp rất cụ thể trong việc lãnh đạo Liên minh thực hiện được nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần thúc đẩy cộng đồng sáng tạo nội dung số.

Bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ nhiệm, Tổng thư ký Câu lạc bộ Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam - được trao Bằng khen vì những nỗ lực trong việc tham gia tổ chức và điều hành nhiều hoạt động, sự kiện của Liên minh sáng tạo Nội dung số Việt Nam, đặc biệt là tổ chức thành công Giải thưởng sáng tạo Nội dung số Việt Nam lần thứ Nhất tạo đà cho Hội thúc đẩy, kết nối, cộng đồng sáng tạo nội dung số.

Ông Võ Thanh Mỹ - Chi hội trưởng Chi hội Truyền thông số phía Nam - đã lãnh đạo Chi hội Truyền thông số phía nam hoạt động sôi động, tích cực với nhiều chương trình, sự kiện, phát triển doanh nghiệp, doanh nhân góp phần lan toả công tác Hội tại khu vực phía Nam.

Ông Hoàng Đình Chung - Giám đốc Trung tâm Bản quyền số - đã lãnh đạo Trung tâm Bản quyền số thực hiện nhiều hoạt động khai thác và bảo vệ bản quyền cho các hội viên và các tổ chức Việt Nam về nội dung số, về bản quyền báo chí trên môi trường số; ra mắt Trục bản quyền số Quốc gia.

Bà Đỗ Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Bản quyền số - được trao Băng khen về sự tận tâm tư vấn, hỗ trợ, kết nối, xúc tiến với các tổ chức, cá nhân uy tín để Trung tâm Bản quyền số, Liên minh sáng tạo Nội dung số Việt Nam triển khai nhiều hoạt động thành công trong năm.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Chánh văn phòng Hội truyền thông số Việt Nam - đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giúp Lãnh đạo Hội, Tổng thư ký và các đơn vị triển khai các hoạt động hiệu quả.

Bà Hà Thảo Vi - cán bộ văn phòng, Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam - đã có nhiều thành tích trong quá trình gây dựng và phát triển Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam.

Chính thức kết nạp thêm 8 hội viên mới

Ông Vũ Kiêm Văn trao Chứng nhận kết nạp cho các Hội viên mới.

Cũng tại Hội nghị, ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội - đã trao Chứng nhận kết nạp cho 8 hội viên mới, gồm Công ty cổ phần Công nghệ 3S group, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á, Công ty cổ phần Adflex Việt Nam, Công ty cổ phần viễn thông CGV, Công ty TNHH 1C Việt Nam, Công ty cổ phần công nghệ số DIA, Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu, Chi nhánh công ty cổ phần Vnkit – Trung tâm hỗ trợ CNTT SME.