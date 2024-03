Toyota Carnival - Sự kiện lái thử và trải nghiệm các dòng xe Toyota mới nhất tại đường đua F1 - Hà Nội, ngày 16 và 17/3/2024

Tại sự kiện, khách hàng sẽ có cơ hội lái thử những mẫu xe mới nhất của Toyota như Yaris Cross, Innova Cross, Veloz Cross, Vios , Wigo trên đường đua F1. Cung đường lái thử được các chuyên gia thiết kế với 10 bài bao gồm: tăng tốc, cua gấp, đường trơn trượt, đường gồ ghề, đường zic zac, và đặc biệt là cung đường dốc cao nhằm mang lại những trải nghiệm chân thực nhất cho khách hàng về khả năng vận hành vượt trội, những tính năng an toàn cũng như công nghệ tiên tiến được trang bị trên các dòng xe của Toyota. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có cơ hội trải nghiệm các tính năng của hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) qua công nghệ thực tế ảo.

Đến với sự kiện, tại khu vực trưng bày, khách hàng được thoải mái tham quan, tìm hiểu các dòng sản phẩm của Toyota Việt Nam bao gồm cả những mẫu xe Hybrid như Yaris Cross, Innova Cross, Camry, Corolla Cross và Corolla Altis đồng thời được trao đổi và giải đáp thắc mắc bởi các tư vấn bán hàng của Đại lý và các chuyên gia của Toyota Việt Nam. Đặc biệt, khách hàng ký hợp đồng mua xe tại sự kiện còn nhận được bộ quà tặng giới hạn Toyota Carnival độc đáo, trẻ trung và đầy cá tính.

Ngoài các hoạt động tìm hiểu và trải nghiệm lái thử xe, Toyota Carnival còn mang đến cho khách hàng những thông tin bổ ích về việc chăm sóc và bảo dưỡng xe tại gian hàng dịch vụ hay chuỗi giá trị của Toyota như: Dịch vụ Tài chính Toyota, Bảo hiểm Toyota, Phụ kiện chính hãng, Xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota Sure, Chăm sóc và hướng dẫn làm đẹp xe Toyota Touch.

Hơn thế nữa, nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn cùng những phần quà thú vị cũng được Toyota Việt Nam mang đến sự kiện như một địa điểm vui chơi cuối tuần đáng cân nhắc dành cho khách hàng và các thành viên trong gia đình:

Tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông qua trò chơi mô phỏng trạng thái say rượu.

Giải đua xe thăng bằng dành cho các tay lái nhí.

Khu vực vui chơi dành cho gia đình & các gian hàng ẩm thực.

Chương trình ca nhạc sôi động từ 15:00 mỗi ngày với sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng.

Các hoạt động vui chơi có thưởng hứa hẹn mang đến nhiều phần quà hấp dẫn cho khách tham quan.

Đặc biệt, khách hàng may mắn còn có cơ hội trúng thưởng 01 rô bốt hút bụi thông minh giá trị lên tới 10 triệu đồng.

Với những trải nghiệm ấn tượng và mới mẻ, sự kiện Toyota Carnival hứa hẹn sẽ là điểm đến đầy thú vị dành cho các gia đình và giới trẻ vào dịp cuối tuần. Thông qua sự kiện này, Toyota Việt Nam không chỉ mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm những dòng sản phẩm mới nhất với chất lượng và công nghệ tiên tiến mà còn là dịp để khách hàng có thể hiểu thêm về các công nghệ an toàn hiện đại của Toyota – TSS hay công nghệ Hybrid – trong chiến lược tiếp cận đa chiều của Toyota, góp phần hướng tới mục tiêu trung hòa các bon mang lại cuộc sống xanh và sạch hơn.

Ngoài ra, trong Quý 1/2024, Toyota Việt Nam đã thông báo giá bán lẻ mới của một số mẫu xe bao gồm Yaris Cross, Veloz Cross, Vios, ,… với mức giảm tối đa lên đến 80 triệu đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc sở hữu xe và tận hưởng những chuyến du xuân cùng gia đình.

Hãy nhanh tay đăng ký để lái thử các mẫu xe đang được yêu thích nhất của Toyota Việt Nam tại link https://carnival.toyota.com.vn/ và nhận nhiều quà tặng giá trị cũng như ưu đãi hấp dẫn chỉ có ở sự kiện lần này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website http://www.toyota.com.vn