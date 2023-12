Trong 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 619.17 tỷ USD

Ảnh minh họa.

Trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 60.88 tỷ USD, tăng 5.9% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 8.3% so với cùng kỳ năm trước, còn 322.50 tỷ USD. Cán cân thương mại 11 tháng ước tính xuất siêu 25.83 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2023 ước đạt 31.08 tỷ USD, tăng 6.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu trong nước đạt 8.49 tỷ USD, tăng 13.5%; xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22.59 tỷ USD, tăng 4.4%. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 5.9%, xuất khẩu mặc dù vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng mức giảm trong tăng trưởng xuất khẩu đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 11.6% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong ngành nông nghiệp, các sản phẩm như gạo, cao su, cà phê tiếp tục đóng góp tích cực, tăng cả về giá trị và lượng. Trong 11 tháng, Việt Nam xuất khẩu gần 7.8 triệu tấn gạo, 2.7 triệu tấn sắn và sản phẩm của sắn, 1.9 triệu tấn cao su, 1.4 triệu tấn cà phê. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản trong tháng 11 đạt 3 tỷ USD, tăng 26.7%. Đây là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương trong 11 tháng, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29.5 tỷ USD, tăng 8.6%.

Đối với nhập khẩu hàng hóa, tháng 11/2023 đạt 29.8 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 296.67 tỷ USD, giảm 10.7% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93.8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD. Trong 11 tháng năm 2023, xuất siêu sang Mỹ giảm 14.1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 75.5 tỷ USD. Cùng thời kỳ, xuất siêu sang EU giảm 11.1%, đạt 26.2 tỷ USD; xuất siêu sang Nhật Bản tăng 127.2%, đạt 1.5 tỷ USD; nhập siêu từ Trung Quốc giảm 23.1%, đạt 43.7 tỷ USD; nhập siêu từ Hàn Quốc giảm 25.4%, đạt 26.3 tỷ USD; nhập siêu từ ASEAN giảm 31.3%, đạt 8.1 tỷ USD.

Bộ Công Thương cũng đang chủ động cung cấp thông tin thị trường và tăng cường đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại mới để đa dạng hóa thị trường và tối ưu hóa cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam.